Кандидата в депутаты сняли с выборов из-за откровенных фото и желания построить мечеть

При этом координатор Московского отделения ЛДПР Дмитрий Кошлаков-Крестовский заявил, что у Ескиной были очень высокие шансы на победу в выборах. Он также посетовал на то, что досрочно сняв её кандидатуру, нельзя будет проверить реальное к ней отношение жителей поселения. А для этого как раз выборы и существуют.



