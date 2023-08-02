Кандидата в депутаты сняли с выборов из-за откровенных фото и желания построить мечеть

Сначала незадачливого политика затравили в соцсетях, а затем слили в Сеть компрометирующие снимки. Это стало последней каплей.
В Москве сняли с выборов кандидата в муниципальные депутаты поселения Внуковское Оксану Ескину из-за громкого скандала, который вызвали её предвыборные обещания. Всё началось с публикации в Telegram, где политик рассказала о своей программе преобразований, которые планировала ввести в поселении в случае победы на выборах. Местным жителям (и не только местным) не понравился третий пункт, в котором она обещала пролоббировать строительство мечети, чтобы мусульманам не приходилось ездить в другие районы города.
Потенциальные избиратели принялись травить Ескину. Сначала они высказали своё неодобрение в комментариях под постом с программой, из-за чего кандидату в депутаты пришлось закрыть возможность комментировать публикацию. Затем женщину отыскали во всех соцсетях, где она была зарегистрирована, и продолжили обещать ей всяческую "поддержку" на грядущих выборах.
В аккаунтах Ескиной, помимо прочего, "избиратели" нашли множество компрометирующих её фотографий. И начали давить на то, что её моральный облик совершенно не соответствует званию слуги народа. В общем, после слитых фотографий эротического характера Ескину пришлось с выборов снимать.
При этом координатор Московского отделения ЛДПР Дмитрий Кошлаков-Крестовский заявил, что у Ескиной были очень высокие шансы на победу в выборах. Он также посетовал на то, что досрочно сняв её кандидатуру, нельзя будет проверить реальное к ней отношение жителей поселения. А для этого как раз выборы и существуют.
Депутаты — это не люди из космоса, они представляют и отражают наше общество, которое во многом противоречиво. Поэтому всегда у заявлений и решений политиков есть как сторонники, так и противники. Для того, чтобы решить, кого больше и придумали выборы. Если, как пишут отдельные блогеры, программа Оксаны Ескиной вызвала у кого-то неприязнь, то лучший способ это проверить — допустить её на выборы. А мы вот считаем, она имела все шансы победить. Однако её кандидатура была снята по формальным основаниям. И проверить реальное отношение к ней жителей мы не сможем
Источник:
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когда верующие в Аллаха сюда приезжали, в курсе были, что, если захотелось помолиться, то придёться "ютиться" "на Ульянина 3А"?
Да и её "продьюссер", "Кривунов-Караулов", кто это вообще такой, чем известен?
И, таки да, после Жириновского, ЛДПР стремительно скатывается до уровня КПРФ...
- я вообще лично считаю что надо вводить для депутатов процедуру импичмента на основе голосования, вот не нравится народу какой нибудь депутат, они проводят голосование за его отстранение и всё, по моему прекрасное решение
По голому пузу проведём гипотенузу...
"В дали жилого сектора" )))) - двойка за такое написание.
В тексте НАРЕЧИЕ, "вдали" от чего-то.
Прекращайте спорить с пеной у рта, если вообще не знаете о чем говорите.
Знаете есть такое высказывние" надалекий человек не понимает, что он недалекий, в силу того, что он недалекий.
И дополню Вашу околесицу. Правильно же смотреть "в нутрь"? Выходить "за муж"? Идти "по читать"? Это ровно то, что Вы пытаетесь здесь в силу своих пробелов в знаниях элементарных правил русского языка, нам "втюхать".
Пена у тех кто ожесточенно мне минусит.
приложил корректную картинку как и в каких случаях правильно писать.
Не вижу смысла что-то доказывать этой действительно олигофренической аудитории.
"В перед" тоже я так понимаю правильно?
Всё понятно )))