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Кандидата в депутаты сняли с выборов из-за откровенных фото и желания построить мечеть

Кандидата в депутаты сняли с выборов из-за откровенных фото и желания построить мечеть

Автор:
02 августа 2023 12:23
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Москва   мечеть   поселение Внуковское   предвыборные обещания   травля   фото   
4793
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Сначала незадачливого политика затравили в соцсетях, а затем слили в Сеть компрометирующие снимки. Это стало последней каплей.

В Москве сняли с выборов кандидата в муниципальные депутаты поселения Внуковское Оксану Ескину из-за громкого скандала, который вызвали её предвыборные обещания. Всё началось с публикации в Telegram, где политик рассказала о своей программе преобразований, которые планировала ввести в поселении в случае победы на выборах. Местным жителям (и не только местным) не понравился третий пункт, в котором она обещала пролоббировать строительство мечети, чтобы мусульманам не приходилось ездить в другие районы города.

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Потенциальные избиратели принялись травить Ескину. Сначала они высказали своё неодобрение в комментариях под постом с программой, из-за чего кандидату в депутаты пришлось закрыть возможность комментировать публикацию. Затем женщину отыскали во всех соцсетях, где она была зарегистрирована, и продолжили обещать ей всяческую "поддержку" на грядущих выборах.

В аккаунтах Ескиной, помимо прочего, "избиратели" нашли множество компрометирующих её фотографий. И начали давить на то, что её моральный облик совершенно не соответствует званию слуги народа. В общем, после слитых фотографий эротического характера Ескину пришлось с выборов снимать.

При этом координатор Московского отделения ЛДПР Дмитрий Кошлаков-Крестовский заявил, что у Ескиной были очень высокие шансы на победу в выборах. Он также посетовал на то, что досрочно сняв её кандидатуру, нельзя будет проверить реальное к ней отношение жителей поселения. А для этого как раз выборы и существуют.


Депутаты — это не люди из космоса, они представляют и отражают наше общество, которое во многом противоречиво. Поэтому всегда у заявлений и решений политиков есть как сторонники, так и противники. Для того, чтобы решить, кого больше и придумали выборы. Если, как пишут отдельные блогеры, программа Оксаны Ескиной вызвала у кого-то неприязнь, то лучший способ это проверить — допустить её на выборы. А мы вот считаем, она имела все шансы победить. Однако её кандидатура была снята по формальным основаниям. И проверить реальное отношение к ней жителей мы не сможем

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Метки: Москва   мечеть   поселение Внуковское   предвыборные обещания   травля   фото   
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65  комментариев
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19k
Александр Час назад
Напомнило
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12k
Rus77 Минуту назад
Самоуверенное тупое у.ё.б.и.щ.е!!!
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2k
Сергей Викторович 3 минуты назад
Очередная политическая проститутка, в данном случае женского пола. Меня больше всего смутило ее "забота" о мусульманах. Это говорит, что их на самом деле наиммигроровало уже столько, что политики своими обещаниями пытаются опираться на их голоса. Вот это на самом деле плохо.
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74k
Максим 18 минут назад
Конечно же нет.. Эти "избиратели" в свое время и Яшина выбрали и ту телку лесбу из навальнят.
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8k
Дмитрий 18 минут назад
По чём час у кандидата?
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26k
Matrosskin 21 минуту назад
"И начали давить на то, что её моральный облик совершенно не соответствует званию слуги народа." - надеюсь, они понимают, что этой фразой они замахнулись не на мелкую кандидатишку-муниципалку, а на 450 человек в ГД ?
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28k
Lehoia 21 минуту назад
Меня не беспокоят тату, или цак в носу у этой "депутатши". А вот ее образование-беспокоит и даже очень. окончила "Негосударственный Гуманитарный техникум инновационных технологий ". Перевожу на русский-мозгов не хватило для высшего и даже для государственного среднего образования. Эта шарага, меняющяя денежные знаки на дипломы уровня-переход в метро, кстати уже ликивдирована. Науйх делать депутатами туловища без мозгов в 37лет???
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7k
Николай 22 минуты назад
Депеутат депутат покажи нам свой мандат... что такое пели вроди...
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391
Алексей Павлиди Полчаса назад
Давно пора разогнать всю эту шушару. Толку никакого, лишь бы жопу свою пристроить в теплое место
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15k
Александр Полчаса назад
А, интересно:
когда верующие в Аллаха сюда приезжали, в курсе были, что, если захотелось помолиться, то придёться "ютиться" "на Ульянина 3А"?
Да и её "продьюссер", "Кривунов-Караулов", кто это вообще такой, чем известен?
И, таки да, после Жириновского, ЛДПР стремительно скатывается до уровня КПРФ...
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11k
Copycat Полчаса назад
есть очень хорошее сравнение

- я вообще лично считаю что надо вводить для депутатов процедуру импичмента на основе голосования, вот не нравится народу какой нибудь депутат, они проводят голосование за его отстранение и всё, по моему прекрасное решение
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0
Абвгд Еёжзиклмн Полчаса назад
Как там Серый пел: - Выборы, выборы - все депутаты шнуровы?))))
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2k
Илья 39 минут назад
Подождите, подождите! Или это другое?
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453
twincam 52 минуты назад
они там все такие
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13k
Ivan 52 минуты назад
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2k
Vovan Petroff 55 минут назад
Допустим, мы ее впустим. Предположим, мы ее положим...
По голому пузу проведём гипотенузу...
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9k
Oleg 58 минут назад
А, т.е. воры - казнокрады и прочие бывшие сидельцы соответствуют гордому званию депутат, а вот очередная лядь - нет? логично, логично...
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5k
Трям Час назад
Чернильница.
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16k
Majul Час назад
"в дали от жилого сектора" - вот только за это уже можно посылать лесом. Если человек, баллотирующийся на подобные должности, даже писать грамотно не умеет, то что от него ждать на должности? Там мозгов как у хлебушка
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453
twincam scorpick 12 минут назад
а вот это как раз и неверно.
"В дали жилого сектора" )))) - двойка за такое написание.
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Jay Freeman twincam 6 минут назад
"Я в корне не согласен" никак не применяется к правилам языка. И не только русского. Может для Вас это и новость, но правописание определяется не голосованием и не личным мнением.
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453
twincam Majul 3 минуты назад
О Боже, вы что творите????
Пена у тех кто ожесточенно мне минусит.
приложил корректную картинку как и в каких случаях правильно писать.

Не вижу смысла что-то доказывать этой действительно олигофренической аудитории.
"В перед" тоже я так понимаю правильно?
Всё понятно )))
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32k
Ego sum qui sum Час назад
выборы, выборы, кандидаты ... скомпрометированы
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19k
Robin Hood Час назад
Ксью - любительница (или все таки профессионалка) куйцов обрезантоФФ.
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