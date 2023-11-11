"Они настоящие!": учёные заявили, что гуманоиды из Перу - не подделка





Гуманоиды были похожи на классических «зеленых человечков» из второсортных фантастических фильмов конца XX века. И хотя уфолог уверял об исследованиях Национального автономного университета Мексики (UNAM), реальных доказательств внеземного существования находок представлено не было.





Парламентарии хотели научных доказательств - и на второе слушание, состоявшееся 7 ноября, Моссан пригласил антрополога Роджера Зунигу. Учёный пояснил, что в течение четырёх лет он изучил останки пяти гуманоидов и пришёл к выводу, что они настоящие. «Не было совершенно никакого человеческого вмешательства в процессы физического или биологического формирования этих существ», — заметил Зунига, добавив, что происхождения этих существ он не знает.



