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"Они настоящие!": учёные заявили, что гуманоиды из Перу - не подделка

"Они настоящие!": учёные заявили, что гуманоиды из Перу - не подделка

Автор:
11 ноября 2023 10:47
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Видео   Мексика   Парламент Мексики   Перу   гуманоиды   инопланетяне   мумии   
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В Мексике все никак не успокоятся в попытках доказать, что найденные в Перу гуманоиды - настоящие. 7 ноября состоялись вторые слушания по делу о "мумиях инопланетян". На этот раз помимо журналистов и уфологов выступил и антрополог из Национального университета Алоизия Гонзаги в Ике в Перу. Говорит, что останки - не подделка.

Сначала на слушаниях в парламенте Мексики выступил журналист и уфолог Хайме Моссан. Ранее в сентябре он уже демонстрировал так называемые останки пришельцев, найденные в Перу в 2017 году.



По словам уфолога, возраст этих мумий якобы составляет около одной тысячи лет.



Тогда попытки уверить парламентариев, что мумии -настоящие, не имели успеха. Журналиста подняли на смех и припомнили ему более ранние эпизоды, когда якобы пришельцы оказались мумиями детей индейцев наска, над которыми поглумились, соединив их с останками животных.


Гуманоиды были похожи на классических «зеленых человечков» из второсортных фантастических фильмов конца XX века. И хотя уфолог уверял об исследованиях Национального автономного университета Мексики (UNAM), реальных доказательств внеземного существования находок представлено не было.


Парламентарии хотели научных доказательств - и на второе слушание, состоявшееся 7 ноября, Моссан пригласил антрополога Роджера Зунигу. Учёный пояснил, что в течение четырёх лет он изучил останки пяти гуманоидов и пришёл к выводу, что они настоящие. «Не было совершенно никакого человеческого вмешательства в процессы физического или биологического формирования этих существ», — заметил Зунига, добавив, что происхождения этих существ он не знает.


Чтобы парламентарии не сомневались, показал письмо с подписями 11 коллег. Однако в письме не было упоминания о внеземном происхождении "гуманоидов". Аргентинский хирург Селестино Адольфо Пиотто пошёл дальше, заявив, что изучил результаты анализов и изображения тел и считает, что те самые гуманоиды - скорее эволюционировавшая версия современных людей. Он назвал их "нашими потомками".


Цирк продолжается...

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Метки: Видео   Мексика   Парламент Мексики   Перу   гуманоиды   инопланетяне   мумии   
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4  комментария
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6k
sumrаknn 40 минут назад
Раскрою тайну. С учетом количества галактик - жизнь наверняка есть в куче мест. Но. Посмотрите на комара, змею и человека? они все разные, хотя и родственники. На земле сотни тысяч отрядов, видов. И инопланетянцы выбрали из этих сотен тысяч семейство гоминидов. А еще - жизнь может быть не углеродной, а основанной на других элементах, а еще условия другой планеты не дадут быть похожими на земную жизнь - ведь там будет другая гравитация, газы, свет, давление и тд Поэтому грубые оценки показывают что инопланетянцы будут похоржи на людей с вероятностью 1 к 100000000000000. Проще каждую неделю в лотерею по триллиону выигрывать. Вы спросите, а как же фильмы? там они все одинаковые - традиция, жуйли. Как эльфы, гномы и прочие. Но для необразованного стада - это новость. А вдруг да.
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2k
Демьян 5 минут назад
Смотрим. Таймкод выставил.
Ссылка youtu.be
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585
FreelancerND Полчаса назад
Ну, они не подделка в том плане что они не из пластмассы, а из произвольно и забавно слапяных вместе костей людей и животных.
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8k
rutt Час назад
Когда-то и нас будут находить и спорить, местные мы или залётные. Они не смогут поверить, что родную планету можно так засрать.
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