"Они настоящие!": учёные заявили, что гуманоиды из Перу - не подделка

В Мексике все никак не успокоятся в попытках доказать, что найденные в Перу гуманоиды - настоящие. 7 ноября состоялись вторые слушания по делу о "мумиях инопланетян". На этот раз помимо журналистов и уфологов выступил и антрополог из Национального университета Алоизия Гонзаги в Ике в Перу. Говорит, что останки - не подделка.
Сначала на слушаниях в парламенте Мексики выступил журналист и уфолог Хайме Моссан. Ранее в сентябре он уже демонстрировал так называемые останки пришельцев, найденные в Перу в 2017 году.
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По словам уфолога, возраст этих мумий якобы составляет около одной тысячи лет.
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Тогда попытки уверить парламентариев, что мумии -настоящие, не имели успеха. Журналиста подняли на смех и припомнили ему более ранние эпизоды, когда якобы пришельцы оказались мумиями детей индейцев наска, над которыми поглумились, соединив их с останками животных.
Гуманоиды были похожи на классических «зеленых человечков» из второсортных фантастических фильмов конца XX века. И хотя уфолог уверял об исследованиях Национального автономного университета Мексики (UNAM), реальных доказательств внеземного существования находок представлено не было.
Парламентарии хотели научных доказательств - и на второе слушание, состоявшееся 7 ноября, Моссан пригласил антрополога Роджера Зунигу. Учёный пояснил, что в течение четырёх лет он изучил останки пяти гуманоидов и пришёл к выводу, что они настоящие. «Не было совершенно никакого человеческого вмешательства в процессы физического или биологического формирования этих существ», — заметил Зунига, добавив, что происхождения этих существ он не знает.
Чтобы парламентарии не сомневались, показал письмо с подписями 11 коллег. Однако в письме не было упоминания о внеземном происхождении "гуманоидов". Аргентинский хирург Селестино Адольфо Пиотто пошёл дальше, заявив, что изучил результаты анализов и изображения тел и считает, что те самые гуманоиды - скорее эволюционировавшая версия современных людей. Он назвал их "нашими потомками".
Цирк продолжается...
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