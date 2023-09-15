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Результаты вручения Шнобелевской премии 2023 года

Результаты вручения Шнобелевской премии 2023 года

Автор:
15 сентября 2023 13:29
Сообщество : Юмор
Метки: США   Юмор   в мире   премия   результаты   шнобелевская премия   
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В ночь с 14 на 15 сентября в Гарварде состоялась 33-я ежегодная церемония вручения премии за сомнительные научные достижения.

Награды в десяти разных категориях получили учёные и исследователи, чьи остроумные труды заставляют «сначала смеяться, а потом задумываться». Призовой фонд премии составил десять триллионов зимбабвийских долларов (то есть, 40 американских центов), и лауреаты, как и всегда, точно заслужили эту сумму. Посмотрите сами, какие важные для человечества исследования и эксперименты они провели.

Премия по химии/геологии

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Получил палеонтолог Ян Заласевич за объяснение, почему многие учёные любят лизать камни.

Премия в области машиностроения

Пятеро исследователей получили премию за «оживление» мёртвых пауков для использования их в качестве механических инструментов для захвата предметов.

Премия по физике

Группа учёных получила премию за исследование того, как сильно на смешивание океанской воды влияет сексуальная активность анчоусов.

Премия в области медицины

Группа учёных получили премию за исследования того, одинаково ли количество волос в каждой из двух ноздрей человека. Для этого они использовали… тела мёртвых людей. Всё во имя науки!

Премия в области общественных коммуникаций

Группа учёных получила награду за изучения умственной деятельности людей, которые умеют быстро произносить слова задом наперёд.

Премия в области диетологии

Двое исследователей получили премию за эксперименты по определению того, как электрифицированные палочки для еды и соломинки для питья могут изменить вкус продуктов.

Премия в области педагогики

Премию получила группа исследователей за методическое изучение скуки учителей и учеников.

Премия в области общественного здравоохранения

Премию получил изобретатель Пак Сын Мин за создание «Стэнфордского туалета» — устройства, которое состоит из различных технологий, таких как тест-полоска для анализа мочи, системы компьютерного анализа дефекации и других интимных датчиков, чья задача — отслеживать и оперативно анализировать вещества, выделяемые человеком.

Премия в области психологии

Группа исследователей получила премию за проведение социальных экспериментов на городских улицах с целью выяснить, сколько прохожих останавливаются, чтобы посмотреть вверх, когда они видят незнакомцев, смотрящих вверх.

Премия по литературе

Пятеро исследователей получили премию за изучение ощущений, которые испытывают люди, когда повторяют одно слово много, много, много, много, много, много, много раз.

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Метки: США   Юмор   в мире   премия   результаты   шнобелевская премия   
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NAZARETH (модер) Час назад
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2k
TANCHEK 7 минут назад
А что не так с унитазом, который всё анализирует? Разве это не полезная штука?
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62k
doker 14 минут назад
Увидел два нормальных исследования, а третье под вопросом - какое напряжение подавали на соломинки для питья?
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
14k
7k
Николай 50 минут назад
Скажи еще раз - "ЧТО" ???
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12k
ron 2 часа назад
Группа учёных получила премию за исследование того, как сильно на смешивание океанской воды влияет сексуальная активность анчоусов.
==================
Не смешно, если понимать, о чем идет речь. В мире заканчиваются запасы тунца. выловлено 94% мировых запасов, при том, что тунец - один из основных продуктов азиатского рынка. Но фермы для искусственного разведения тунца столкнулись с проблемой - тунец категорически не желал нереститься в искусственной среде. И только глубокое изучение повадок тунца позволило решить вопрос. тунец перед нерестом делает вояж в воды ближе к экватору, потом возвращается. В искусственных водоемах стали программно менять температуру воды, как будто тунец проходит холодные, а затем более теплые воды. И - о , чудо природы! - тунец начал нереститься.
Думаю, тут что-то похожее.
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76k
Viktor 2 часа назад
А чё, «Стэнфордский туалет» полезная штука, особенно в больницах, только он, по-
моему, уже давно изобретён!
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