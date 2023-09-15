Результаты вручения Шнобелевской премии 2023 года

Награды в десяти разных категориях получили учёные и исследователи, чьи остроумные труды заставляют «сначала смеяться, а потом задумываться». Призовой фонд премии составил десять триллионов зимбабвийских долларов (то есть, 40 американских центов), и лауреаты, как и всегда, точно заслужили эту сумму. Посмотрите сами, какие важные для человечества исследования и эксперименты они провели.

Премия по химии/геологии