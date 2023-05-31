Гавайский остров захватили невероятно умные петухи

В 1950-х годах полинезийцам пришла в голову гениальная мысль. Они решили превратить остров Кауаи в огромную ферму. На острове и так жили дикие куры, которые отлично там себя чувствовали. Бизнесмены привезли на остров сотни тысяч бройлерных кур и стали их разводить. Бизнес шёл в гору, пока в 1980 году ураган не разрушил ферму. Домашние курицы сбежали из заточения и стали спариваться с дикими.