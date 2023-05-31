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Гавайский остров захватили невероятно умные петухи

Гавайский остров захватили невероятно умные петухи

Автор:
31 мая 2023 12:04
Сообщество : Животные
Метки: Гавайи   животные   интересное   кауаи   остров   петухи   фото   
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Сотни лет назад полинезийцы завезли на остров Кауаи, что на Гавайах, диких петухов и курочек. В 1950-х годах власти планируют превратить остров в огромную мегаферму. Однако, у куриц были другие планы на жизнь и становиться наггетсами они не планировали.

В 1950-х годах полинезийцам пришла в голову гениальная мысль. Они решили превратить остров Кауаи в огромную ферму. На острове и так жили дикие куры, которые отлично там себя чувствовали. Бизнесмены привезли на остров сотни тысяч бройлерных кур и стали их разводить. Бизнес шёл в гору, пока в 1980 году ураган не разрушил ферму. Домашние курицы сбежали из заточения и стали спариваться с дикими.

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После этих событий численность кур на Кауаи стала расти просто в геометрической прогрессии. Они чувствуют себя полноправными хозяевами острова. Питаются куры и петухи мусором и насекомыми.

Туристы рады такому соседству и считают это экзотикой. А вот местные жители очень не любят кур. Во-первых, петухи весь день кукарекают. Когда их несколько тысяч, гомон стоит просто невероятный. Во-вторых, птицы как саранча уничтожают целые сады, выщипывая траву и обрывая листья.

К тому же, убивать диких кур обычным людям нельзя. Одичавших, конечно, можно, но различить их очень сложно. Численность птиц контролирует муниципалитет острова, который не справляется с задачей. Дело в том, что куры умнеют с каждым годом. Они научились обходить ловушки, не попадаются в капканы и научились даже распознавать отраву.

Жители других островов на Гавайях тщательно следят за тем, чтобы курицы с Кауаи не просочились никаким образом.

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Метки: Гавайи   животные   интересное   кауаи   остров   петухи   фото   
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7  комментариев
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13k
Kostick Час назад
раз не в кастрюле - значит не так уж и мешают. и зачем травить?
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835
Сергей 14 минут назад
эх в россию бы, их бомжи за 1 день захреначили бы.
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2k
Леонид Полчаса назад
главное что бы не такие петухи, таких хрен выгонишь.
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35k
russger Полчаса назад
Зато не придёт голодный год, вон сколько еды
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253
И Ш 39 минут назад
Можно не смотреть картинки. Одного названия поста достаточно.
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29k
Ваня Час назад
пусть дадут отмашку на отстрел, и думаю проблема будет решена...
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PokemonKa
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