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"Это надо было делать еще в 90-х": Лайма Вайкуле - о сносе памятника Пушкину в Риге

"Это надо было делать еще в 90-х": Лайма Вайкуле - о сносе памятника Пушкину в Риге

Автор:
15 июня 2023 12:03
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: А.С. Пушкин   вайкуле   видео   история   наследие СССР   памятник Пушкину   рига   снос памятников   стрим   шоу бизнес   
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Певица, которая "кормила весь Советский Союз", считает, что еще 30 лет назад нужно было уходить от наследия СССР. А при чём тут Пушкин, спросите вы? Мы тоже не знаем, чем не угодил Вайкуле великий Александр Сергеевич, которого почитают во всём мире.

Лайма Вайкуле превзошла самоё себя. Комментируя на стриме в YouTube-шоу «И грянул Грэм» вопрос о сносе памятника Пушкину в Латвии, певица заявила, что это нужно было сделать еще лет 30 тому назад. И вообще, Пушкин - советское прошлое, от которого пора избавиться.


Вопрос задал один из зрителей шоу. Он позвонил из Атланты и сообщил, что Рига - его второй дом, и то, что сейчас происходит со сносом памятников и переименованием улиц, носящих имена Тургенева, Пушкина, его не может не волновать. Мужчина прочёл стишок, который разозлил певицу - в ответ она разразилась тирадой об отмене всего советского. Иначе - "чемодан, вокзал".


«Ну, поставят его в каком-нибудь парке, ну, сходим мы на этот памятник. Это не стоит того, чтобы мы между собой ругались», — считает Вайкуле.


Оскар Кучера, комментируя ответ певицы, не сдержался и назвал её "тварью, забывшей свою историю" и "стареющей спившейся гнидой". Он призвал лишить Вайкуле всех возможных дивидентов в России.


Что касается памятника А.С. Пушкину, то его неоднократно оскверняли, а 30 мая Рижское агентство памятников перенесло скульптуру на хранение, чтобы затем "передать ее музею Союза художников Латвии".

Источник:

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Метки: А.С. Пушкин   вайкуле   видео   история   наследие СССР   памятник Пушкину   рига   снос памятников   стрим   шоу бизнес   
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31  комментарий
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15
Ирина Лукьянова 41 минуту назад
Мне, коренной рижанке, крайне омерзительно осознавать тот, факт, что у нас в Латвии такая безудержная нациковская вакханалия отбитых на всю голову йеху-дегенератов, что помешались на русофобии.
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0
Лера 2 минуты назад
Очень жаль, что всё упало до такого уровня. Я десять лет прожила неподалёку от того самого памятника Пушкина...
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18k
сеньор Леонсио 2 минуты назад
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4k
Titan2021 7 минут назад
надо было лайме в 70-х голову отбить ... ну так что бы сейчас не 3.14здела
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18k
Роберт Шекли 11 минут назад
Пушкин - советское прошлое )))
Маразм подкрался незаметно
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11k
ron 15 минут назад
Уходить от советского наследия, конечно, пора, но чем его заменить? Есть какие-то великие латышские писатели и поэты, актеры и кинематографисты? Спортсмены мирового уровня, художники, архитекторы? Ученые, научные школы и программы... Это не ирония, я был бы рад, если бы они действительно были.
Ну и лично вопрос Вайкуле - есть композиторы, певцы и певицы? Раймонд Паулс и она сама - не в счет, они и есть то самое пресловутое советское наследие, от которого ей так хочется избавиться.
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12k
Rus77 19 минут назад
Эх не добил дедушка Сталин этих мразей до конца, не успел немного...
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5k
Горожанин Полчаса назад
Когда реально грянет Третья мировая война - а Запад от этого не отступится, не отступится от планов уничтожения России - не будет никакого сожаления и колебания в том, чтобы прибалтийских проститутных государств больше никогда не было на свете. Пусть пишут себе приговор истории, если так сильно хотят. От шавок в войну ничего не остаётся. Никогда. Это только СССР был добр и верил в романтику. Но Советского Союза больше нет.
Булгаков прав - из зверей человека не сделать. Исторический опыт доказал правоту врача и писателя.
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41k
Сергей Полчаса назад
У дебильных латышей похоже соревнование началось, кто сильнее пнёт мертвого льва.
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10k
Бритва Полчаса назад
одна хорошая новость была за сегодня:

"Минюст начал проверку "Ельцин-центра" на предмет деятельности иноагента."

Я не совсем понял, почему именно иноагента, ведь основные претензии были по поводу фальсификации истории. Видимо, чтобы не дать повода по той же статье привлечь первый канал.
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3k
Nigilist Полчаса назад
Когда для виски нету лайма -
Лимон использовать пора,
Когда в эфире нету Лаймы -
На это точно всем ...
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2k
Alex 43 минуты назад
Тупая мразь
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28k
Lehoia 44 минуты назад
Во всем этом посте больше всего порадовал Кучера, вывезший беременную жену на роды в США, чтобы ребенок получил тамошнее гражданство. Типичный патриот современной России)
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4k
Григорий 48 минут назад
шмара старая, зачем вы её сюда тащите?! пусть гниёт у себя.
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10k
Juli 48 минут назад
Лама Вайхуля гораздо более советское прошлое, чем Пушкин так-то. и от нее надо было избавляться еще когда она в утробе матери была.
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163
Yury 49 минут назад
Кстати.. У меня чет вопрос возник.. То что Пушкин Русский это понятно.. А то, что он потомок негра никого не смущает? Где их толерантность?) Аль фсеж расисты они все? )
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10k
Б.Касторский 51 минуту назад
Зачем политизировать Пушкина? Я понимаю, что многие "творческие" люди сейчас ударились в политику, дают советы, осуждают своих же поклонников. Но какой смысл? Где связь настоящего творчества и политики? Пушкин признан как гений во всем мире и подобное поведение явно говорит о скудоумии. Сносить памятники, запрещать книги, что за варварство? Умный человек не будет повторять глупых ошибок прошлого. А то мода пошла. То в США не угодил Колумб, то Пушкин несет какую-то глубокую смысловую нагрузку.
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6k
V2.Smirnov 51 минуту назад
Ничего удивительного. Это вообще образ мыслей тамошней богемы тех времен. Раймонд Паулс, например, был одиним из авторов "закона о языке", по которому русскоязычные объявлялись унтерменшами.
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10k
Алексей 53 минуты назад
Лайма хорошо что ты Вайкуле из России
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934
ruslan d 53 минуты назад
Идиоты конечно , но это их личное дело ...
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10k
Том Сойер 53 минуты назад
Конченная....
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