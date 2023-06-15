"Это надо было делать еще в 90-х": Лайма Вайкуле - о сносе памятника Пушкину в Риге

Лайма Вайкуле превзошла самоё себя. Комментируя на стриме в YouTube-шоу «И грянул Грэм» вопрос о сносе памятника Пушкину в Латвии, певица заявила, что это нужно было сделать еще лет 30 тому назад. И вообще, Пушкин - советское прошлое, от которого пора избавиться.

Вопрос задал один из зрителей шоу. Он позвонил из Атланты и сообщил, что Рига - его второй дом, и то, что сейчас происходит со сносом памятников и переименованием улиц, носящих имена Тургенева, Пушкина, его не может не волновать. Мужчина прочёл стишок, который разозлил певицу - в ответ она разразилась тирадой об отмене всего советского. Иначе - "чемодан, вокзал".