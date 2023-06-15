"Это надо было делать еще в 90-х": Лайма Вайкуле - о сносе памятника Пушкину в Риге

Певица, которая "кормила весь Советский Союз", считает, что еще 30 лет назад нужно было уходить от наследия СССР. А при чём тут Пушкин, спросите вы? Мы тоже не знаем, чем не угодил Вайкуле великий Александр Сергеевич, которого почитают во всём мире.
Лайма Вайкуле превзошла самоё себя. Комментируя на стриме в YouTube-шоу «И грянул Грэм» вопрос о сносе памятника Пушкину в Латвии, певица заявила, что это нужно было сделать еще лет 30 тому назад. И вообще, Пушкин - советское прошлое, от которого пора избавиться.
Вопрос задал один из зрителей шоу. Он позвонил из Атланты и сообщил, что Рига - его второй дом, и то, что сейчас происходит со сносом памятников и переименованием улиц, носящих имена Тургенева, Пушкина, его не может не волновать. Мужчина прочёл стишок, который разозлил певицу - в ответ она разразилась тирадой об отмене всего советского. Иначе - "чемодан, вокзал".
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«Ну, поставят его в каком-нибудь парке, ну, сходим мы на этот памятник. Это не стоит того, чтобы мы между собой ругались», — считает Вайкуле.
Оскар Кучера, комментируя ответ певицы, не сдержался и назвал её "тварью, забывшей свою историю" и "стареющей спившейся гнидой". Он призвал лишить Вайкуле всех возможных дивидентов в России.
Что касается памятника А.С. Пушкину, то его неоднократно оскверняли, а 30 мая Рижское агентство памятников перенесло скульптуру на хранение, чтобы затем "передать ее музею Союза художников Латвии".
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Маразм подкрался незаметно
Ну и лично вопрос Вайкуле - есть композиторы, певцы и певицы? Раймонд Паулс и она сама - не в счет, они и есть то самое пресловутое советское наследие, от которого ей так хочется избавиться.
Булгаков прав - из зверей человека не сделать. Исторический опыт доказал правоту врача и писателя.
"Минюст начал проверку "Ельцин-центра" на предмет деятельности иноагента."
Я не совсем понял, почему именно иноагента, ведь основные претензии были по поводу фальсификации истории. Видимо, чтобы не дать повода по той же статье привлечь первый канал.
Лимон использовать пора,
Когда в эфире нету Лаймы -
На это точно всем ...
Но имей ввиду, что данный материал произведен, распространен иностранным агентом, Дудем Юрием Александровичем.
-Это не было сделано ради паспорта, ради того, чтобы сделать ребенка американцем."
-Вы сделали ему паспорт США?
-Да, конечно, глупо было бы не сделать.
)))))
Я понимаю, что тебе ссаки в глаза, это божья роса. Но, когда пердак остынет-попробуй сопоставить сказанное.