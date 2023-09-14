Когда детям послышалось и они дофантазировали

1972
16
В детском саду или начальной школе дети не всегда выговаривают все буквы, да и вообще порой сложные сочетания в их голове запоминаются иначе. Перед вами пример того, как можно исковеркать имя, фамилию и даже смысл.
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Нну, далее, сами домыслите. ))
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странно что автор текста песни до этого не додумался )