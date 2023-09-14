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Когда детям послышалось и они дофантазировали

Когда детям послышалось и они дофантазировали

Автор:
14 сентября 2023 11:46
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   в детском саду   дети   дети не выговаривают   ослышались   первая учительница   послышалось   
1972
16

В детском саду или начальной школе дети не всегда выговаривают все буквы, да и вообще порой сложные сочетания в их голове запоминаются иначе. Перед вами пример того, как можно исковеркать имя, фамилию и даже смысл.

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Метки: Прикол   в детском саду   дети   дети не выговаривают   ослышались   первая учительница   послышалось   
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14  комментариев
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23k
hebpat Полчаса назад
Да мне и сейчас в песне Саруханова слова "скрип колеса" слышится как "скрипка лиса"
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19k
anpetrof 17 минут назад
Я в детстве название новостного агенства Ассошиэйтед Пресс слышал, ка осушает экспресс. Никак понять не мог, что там этот экспресс осушает
.
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55k
dima423 19 минут назад
Комментарий к фото
Как то странно, учительница представилась без отчества?
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13k
Евгений Полчаса назад
"Не вешать нос, мы мандарины..."
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556
Olldd Полчаса назад
Учительницу звали Калерия Павловна.
Нну, далее, сами домыслите. ))
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526
Чендлер 44 минуты назад
Брат с детства любил машины и технику, и после мама и папа, третье слово у него было Жигулитка (ВАЗ)...
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526
Чендлер 46 минут назад
Мой брат в детстве подпевал в "Чародеях", как он слышал:
Три белых коня, экста-белых коня
декабрь, январь и февраль...
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12k
Copycat 58 минут назад
Мне долгое время в песне КиШ "лесник" строчка "Пойдем приятель в лес" слышалась как "Пойдем бл*дь в лес"
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16k
banzai7 Час назад
У родственников девочка из детского сада принесла: Анна Гадина. Оказывается Анна Аркадьевна.
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8k
sedoisever Час назад
У вас бухгалтершу Вениаминовну называли Витаминовной.
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Спелая кукурузинка

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