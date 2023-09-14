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Камера в национальном парке спасла заблудившегося туриста

Камера в национальном парке спасла заблудившегося туриста

Автор:
14 сентября 2023 09:05
Сообщество : Путешествия
Метки: Аляска   Катмай   Спасение   камера   путешествия   турист   
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Включив прямую трансляцию из национального парка Катмай на Аляске, любители дикой природы вместо бурых медведей увидели мужчину. 5 сентября турист отправился на гору Дамплинг, но сошел с пути из-за плохой видимости и оказался в зоне отсутствия мобильной связи.

"Камера для наблюдения за медведями спасла жизнь туристу! Сегодня преданные поклонники нашей камеры сообщили о человеке, попавшем в беду на горе Дамплинг. Героические рейнджеры бросились на помощь", - написали представители компании Explore.org, которая владеет веб-камерами.


Камера, установленная компанией Explore.org по заказу Службы национальных парков США (NPS), предназначена для наблюдения за бурыми медведями в естественной среде обитания. В преддверии ежегодного конкурса "Неделя жирного медведя", который проводится в национальном парке Катмай в начале октября, трансляции Explore.org стали пользоваться большей популярностью.

В рамках конкурса зрители выбирают самого крупного медведя, набравшего массу перед зимней спячкой. 5 сентября приблизительно в 15:15 по местному времени зрители подключились к трансляции в надежде увидеть мишек, нагуливающих жир перед зимней спячкой, но вместо этого заметили туриста.


Несколько раз мужчина сказал в камеру слова "потерялся" и "помогите мне". Также сообщается, что он подал камере сигнал "большой палец вниз". Зрители связались с сотрудниками Explore.org, а те - со Службой национальных парков. На место была отправлена поисково-спасательная группа. Авантюриста нашли в 18.48 целым и невредимым.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Аляска   Катмай   Спасение   камера   путешествия   турист   
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АнтонПолднев 50 минут назад
Не дали мишкам жирку нагулять...
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