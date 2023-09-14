Камера в национальном парке спасла заблудившегося туриста

Камера, установленная компанией Explore.org по заказу Службы национальных парков США (NPS), предназначена для наблюдения за бурыми медведями в естественной среде обитания. В преддверии ежегодного конкурса "Неделя жирного медведя", который проводится в национальном парке Катмай в начале октября, трансляции Explore.org стали пользоваться большей популярностью.

В рамках конкурса зрители выбирают самого крупного медведя, набравшего массу перед зимней спячкой. 5 сентября приблизительно в 15:15 по местному времени зрители подключились к трансляции в надежде увидеть мишек, нагуливающих жир перед зимней спячкой, но вместо этого заметили туриста.