FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Удивительное рядом 458 постов • 68 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Удивительное рядом
Британец нашел себя в коллекционировании пауков

Британец нашел себя в коллекционировании пауков

Автор:
13 октября 2022 15:38
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Ааро Феникс   Бристоль   истории   пауки   птицееды   удивительное рядом   хобби   частные истории   
174
6
Аарон Феникс поселил у себя дома в Бристоле более 300 гигантских пауков-птицеедов. У у членистоногих даже есть собственная спальня. Феникс начал коллекционировать пауков после того, как психотерапевт посоветовал ему завести хобби, чтобы облегчить течение биполярного расстройства.
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Удивительное рядом"
Метки: Ааро Феникс   Бристоль   истории   пауки   птицееды   удивительное рядом   хобби   частные истории   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
kirpal 2 часа назад
Судя по его внешнему виду, коллекционирование пауков выглядит безобидно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Robin Hood 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Белая Муха

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

80138



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Генерал Армагеддон». Кто такой Сергей Суровикин - новый командующий СВО на Украине?
«Генерал Армагеддон». Кто такой Сергей Суровикин - новый командующий СВО на Украине?
Хороший мальчик, или взболтать, но не смешивать. 18+
Хороший мальчик, или взболтать, но не смешивать. 18+
Набирающие популярность в сообществах
17 старинных фотографий, которые показывают загадочную сторону истории
17 старинных фотографий, которые показывают загадочную сторону истории
Рыбаки поймали "сельдяного короля" - предвестника конца света
Рыбаки поймали "сельдяного короля" - предвестника конца света
Как выглядит знаменитый подмосковный замок, оцененный хозяевами в 1 миллиард рублей
Как выглядит знаменитый подмосковный замок, оцененный хозяевами в 1 миллиард рублей
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Очень жизненно

Лучшие демотиваторы
Фото на памят....ник

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#в мире#США#Реакция#роль#кино#удивительно#Украина#Приколы
#Юмор#факты#картинки#Разное#интересное#дети#люди#Ynews#актеры#фотографии
#Прикол#животные#позитив#подборка#история#забавно#СССР#фильм#красота#Спорт
Как выглядит знаменитый подмосковный замок, оцененный хозяевами в 1 миллиард рублей Как выглядит знаменитый подмосковный замок, оцененный хозяевами в 1 миллиард рублей Знаменитости, которые нас удивили Знаменитости, которые нас удивили 30+ историй про то, к чему жизнь нас не готовила 30+ историй про то, к чему жизнь нас не готовила Самые дикие истории увольнения Самые дикие истории увольнения Фотоистории невероятных событий Фотоистории невероятных событий 29 впечатляющих неожиданных находок 29 впечатляющих неожиданных находок

На что жалуетесь?

Вернуться