Британец нашел себя в коллекционировании пауков

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Аарон Феникс поселил у себя дома в Бристоле более 300 гигантских пауков-птицеедов. У у членистоногих даже есть собственная спальня. Феникс начал коллекционировать пауков после того, как психотерапевт посоветовал ему завести хобби, чтобы облегчить течение биполярного расстройства.
Аарон Феникс, организатор переездов из Бристоля, которому психотерапевт посоветовал заняться хобби ради психического здоровья, пристрастился к коллекционированию пауков. Он начал собирать коллекцию летом 2021 года, и сейчас у него целых 300 крупных пауков. В последнее время его коллекция растет все быстрее: так, еще в марте, у него было всего 120 пауков. А семь месяцев спустя 35-летний мужчина удвоил размер своей коллекции.
Его нынешняя гордость и радость — самка тарантула Mexican Flame Knee стоимостью более 160 фунтов стерлингов, но его коллекция все еще растет.
Его нынешняя гордость и радость — самка тарантула Mexican Flame Knee стоимостью более 160 фунтов стерлингов, но его коллекция все еще растет.
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«У каждого есть своя страсть, так вот, моя - это пауки, - говорит Феникс. - Доставщики Королевской почты уже знают меня как «Человека-паука», потому что каждую неделю приносят мне новых питомцев с надписью «живые животные» на коробке. Я могу сидеть и смотреть на них часами — они оказали на меня невероятное влияние, и теперь я никогда не откажусь от них. Правда, те, кому я рассказываю о своем хобби, обычно не могут в это поверить».
«В последние несколько месяцев я поделился своей историей в социальных сетях, и очень много людей написали мне, заинтересовавшись этой темой, - рассказывает коллекционер. - В интернете гораздо больше позитива вокруг пауков, чем я думал, и это приятно. Что касается моей болезни - у меня все еще бывают тяжелые моменты, но сейчас я чувствую, что в целом мое психическое здоровье улучшилось, и я действительно доволен — благодаря моим паукам».
Аарон отвел своим восьмилапым друзьям целую спальню в своем доме. Он проводит практически все свободное время, рассматривая их. Он уверен, что его обширная коллекция пауков «творит чудеса» для его психического здоровья, и сидеть с ними в их комнате — его «счастливое время».
«Они — моя страсть, одержимость, как бы вы это ни называли», - признается он.
«Они — моя страсть, одержимость, как бы вы это ни называли», - признается он.
Правда, признается Аарон, его партнерша Джо, 45 лет, и их дочери-подростки Даннон, 18 лет, и Лилли, 14 лет, не разделяют его страсти, хотя и признают позитивное влияние пауков. «Вначале Джо и дети были немного напуганы, — рассказал он, — но они сразу же увидели положительный эффект, который это оказало на меня, и стали меня поддерживать».
Аарон надеется однажды открыть свой собственный экзотический зоомагазин и разводить пауков для продажи коллекционерам. «Конечная цель — сделать это своей работой, - говорит он. - Звучит банально, но я считаю, что это то, для чего я родился. Впереди долгий путь, и это только начало».
Аарон надеется однажды открыть свой собственный экзотический зоомагазин и разводить пауков для продажи коллекционерам. «Конечная цель — сделать это своей работой, - говорит он. - Звучит банально, но я считаю, что это то, для чего я родился. Впереди долгий путь, и это только начало».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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