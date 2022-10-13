Британец нашел себя в коллекционировании пауков

Правда, признается Аарон, его партнерша Джо, 45 лет, и их дочери-подростки Даннон, 18 лет, и Лилли, 14 лет, не разделяют его страсти, хотя и признают позитивное влияние пауков. «Вначале Джо и дети были немного напуганы, — рассказал он, — но они сразу же увидели положительный эффект, который это оказало на меня, и стали меня поддерживать».

Аарон надеется однажды открыть свой собственный экзотический зоомагазин и разводить пауков для продажи коллекционерам. «Конечная цель — сделать это своей работой, - говорит он. - Звучит банально, но я считаю, что это то, для чего я родился. Впереди долгий путь, и это только начало».