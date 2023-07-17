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Купленная на барахолке ваза оказалась произведением искусства

Купленная на барахолке ваза оказалась произведением искусства

Автор:
17 июля 2023 08:27
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Англия   аукцион   барахолка   в мире   ваза   интересно   
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Молодая пара приобрела небольшую вазу с изображением петухов и кур в благотворительном магазине в Англии. Какого же было их удивление, когда ваза оказалась ценным произведением искусства.

Пара из города Эпсом увидела в благотворительном магазине небольшую вазу с изображением петухов и кур на черном фоне, над которыми летят птицы. Британцы обратили внимание на выгравированные на дне отметки и подумали, что ваза может быть ценной.

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После покупки новые владельцы поискали информацию о похожих вазах в интернете и обратились в аукционный дом Canterbury Auction Galleries за мнением эксперта.

Специалист осмотрел вазу и заявил, что ее создал в конце XIX века мастер золотого века японской эмали Намикава Ясуюки, работавший в технике клуазонне. Ваза будет выставлена на аукцион, который назначен на 29 июля.

Начальная цена лота составит 10 тысяч фунтов (1,1 миллиона рублей). На вырученные деньги пара планирует съездить в отпуск и сделать щедрое пожертвование в благотворительный магазин, в котором они приобрели неожиданно ценный предмет.

Техника клоизоне — сложный процесс, при котором проволока припаивается к металлической поверхности изделия, чтобы создать замкнутый контур. Затем в полученные пространства наносится небольшое количество цветной эмали, после чего весь предмет обжигается, шлифуется и полируется.

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Метки: Англия   аукцион   барахолка   в мире   ваза   интересно   
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