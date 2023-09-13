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Скрины из соцсетей&nbsp;

Скрины из соцсетей 

Автор:
13 сентября 2023 07:30
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
2414
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Прикольные маразматические объявления, фото, стихи.

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Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
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46  комментариев
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wwwoffka 1 5 часов назад
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А если сложить буквы первых месяцев лета, то можно услышать с каким звуком оно пролетает мимо.
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Victor 2 минуты назад
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надели намордник
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Victor 3 минуты назад
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тупые вопросы задал, ещё и обиделся
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Victor 5 минут назад
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судя по дорогам и ямам на них шляпа всегда ошибалась
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Victor 6 минут назад
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а как она отыскала кнопку, чтобы их записать?
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Victor 9 минут назад
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кот не спит в двух случаях: голоден или пошёл по кошкам
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Victor 10 минут назад
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первое реклама, а второе выгодная банку операция
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Victor 11 минут назад
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контрольные вопросы:
1. Расскажи как ты переспал с ...?
2. ты в курсе, что я переспал с твоей женой?
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Victor 13 минут назад
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верасень, кастрычнiк, лістапад. в Баларуси это не прокатывает
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Victor 14 минут назад
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оденься перед этим
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