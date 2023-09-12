На Кубани мать посадила детей за плохое поведение в передвижную клетку к собаке

На автодороге Краснодарского края очевидцы засняли детей в прицепе-клетке. Вмешавшимся в дело полицейским хозяйка автомобиля и, по совместительству мама, заявила, что дети плохо себя вели. Об этом во вторник, 12 сентября, сообщили в Госавтоинспекции Кубани.
Инцидент произошел 8 сентября, однако, известно о нём стало только сегодня. В дежурную часть Отдела МВД России по Тимашевскому району обратились встревоженные граждане с сообщением о том, что по автодороге "Тимашевск – Гречанная Балка" движется автомобиль "Нива Шевроле" с прицепом, в котором находятся двое детей.
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Сотрудники автоинспекции немедленно выехали на указанный участок дороги и, вскоре, встретили тех, кого искали - автомобиль с прицепом, в котором находились двое детей и собака. За рулем автомобиля находилась мать, которая пояснила, что дети плохо себя вели в салоне автомобиля и в наказание их пересадили в автомобильный прицеп.
В отношении матери составили административный протокол по части 2 статьи 12.34 КоАП за нарушение правил перевозки людей. Также в отношении нее собрали материал для передачи в подразделение по делам несовершеннолетних для привлечения ее к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ — «Неисполнение родителей обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».
Долгие хлопоты теперь горе родительнице обеспечены.
А Госавтоинспекция напоминает, что безопасность ребенка всегда должна быть в приоритете, а родители обязаны соблюдать правила перевозки детей в автомобиле и в поездках переключаться на «детский» режим вождения, который подразумевает снижение скорости движения и отказ от совершения аварийно-опасных маневров.
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