FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7632 поста • 1031 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
На Кубани мать посадила детей за плохое поведение в передвижную клетку к собаке

На Кубани мать посадила детей за плохое поведение в передвижную клетку к собаке

Автор:
12 сентября 2023 23:05
Сообщество : Жить в России
Метки: Госавтоинспекция   Кубань   дети   клетка   полиция   прицеп   
917
3
1

На автодороге Краснодарского края очевидцы засняли детей в прицепе-клетке. Вмешавшимся в дело полицейским хозяйка автомобиля и, по совместительству мама, заявила, что дети плохо себя вели. Об этом во вторник, 12 сентября, сообщили в Госавтоинспекции Кубани.

Инцидент произошел 8 сентября, однако, известно о нём стало только сегодня. В дежурную часть Отдела МВД России по Тимашевскому району обратились встревоженные граждане с сообщением о том, что по автодороге "Тимашевск – Гречанная Балка" движется автомобиль "Нива Шевроле" с прицепом, в котором находятся двое детей.

Сотрудники автоинспекции немедленно выехали на указанный участок дороги и, вскоре, встретили тех, кого искали - автомобиль с прицепом, в котором находились двое детей и собака. За рулем автомобиля находилась мать, которая пояснила, что дети плохо себя вели в салоне автомобиля и в наказание их пересадили в автомобильный прицеп.

В отношении матери составили административный протокол по части 2 статьи 12.34 КоАП за нарушение правил перевозки людей. Также в отношении нее собрали материал для передачи в подразделение по делам несовершеннолетних для привлечения ее к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ — «Неисполнение родителей обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Долгие хлопоты теперь горе родительнице обеспечены.
А Госавтоинспекция напоминает, что безопасность ребенка всегда должна быть в приоритете, а родители обязаны соблюдать правила перевозки детей в автомобиле и в поездках переключаться на «детский» режим вождения, который подразумевает снижение скорости движения и отказ от совершения аварийно-опасных маневров.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Госавтоинспекция   Кубань   дети   клетка   полиция   прицеп   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
−5
вован пупкин 45 минут назад
она же мать)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

81213



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В США избили и ограбили чиновницу, требовавшую уменьшить финансирование полиции
В США избили и ограбили чиновницу, требовавшую уменьшить финансирование полиции
В Москве установили памятник Феликсу Дзержинскому
В Москве установили памятник Феликсу Дзержинскому
Набирающие популярность в сообществах
Художница рисует комиксы про нашу типичную жизнь
Художница рисует комиксы про нашу типичную жизнь
Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм
Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм
Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор
Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Правда жизни

Лучшие демотиваторы
У меня появился любимый дорожный знак!

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#автомир#интересное#в мире#аварии#люди#собака#США#забавно#Санкт-Петербург
#Прикол#машина#животные#ДТП#авто аварии#позитив#новости#шоу бизнес#знаменитости#Разное
#автомобили#фото#подборка#интересно#Автовсячина#Россия#сарказм#улыбнуло#кино#Москва
Фантастическая Россия: место, где поезда ходят по воде Фантастическая Россия: место, где поезда ходят по воде "Он добрый и поил детишек чаем": бабушка задержанного педофила из Свердловской области не верит в вину внука "Он добрый и поил детишек чаем": бабушка задержанного педофила из Свердловской области не верит... В Кузбассе спасли сестёр 2 и 4 лет, которые два дня бродили по полям В Кузбассе спасли сестёр 2 и 4 лет, которые два дня бродили по полям "Никаких воплей и криков": во Флориде учительница организовала школьный "бойцовский клуб" со своими правилами "Никаких воплей и криков": во Флориде учительница организовала школьный "бойцовский клуб" со... В Башкирии школьница устала от травли и порезала двух одноклассниц кухонным ножом В Башкирии школьница устала от травли и порезала двух одноклассниц кухонным ножом Во Флориде два ребёнка едва не сгорели в машине, пока их мать воровала одежду Во Флориде два ребёнка едва не сгорели в машине, пока их мать воровала одежду

На что жалуетесь?

Вернуться