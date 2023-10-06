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Давай мокруху "сделаем", они уже превысили все мои границы терпимости⁠⁠

Давай мокруху "сделаем", они уже превысили все мои границы терпимости⁠⁠

Автор:
06 октября 2023 16:36
Сообщество : Криминал
Метки: Волгоград   дети   мокруха   полиция   
1422
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В Волгограде трех зумеров 12-13 лет поймали за кражей и отвели в кабинет оперативника, где они начали блатовать, наезжать на ментов и доставать нож.

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Метки: Волгоград   дети   мокруха   полиция   
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42  комментария
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18k
Shtoppi 6 часов назад
личинки быдло-гопоты. раньше таких в приемники для несовершеннолетних благополучно отправляли.
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9k
Павел Полчаса назад
Вот надо как в США вводить законы, что позволяют посадить в тюрьму в очень маленьком возрасте.Там чуть ли не 7 леток могут посадить.
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47
Александр 37 минут назад
ну что сказать, быдло рожает такое же быдло
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1k
StoneWolf 55 минут назад
В спецшколу. Там блатная романтика улетучится за денёк другой.
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1k
Просто прохожий Час назад
Менты пошли какие то ссыкливые, могли бы сделать из них просто безмозглое мясо, ну типа попали под дорожный каток или дубинками всё отбить. Таких щенков и их родителей надо просто утилизировать, хоть звери в зоопарке будут чуть менее голодные.
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6k
VL Час назад
писты бы им ввалить
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234k
Rusbond Час назад
Утилизировать этот биомусор!
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103
Zmey8838 2 часа назад
АУЕ наглядно
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1k
Андрей 3 часа назад
Родителей кастрировать, мелких на органы.... А пока не появятся реципиент, брать кровь, плазму, спинно-мозговую и т.д....
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2k
Андрей 3 часа назад
петушары
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17k
Мистер Фикс 4 часа назад
Давно пора менять закон.
Малолеток судить, и давать отсрочку исполнения, а по достижении 14 лет решать - сажать, или всё-таки шкет перебесился.
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6k
Трям 4 часа назад
А точно в кавычках должно быть слово "сделаем", а не "мокруху"?
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3k
poбт 4 часа назад
а нельзя было их пристрелить вместо видео?
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1k
Звёздный князь 4 часа назад
Автор, когда продолжение истории выложишь?
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5k
Babangdida 5 часов назад
Начинать перевоспитание с родительского тела:
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120k
parallax 5 часов назад
Из сети.

"Друг когда то в полиции работал, рассказал один случай.

Задержали вдвоём с товарищем такого борзого малолетку, выводят из здания. Задержанный на понтах, типа, да вы черти, ничё мне не будет, [мат] я вас всех вертел, [мат] [мат]. Не стеснялся, в общем, в выражениях. Ребята ведут, молчат, терпят.

Зашли в лифт, дурачок не унимается.

Тогда друг мой нажимает кнопку аварийной остановки и не глядя на задержанного спокойно говорит коллеге - а давай ему дубинку в жопу засунем.

Коллега, ни слова ни говоря, прижимает малолетку к стене и рывком срывает с него треники вниз.

Всю наблатыканность как рукой сняло.

- Мужики, мужики, вы чего, не надо.

Сопли, слёзы, полное раскаяние.

После того, как вышли из лифта, задержанный вёл себя предельно корректно и вежливо.

Attention!

Никакого насилия они к нему не применили и применять не собирались, просто пугнули и этого оказалось достаточно. Закоренелого урку таким не прошибёшь, а с этим сработало."
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1k
Андрей Еделькин 5 часов назад
По моему спецшколы ликвидировали зря. Таким как они место там, если не исправят, хотя бы изолируют от других подростков.
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12k
Владимир 5 часов назад
А надо бы.
В Индии, Ирландии, Сингапуре возраст уголовной ответственности наступает с семи лет. В США, Австралии, Великобритании и Швейцарии с десяти лет.
И всё встанет на свои места. Гопники по нарам, людям дышать свободней.
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9k
Гомерчик 5 часов назад
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15k
Александр 5 часов назад
Ну, таким только чай со стрихнином, а потом "устный выговор" зав.столовой...
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57k
Опиум для народа 6 часов назад
Либо на малолетку либо в расход. Толку от них уже не будет.
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