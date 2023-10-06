Давай мокруху "сделаем", они уже превысили все мои границы терпимости⁠⁠

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В Волгограде трех зумеров 12-13 лет поймали за кражей и отвели в кабинет оперативника, где они начали блатовать, наезжать на ментов и доставать нож.
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Малолеток судить, и давать отсрочку исполнения, а по достижении 14 лет решать - сажать, или всё-таки шкет перебесился.
А жаль.
"Друг когда то в полиции работал, рассказал один случай.
Задержали вдвоём с товарищем такого борзого малолетку, выводят из здания. Задержанный на понтах, типа, да вы черти, ничё мне не будет, [мат] я вас всех вертел, [мат] [мат]. Не стеснялся, в общем, в выражениях. Ребята ведут, молчат, терпят.
Зашли в лифт, дурачок не унимается.
Тогда друг мой нажимает кнопку аварийной остановки и не глядя на задержанного спокойно говорит коллеге - а давай ему дубинку в жопу засунем.
Коллега, ни слова ни говоря, прижимает малолетку к стене и рывком срывает с него треники вниз.
Всю наблатыканность как рукой сняло.
- Мужики, мужики, вы чего, не надо.
Сопли, слёзы, полное раскаяние.
После того, как вышли из лифта, задержанный вёл себя предельно корректно и вежливо.
Attention!
Никакого насилия они к нему не применили и применять не собирались, просто пугнули и этого оказалось достаточно. Закоренелого урку таким не прошибёшь, а с этим сработало."
В Индии, Ирландии, Сингапуре возраст уголовной ответственности наступает с семи лет. В США, Австралии, Великобритании и Швейцарии с десяти лет.
И всё встанет на свои места. Гопники по нарам, людям дышать свободней.