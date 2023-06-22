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Байден на встрече с премьером Индии перепутал всё, что мог

Байден на встрече с премьером Индии перепутал всё, что мог

Автор:
22 июня 2023 23:20
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Индия   Наренда Моди   США   байден   вашингтон   гимн   сделка   
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Смотреть на "молодого перспективного лидера" самой свободной и демократичной страны мира, баллотирующегося на второй срок, "не приходя в сознание", и имеющего в этом состоянии под рукой ядерную кнопку - отдельное удовольствие. Премьер Индии Нарендра Моди уже, наверное, жалеет, что приехал в Вашингтон.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди совершает государственный визит в США. Как пишет журналист, писатель Сергей Строкань:

В последние годы с такой помпой в Вашингтоне не встречали ни одного иностранного лидера. Даже Зеленского. Даже Риши Сунака.

Перед Моди расстелили все дорожки, собрали на встречи с ним весь цвет американской политики, дипломатии, бизнеса, науки, культуры, лидеров индийской диаспоры США, нескольких нобелевских лауреатов.

В общем, мобилизовали всех, кого только можно было собрать. А всё для того, чтобы до Моди наконец-то дошло, что главный друг и партнёр Индии — это именно Америка".

Вишенкой на торте всего этого небескорыстного гостеприимства стал лично президент Джо Байден, который то ли от волнения, то ли оттого, что забыл принять таблетки, снова показал свои когнитивные способности во всей красе.

Для начала он отказался отпускать руку премьер-министра и пошёл дальше с ним как будто с женой (жена, тем временем, суетилась вокруг и не знала куда бы ей, бедной, приткнуться):

Потом старина Джо не справился с распознаванием гимна США и приложил руку к сердцу, когда на встрече с Нарендрой Моди заиграл гимн Индии. Потом, правда, спохватился и руку опустил. Но было уже поздно:

Ну и напоследок перепутал должность назвал Моди, назвав его президентом... Дважды. Потом исправился и пошутил: "Я только понизил вас в должности". По лицу Моди видно, насколько ему зашла шутка:

В Белом доме уже отметили судьбоносный характер встречи, заявив, что она определит сотрудничество на следующие 10-15 лет.

По итогам встречи достигнуты соглашения о том, что:

В Индии будет построен авиадвигательный завод General Electric. Двигатели будут, в том числе, устанавливаться на самолёты ВВС Индии;

В Индии будет производится американский БПЛА MQ-9B “SeaGuardian”;

На верфях Индии будет осуществляться ремонт кораблей ВМС США;

Компания Micron вложит в свои мощности на территории Индии от 2.7 до 10 млрд. долларов — как пойдёт: от предприятия по тестированию и упаковки продукции до производства полного цикла;

Будет расширена программа американских рабочих виз H-1B для индийских граждан, в особенности, в IT-сфере.

"Сломать Индию, заставить её присоединиться к санкциям и начать отход от БРИКС и ШОС, а также её руками сделать G20 «ручной» для США — невозможно", - пишет Сергей Строкань. "Но вот что реально, так это пообещать доступ к технологиям, крупные оружейные контракты, инвестиции и многое другое. Ставка сделана на то, чтобы Индия на всё это купилась и сама начала поворачиваться к нам спиной.

Пока такой сценарий выглядит нереальным. Члены индийской делегации на Петербургском форуме строили планы партнёрства и говорили, что, несмотря на санкционные барьеры, связи Москвы и Дели «крепки как никогда».

Однако давайте не забывать, какие силы и средства брошены на то, чтобы всё это разрушить. Как бы он ни спотыкался, но Джо Байден упорно лезет на индийского слона, не боясь свалиться".

Источник:

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Метки: Индия   Наренда Моди   США   байден   вашингтон   гимн   сделка   
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32k
Ashabad 2 минуты назад
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Ashabad 6 минут назад
Ольгинские будут голосовать за Байдена!
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18k
MarkovAlexandr 9 минут назад
"В Индии будет построен авиадвигательный завод General Electric. Двигатели будут, в том числе, устанавливаться на самолёты ВВС Индии;" - и, спустя какое-то время, без разрешения США, ВВС Индии никуда не полетят.
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16k
Axel 22 минуты назад
В свете последних законопроектов о русификации иностранных слов, может следует заменить...

"Даже Риши Сунака"

На Рикша Судак, ну или Муда...?
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16k
Axel Полчаса назад
"...и имеющего в этом состоянии под рукой ядерную кнопку"

Да ладно вам. Кто американскому дедульке Джо доверит атомную кнопку. Максимум что у него есть, это кнопка вызова санитарки для замены памперса)
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7k
newegg 39 минут назад
То что Байден поднял руку к индусскому гимну - это супер новость.
А что Индия резко сваливает от поставок российских вооружений у уходит к США - мелочи, не достойно внимания.
В последние годы боевые вертолеты Ми-28 проиграли в тендере американским конкурентам Apache; тяжелые транспортные вертолеты Ми-26 уступили машинам Chinook; противолодочные самолеты P-8 потеснили российские Ту-142, а транспортный самолет Ил-476 проиграл конкурс американскому C-17 Globemaster.
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14k
Shtoppi 47 минут назад
я удивляюсь как премьер-министр Индии со стыда не сгорел, появившись на людях с этим посмешищем в маразме?
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5k
satra 49 минут назад
Причем тут Россия.
Индию тащат в АУКУС.
Индия, как исторический конкурент Китая, нужен для противостояния Запад-Китай.

Понимаю, что россияне все события в мире рассматривают через призму "Россиицентричности".
Но по факту сейчас идет противостояние США-Китай. И все вокруг - эпизоды этого действа.
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1k
Николай 53 минуты назад
Вот прям вспомнилось.
2 минуты посмотрите кто не смотрел довольно старенький фильм по довольно старенькому произведению Пелевина.
-Послушай, а зачем его (Ельцина) бухим показывать если он виртуальный?
-Каналу рэйтинг выше.
Ссылка youtu.be
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1k
Николай Час назад
Это че, прикол?
Кто-нить видел байдена вживую?
Мне просто Дженерэйшн Пи вспоминается.
Этой хрени не может быть.
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5k
BenderRodriguez Час назад
Этот сценарий не только выглядит реально, он уже реализовывается. Индии крайне выгодно расширение торговых связей со штатами.
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33k
АнтонПолднев Час назад
Да пофик с колониями. Это придатки. Ну это дедуля так считает.
Слушайте, ну помимо всего. Кто его сделал президентом? Я знаю сложную систему выборов в СШП. Но, бдь адекватные люди вообще в этой стране есть?
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KlyaksaZ
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