Байден на встрече с премьером Индии перепутал всё, что мог

В Белом доме уже отметили судьбоносный характер встречи, заявив, что она определит сотрудничество на следующие 10-15 лет.

По итогам встречи достигнуты соглашения о том, что:

В Индии будет построен авиадвигательный завод General Electric. Двигатели будут, в том числе, устанавливаться на самолёты ВВС Индии;

В Индии будет производится американский БПЛА MQ-9B “SeaGuardian”;

На верфях Индии будет осуществляться ремонт кораблей ВМС США;

Компания Micron вложит в свои мощности на территории Индии от 2.7 до 10 млрд. долларов — как пойдёт: от предприятия по тестированию и упаковки продукции до производства полного цикла;

Будет расширена программа американских рабочих виз H-1B для индийских граждан, в особенности, в IT-сфере.