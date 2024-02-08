FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 7558 постов • 3083 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
«Оставить технику нельзя, она должна быть физически уничтожена»: в России ликвидируют больше 100 тысяч гаджетов Apple

«Оставить технику нельзя, она должна быть физически уничтожена»: в России ликвидируют больше 100 тысяч гаджетов Apple

Автор:
08 февраля 2024 14:31
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Apple   айфон   гаджеты   пермь   смартфоны   утилизация   чиновники   
2140
5

В утиль пойдут смартфоны общей стоимостью в 2 миллиарда рублей.

Слухи о том, что «яблочная» техника прослушивается на раз-два ходили уже давно. Плюс её вроде бы могут дистанционно заблокировать. И смартфон за десятки тысяч рублей превратится в бесполезный кирпич.

По крайней мере, так говорили.

Потом перешли от слов к делу и Минцифры запретило своим сотрудникам использовать смартфоны и планшеты  Apple для работы. Затем это коснулось сотрудников Минпромторга, Минтранса, ФНС и других ведомств и госкомпаний.

Один из характерных комментариев на эту тему от аналитика Эльдара Муртазина:

×
×

Отказ от Apple - безусловное благо, потому что система явно дырявая. Более того, те дырки, которые оставляют для спецслужб, рано или поздно становятся общедоступными. Ушлый хакер находит такую уязвимость и начинает ее эксплуатировать. Через 2-3 месяца Apple узнает об этом и начинает срочно латать дыру. Срочно, потому что, повторюсь, доступ через нее реально есть ко всему устройству, но в Apple не могут понять - это еще спецслужбы шалят или уже кто-то другой. И закрывается это все долго, а для рынка электроники два-три месяца слежки - это как вечность.

С Android ситуация немножко другая. Android производится Google, но железо-то делают в большинстве случаев другие компании. Они не заинтересованы в собственной дискредитации и закрывают уязвимости сразу, все, что есть. И на данный момент мы говорим о том, что в том же Samsung Knox за десяток лет нет ни одного доказанного случая взлома. Та же самая картина по другим более-менее заметным устройствам на Android.

Госчиновников стали переводить на технику других брендов. А яблочные гаджеты решили уничтожить - об этом сообщил всё тот же Эльдар Муртазин.

Чиновникам нельзя оставлять у себя запрещённые айфоны, поэтому техника отправится в утиль, её раздавят или сожгут. Почему гаджеты нельзя продать или раздать малоимущим - большой вопрос, его до сих пор обсуждают в сети.

Пока идут дебаты, в Перми уже заминусовали 26 тысяч гаджетов. И это не предел. Когда об этом узнали в Госдуме и назвали действия властей «полной глупостью».

Какая проблема в Перми может быть с техникой Apple? Если вы хотите свой смартфон уничтожить, вы сами это и делаете, ломаете его или выбрасываете. К этому не должна подключаться городская администрация. Я об уничтожении смартфонов не слышал, но это полная глупость, если это так. Не могу сказать, что это вражеская техника. Давайте сначала что-то своё придумаем. Деньги должны быть вложены в улучшение жизни граждан, очень много других проблем в Перми. Зима, холод, коммунальное хозяйство не в лучшем состоянии, - заявил депутат ГД Александр Ющенко.

Власти Перми пока это никак не прокомментировали.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Apple   айфон   гаджеты   пермь   смартфоны   утилизация   чиновники   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
6k
Трям Час назад
Мудила, "смартфон стоимостью в 2 миллиарда" означает что каждое устройство стоит 2 лярда!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Kostick Полчаса назад
т.е. чиновникам покупались огрызки за бюджетные деньги? ибо личный телефон никто не сможет заставить уничтожить. хотя, судя по последним новостям, например 5 суток за серёжки - могут и такое замутить)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Седой 42 минуты назад
Спонсор Самсунг или Ксяоми?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
233
ruslan d 47 минут назад
Завидую ответственному по уничтожению , хороший приработок ))) И кстати, сомневаюсь что гаджеты на Андроид прям белые и пушистые , даже на 100% отечественный продукт навернут прослушку и всякие другие приколюхи , мир тотального контроля , уже фейспей на кассах и в метро
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Борис Карабанов 48 минут назад
Лучше бы пенсионерам отдали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
JeanLuk 48 минут назад
А на вторичке продать не? Запчасти опять же.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19
vas8610 57 минут назад
Купили за казённый счёт себе игрушки раздавят и купят новые.. Чудесный ход депутатов!! Молодцы нечего сказать. Надо обязать новые игрушки покупать за свой счёт.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

277700



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Факты о сериале «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»: сколько сделали трубок Холмса и почему Михалков не закусывал?
Факты о сериале «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»: сколько сделали трубок...
«Узаконенный расизм и сексизм»: Илон Маск показал «стандарты инклюзивности», по которым берут на работу в Disney
«Узаконенный расизм и сексизм»: Илон Маск показал «стандарты инклюзивности», по...
Набирающие популярность в сообществах
На общую тему &nbsp;
На общую тему  
Украшение дворика в центре Москвы к Китайскому Новому году⁠⁠
Украшение дворика в центре Москвы к Китайскому Новому году⁠⁠
Свобода от комиссий за переводы и платежи
Свобода от комиссий за переводы и платежи
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Смотри не перепутай

Лучшие демотиваторы
Когда обычные мясные блюда уже не удивляют.

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#животные#интересное#ДТП#США#Россия#забавно#кража#новости
#Юмор#автомир#люди#интересно#факты#Автовсячина#подборка#позитив#дети#Москва
#Прикол#машина#в мире#аварии#авто аварии#Разное#история#собака#Китай#кот
Свобода от комиссий за переводы и платежи Свобода от комиссий за переводы и платежи Полезные команды для Siri на русском языке Полезные команды для Siri на русском языке Российским чиновникам запретят пользоваться iPhone и другой техникой Apple Российским чиновникам запретят пользоваться iPhone и другой техникой Apple Власти Китая запретили чиновникам пользоваться iPhone Власти Китая запретили чиновникам пользоваться iPhone Как подключить беспроводные наушники к смартфону Как подключить беспроводные наушники к смартфону Будильник, горнолыжные очки, ИК-порт и другие супер-пупер новинки от Apple Будильник, горнолыжные очки, ИК-порт и другие супер-пупер новинки от Apple

На что жалуетесь?

Вернуться