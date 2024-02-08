«Оставить технику нельзя, она должна быть физически уничтожена»: в России ликвидируют больше 100 тысяч гаджетов Apple

В утиль пойдут смартфоны общей стоимостью в 2 миллиарда рублей.
Слухи о том, что «яблочная» техника прослушивается на раз-два ходили уже давно. Плюс её вроде бы могут дистанционно заблокировать. И смартфон за десятки тысяч рублей превратится в бесполезный кирпич.
По крайней мере, так говорили.
Потом перешли от слов к делу и Минцифры запретило своим сотрудникам использовать смартфоны и планшеты Apple для работы. Затем это коснулось сотрудников Минпромторга, Минтранса, ФНС и других ведомств и госкомпаний.
Один из характерных комментариев на эту тему от аналитика Эльдара Муртазина:
Отказ от Apple - безусловное благо, потому что система явно дырявая. Более того, те дырки, которые оставляют для спецслужб, рано или поздно становятся общедоступными. Ушлый хакер находит такую уязвимость и начинает ее эксплуатировать. Через 2-3 месяца Apple узнает об этом и начинает срочно латать дыру. Срочно, потому что, повторюсь, доступ через нее реально есть ко всему устройству, но в Apple не могут понять - это еще спецслужбы шалят или уже кто-то другой. И закрывается это все долго, а для рынка электроники два-три месяца слежки - это как вечность.
С Android ситуация немножко другая. Android производится Google, но железо-то делают в большинстве случаев другие компании. Они не заинтересованы в собственной дискредитации и закрывают уязвимости сразу, все, что есть. И на данный момент мы говорим о том, что в том же Samsung Knox за десяток лет нет ни одного доказанного случая взлома. Та же самая картина по другим более-менее заметным устройствам на Android.
Госчиновников стали переводить на технику других брендов. А яблочные гаджеты решили уничтожить - об этом сообщил всё тот же Эльдар Муртазин.
Чиновникам нельзя оставлять у себя запрещённые айфоны, поэтому техника отправится в утиль, её раздавят или сожгут. Почему гаджеты нельзя продать или раздать малоимущим - большой вопрос, его до сих пор обсуждают в сети.
Пока идут дебаты, в Перми уже заминусовали 26 тысяч гаджетов. И это не предел. Когда об этом узнали в Госдуме и назвали действия властей «полной глупостью».
Какая проблема в Перми может быть с техникой Apple? Если вы хотите свой смартфон уничтожить, вы сами это и делаете, ломаете его или выбрасываете. К этому не должна подключаться городская администрация. Я об уничтожении смартфонов не слышал, но это полная глупость, если это так. Не могу сказать, что это вражеская техника. Давайте сначала что-то своё придумаем. Деньги должны быть вложены в улучшение жизни граждан, очень много других проблем в Перми. Зима, холод, коммунальное хозяйство не в лучшем состоянии, - заявил депутат ГД Александр Ющенко.
Власти Перми пока это никак не прокомментировали.
Источник:
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