«Оставить технику нельзя, она должна быть физически уничтожена»: в России ликвидируют больше 100 тысяч гаджетов Apple

Слухи о том, что «яблочная» техника прослушивается на раз-два ходили уже давно. Плюс её вроде бы могут дистанционно заблокировать. И смартфон за десятки тысяч рублей превратится в бесполезный кирпич.

По крайней мере, так говорили.

Потом перешли от слов к делу и Минцифры запретило своим сотрудникам использовать смартфоны и планшеты Apple для работы. Затем это коснулось сотрудников Минпромторга, Минтранса, ФНС и других ведомств и госкомпаний.

Один из характерных комментариев на эту тему от аналитика Эльдара Муртазина: