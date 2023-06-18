Съёмные аккумуляторы вернут в смартфоны

В настоящий момент самостоятельно заменить АКБ в смартфоне, не используя специальных инструментов, практически невозможно. Вот с этим-то успешно поборолись в Евросоюзе. Был принят пакет новых правок, который обязывает производителей смартфонов вернуть в свои девайсы съемные аккумуляторы. Дескать это безопаснее и удобнее для пользователей.

С одной стороны, да, действительно, съемные аккумуляторы были удобны, но с другой стороны, они серьёзно увеличивали вес телефонов.