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Съёмные аккумуляторы вернут в смартфоны

Съёмные аккумуляторы вернут в смартфоны

Автор:
18 июня 2023 09:53
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Apple   ЕС   аккумуляторы   батарейки   смартфон   телефоны   
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В Евросоюзе решили, что пора возвращаться к истокам и приняли новые поправки, от которых у производителей Apple уже побежали мурашки в предвкушении новых денежных потоков.

 

В настоящий момент самостоятельно заменить АКБ в смартфоне, не используя специальных инструментов, практически невозможно. Вот с этим-то успешно поборолись в Евросоюзе. Был принят пакет новых правок, который обязывает производителей смартфонов вернуть в свои девайсы съемные аккумуляторы. Дескать это безопаснее и удобнее для пользователей.

 

С одной стороны, да, действительно, съемные аккумуляторы были удобны, но с другой стороны, они серьёзно увеличивали вес телефонов.


 

И что самое интересное, данные поправки актуальны и для Apple, которые ранее обязали соответствовать стандартам ЕС. Это проблема для Apple, учитывая, что iPhone использует проприетарный порт Lightning. Фирма уже подтвердила, что выполнит это предписание. Значит, что мы можем увидеть партию новых iPhone с USB-C в этом году (или, самое позднее, в следующем году) - по крайней мере, в ЕС они точно будут.

Теперь, кроме зарядных устройств, которые не входят в комплект, яблочники еще и аккумуляторы продавать начнут как дополнительный девайс. Ну а что, шикарный план!

 

Такого рода постановление потенциально может оказать огромное влияние на телефоны, продаваемые на рынках даже за пределами ЕС. Вместо того, чтобы тратить деньги на сборку телефонов по-разному для всех, возможно, производители просто постепенно повсеместно примут новые правила конструирования.

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Метки: Apple   ЕС   аккумуляторы   батарейки   смартфон   телефоны   
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10  комментариев
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3k
Ухалус Посовиномус 49 минут назад
Какое горе, телефон станет тяжелее на целых 5 грамм... Задохлики негодуют)))
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16k
K7OO 11 минут назад
Производителям это нафиг не нужно, потому как им выгоднее продавать новые телефоны, чем аккумуляторы для старых. Большинство людей не заморачиваются с заменой несъемных аккумов в сервисе и просто покупают новые девайсы.
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−9
ser-pilyai 12 минут назад
У меня съёмный.
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125
Александр Шевченко 23 минуты назад
Давно пора стандартизировать элементы питания для телефона, как батарейки.
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9k
SuperTroll Полчаса назад
Тяжесть это хорошо. Тяжесть это надежно.

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3k
* You All 37 минут назад
давно пора. вопрос теперь в другом,будет ли исходя из этого надежная водозащита у смартфона или про это можно будет совсем забыть
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25k
Влад 57 минут назад
Чем это съёмные аккумуляторы серьёзно увеличивали вес телефона и в чём проблема заменить аккумулятор сейчас?
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