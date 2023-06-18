Съёмные аккумуляторы вернут в смартфоны

В Евросоюзе решили, что пора возвращаться к истокам и приняли новые поправки, от которых у производителей Apple уже побежали мурашки в предвкушении новых денежных потоков.
В настоящий момент самостоятельно заменить АКБ в смартфоне, не используя специальных инструментов, практически невозможно. Вот с этим-то успешно поборолись в Евросоюзе. Был принят пакет новых правок, который обязывает производителей смартфонов вернуть в свои девайсы съемные аккумуляторы. Дескать это безопаснее и удобнее для пользователей.
С одной стороны, да, действительно, съемные аккумуляторы были удобны, но с другой стороны, они серьёзно увеличивали вес телефонов.
И что самое интересное, данные поправки актуальны и для Apple, которые ранее обязали соответствовать стандартам ЕС. Это проблема для Apple, учитывая, что iPhone использует проприетарный порт Lightning. Фирма уже подтвердила, что выполнит это предписание. Значит, что мы можем увидеть партию новых iPhone с USB-C в этом году (или, самое позднее, в следующем году) - по крайней мере, в ЕС они точно будут.
Теперь, кроме зарядных устройств, которые не входят в комплект, яблочники еще и аккумуляторы продавать начнут как дополнительный девайс. Ну а что, шикарный план!
Такого рода постановление потенциально может оказать огромное влияние на телефоны, продаваемые на рынках даже за пределами ЕС. Вместо того, чтобы тратить деньги на сборку телефонов по-разному для всех, возможно, производители просто постепенно повсеместно примут новые правила конструирования.
Источник:
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы