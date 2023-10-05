FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Урбанистика всякая 587 постов • 161 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Урбанистика всякая
Преображение неухоженного пустыря в классный сквер⁠⁠

Преображение неухоженного пустыря в классный сквер⁠⁠

Автор:
05 октября 2023 18:23
Сообщество : Урбанистика всякая
Метки: благоустройство   г. Москва   до и после   сквер   урбанистика   
619
8
2

Больше 40 лет в центре столичного района Ясенево находился пустырь. Огромное пространство даже не было освещено и использовалось разве что для прохода к метро и вечерней прогулки с собакой.

Теперь же здесь находится красивый сквер с различными зонами для жителей.

×
×

Ландшафтные дизайнеры организовали сквер по принципу регулярного сада со строгими прямыми линиями новых пешеходных дорожек и прогулочных аллей.

С помощью геопластики дизайнеры создали холмы разной высоты, а среди них высадили более 40 крупномерных кленов, 3 300 кустов кизильника, метельчатой гортензии и других растений.


Осенью-весной озеленение будет продолжено - высадят еще 150 крупномеров и свыше 1 230 кустарников. Среди них - липы, черемуха, яблони, сирень, рябинник, смородина и боярышник.

Между холмов организованы зоны отдыха, отделенные от основных прогулочных дорожек, здесь можно будет посидеть в тишине. А в карманах вдоль дорожек спрятаны 4 стола для игры в шахматы.

По просьбе жителей района в сквере установили сцену с навесом и амфитеатром на 1 300 человек для проведения мероприятий.

Также установлены большие качели: на деревянной полукруглой перголе подвешены 14 сидений, на них можно качаться вдвоем.

Для детей сделали шесть игровых зон. Три из них находятся напротив дома 19 на Ясногорской улице, две - практически в центре сквера около амфитеатра, а последняя - недалеко от входа в ледовый дворец.

В сквере теперь есть площадка для стритбола, зона для игры в баскетбол или мини-футбол, а также зона воркаута и площадка с силовыми тренажерами.

Про собачников тоже не забыли - специальную площадку организовали со стороны Тарусской улицы. Ее оснастили снарядами для тренировки и дрессировки собак, а также лавочками и навесами для хозяев.

Вот так неухоженный участок преобразился и стал новым центром притяжения жителей района Ясенево.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Урбанистика всякая"
Метки: благоустройство   г. Москва   до и после   сквер   урбанистика   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Бритва 4 часа назад
теперь там будут гулять цивилизованные люди и лаять на собачников
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
52k
turyst 42 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Yapon_otez Час назад
Я долго жил в 7-м микрорайоне, часто ходил по этому пустырю. Если всё это сделали, то это круто. Но почему только в Москве так делают? Другие города что, второй сорт?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43
Knives22 Yapon_otez 59 минут назад
Почему только Москву, поинтересуйтесь по благоустройству других городов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
144
vitros666 3 часа назад
Иностранные специалисты скажут вам спасибо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
fomin30
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1282



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Непростые 90-е: пост с атмосферными фотографиями того времени
Непростые 90-е: пост с атмосферными фотографиями того времени
30 моральных уродов и хамов, которых непонятно как земля носит
30 моральных уродов и хамов, которых непонятно как земля носит
Набирающие популярность в сообществах
Сотрудники СГМУ проводят апробацию «КардиоРобота»
Сотрудники СГМУ проводят апробацию «КардиоРобота»
Серия роликов про московские аббревиатуры
Серия роликов про московские аббревиатуры
Одна из пражских улиц уже не будет прежней
Одна из пражских улиц уже не будет прежней
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#автомир#животные#ДТП#позитив#фильм#кино#Разное#история
#в мире#автомобили#Юмор#Прикол#аварии#Автовсячина#полиция#подборка#Жизнь#конфликт
#люди#интересно#интересное#факты#авто аварии#США#дети#Китай#собака#истории
Трать и возвращай Трать и возвращай В Бурятии решили заняться благоустройством и построили будку за 600 тысяч рублей В Бурятии решили заняться благоустройством и построили будку за 600 тысяч рублей 50 собак, которым удалось сбросить лишние килограммы 50 собак, которым удалось сбросить лишние килограммы 30 трогательных фото животных, которым подарили новую жизнь 30 трогательных фото животных, которым подарили новую жизнь 15 фотодоказательств того, что макияж творит чудеса 15 фотодоказательств того, что макияж творит чудеса Разрушительный ураган в Калифорнии и Неваде: как это было Разрушительный ураган в Калифорнии и Неваде: как это было

На что жалуетесь?

Вернуться