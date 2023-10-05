Преображение неухоженного пустыря в классный сквер⁠⁠

Больше 40 лет в центре столичного района Ясенево находился пустырь. Огромное пространство даже не было освещено и использовалось разве что для прохода к метро и вечерней прогулки с собакой.
Теперь же здесь находится красивый сквер с различными зонами для жителей.
Ландшафтные дизайнеры организовали сквер по принципу регулярного сада со строгими прямыми линиями новых пешеходных дорожек и прогулочных аллей.
С помощью геопластики дизайнеры создали холмы разной высоты, а среди них высадили более 40 крупномерных кленов, 3 300 кустов кизильника, метельчатой гортензии и других растений.
Осенью-весной озеленение будет продолжено - высадят еще 150 крупномеров и свыше 1 230 кустарников. Среди них - липы, черемуха, яблони, сирень, рябинник, смородина и боярышник.
Между холмов организованы зоны отдыха, отделенные от основных прогулочных дорожек, здесь можно будет посидеть в тишине. А в карманах вдоль дорожек спрятаны 4 стола для игры в шахматы.
По просьбе жителей района в сквере установили сцену с навесом и амфитеатром на 1 300 человек для проведения мероприятий.
Также установлены большие качели: на деревянной полукруглой перголе подвешены 14 сидений, на них можно качаться вдвоем.
Для детей сделали шесть игровых зон. Три из них находятся напротив дома 19 на Ясногорской улице, две - практически в центре сквера около амфитеатра, а последняя - недалеко от входа в ледовый дворец.
В сквере теперь есть площадка для стритбола, зона для игры в баскетбол или мини-футбол, а также зона воркаута и площадка с силовыми тренажерами.
Про собачников тоже не забыли - специальную площадку организовали со стороны Тарусской улицы. Ее оснастили снарядами для тренировки и дрессировки собак, а также лавочками и навесами для хозяев.
Вот так неухоженный участок преобразился и стал новым центром притяжения жителей района Ясенево.
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