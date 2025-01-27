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35 любопытных находок с просторов Google Earth

35 любопытных находок с просторов Google Earth

Автор:
27 января 2025 09:17
Сообщество : ФотоМир
Метки: google earth   локация   мир   находка   странность   фотография   
3335
36

Одним из самых интересных онлайн-инструментов является Google Earth. С его помощью вы можете просматривать трёхмерные спутниковые изображения нашей планеты, включая впечатляющие пейзажи и оживлённые города. Более того, вы можете обнаружить настоящие диковинки, которыми захочется поделиться с другими пользователями интернета!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: google earth   локация   мир   находка   странность   фотография   
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18k
Ivan 4 часа назад

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33k
MPEG-8 Час назад
Заражённая техника из Чернобыля.
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34k
Serg2001 5 часов назад
Комментарий к фото
Британские учёные из группы по изучению интриг обнаружили что
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797
Абракадабр Бредович Сивокобылов 5 часов назад
Комментарий к фото
По факту пруд.
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797
Абракадабр Бредович Сивокобылов 5 часов назад
Комментарий к фото
Братья Гафс?
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−9
Шурман 5 часов назад
Да эти карты обновляют но не так часто , допустим я хату продал еще год назад и машину старую продал в 2014 году а она все еще на фотках Гугл есть . Была еще фотка где я из окна такой машине Гугл машу но год назад обновили фотки и моя пропала :)
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Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 3519 постов (3470 в горячем)

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