35 любопытных находок с просторов Google Earth

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Одним из самых интересных онлайн-инструментов является Google Earth. С его помощью вы можете просматривать трёхмерные спутниковые изображения нашей планеты, включая впечатляющие пейзажи и оживлённые города. Более того, вы можете обнаружить настоящие диковинки, которыми захочется поделиться с другими пользователями интернета!
1. Сын нашёл это в Google. Мой отец учил его кататься на велосипеде, когда ему было 2 года. Дедушка скончался в 2022 году.
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6. В Египте посреди пустыни есть старый кинотеатр, где так и не было показано ни одного фильма. Он носит название "Конец света"
13. В одном из отдалённых уголков Казахстана высечена большая пентаграмма диаметром около 366 метров. Пятиконечная звезда, окружённая кругом, расположена на южном берегу Верхнетобольского водохранилища
15. В 1997 году во Флориде пропал Уильям Молдт. Его останки нашли только в 2019 году, когда человек заметил на снимке Google Earth белый кузов автомобиля на дне пруда
23. За 18 лет я провёл тысячи часов, исследуя поверхность земного шара в приложении Google Earth
25. Старая тюрьма в Теннесси. Здесь снимали такие фильмы, как «Эрнест садится в тюрьму» и «Зелёная миля»
29. В 2012 году австралийские исследователи «открыли» остров размером с Манхэттен в южной части Тихого океана. Таинственное место появилось на картах к северо-западу от Новой Каледонии. Но когда в ноябре 2012 года туда приплыли учёные, они ничего не
Источник: — переведено специально для fishki.net
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