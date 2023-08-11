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"Привезли газировку, которую кто-то уже пил": ситуации с доставкой из продуктовых

"Привезли газировку, которую кто-то уже пил": ситуации с доставкой из продуктовых

Автор:
11 августа 2023 10:35
Сообщество : Истории
Метки: доставка   доставка из магазина   доставщик продуктов   истории   истории про доставку   курьер   продукты   
1068
16

Сервисы доставки продуктов есть во многих магазинах - и они реально выручают. Пока не доходит до случая, когда всё пошло не по плану. Проще было сходить самому в продуктовый...

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Метки: доставка   доставка из магазина   доставщик продуктов   истории   истории про доставку   курьер   продукты   
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2  комментария
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7k
rutt 22 минуты назад
Выгодный закупок. Это точно в России. Самокат с деливери скинулись
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21k
Corvus Corax Полчаса назад
Деливери - проблем не было до того, как их сожрал Яндех... Под Яндексом - заказ вместо 30-ти минут ждал 3 часа, постоянно лаясь с поддержкой... Кроме "извините" ничего не услышал. Вайлдберриз - ужоснах. Купил две подушки, у одного продавца, не у двух! Доставка "завтра". Одну привезли послезавтра. Вторую еще через три дня.
Нет проблем с Озоном и Вкусвиллом. Давно не пользовал Деликатеску, но там проблем тоже не было. Один раз забыли позицию в заказе, не сразу заметил, позвонил - привезли через полчаса плюс промокод на скидку.
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