"Привезли газировку, которую кто-то уже пил": ситуации с доставкой из продуктовых

1068
16
Сервисы доставки продуктов есть во многих магазинах - и они реально выручают. Пока не доходит до случая, когда всё пошло не по плану. Проще было сходить самому в продуктовый...
×
×
Источник:
Еще крутые истории!
- Страшная сила: 30 походов в салон красоты, которые обернулись провалом
- Детская логика с чудинкой, которая веселит родителей
- Неожиданные ситуации, которые могли случиться только в аптеке
- "Если мужчина увидит прокладки в доме, то он тебя бросит!": заблуждения и мифы о ПМС
Метки: доставка доставка из магазина доставщик продуктов истории истории про доставку курьер продукты
Новости партнёров
реклама
Нет проблем с Озоном и Вкусвиллом. Давно не пользовал Деликатеску, но там проблем тоже не было. Один раз забыли позицию в заказе, не сразу заметил, позвонил - привезли через полчаса плюс промокод на скидку.