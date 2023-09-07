FISHKINET
Сообщество Юмор 17510 постов • 3606 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
"Коли не вышел р%жей": 16 людей, у которых жёсткая зависимость от фотошопа

"Коли не вышел р%жей": 16 людей, у которых жёсткая зависимость от фотошопа

Автор:
07 сентября 2023 11:50
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   в жизни и в реальности   жертва соцсетей   жертвы фотошопа   неудачный фотошоп   смешно   фоторекдатор   
1246
17

Выглядеть красиво в соцсетях мечтают почти все. Но не всем это дано. Кто-то от природы не так привлекателен, как ему хотелось бы, потому прибегает к хитростям и уловкам редакторов. Да вот только это видно сразу, потому и смешно.

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Прикол   в жизни и в реальности   жертва соцсетей   жертвы фотошопа   неудачный фотошоп   смешно   фоторекдатор   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
29k
Ваня 56 минут назад
бу-га-га!!!

бу-га-га!!!Посмотреть
бу-га-га!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
alex Минуту назад
Комментарий к фото
бицуху накачал, предплечье накачал, на сисьге лифчик забыл надеть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Сид 5 минут назад
Больные люди, что с них взять..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
alex 7 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Григорий 14 минут назад
Это же Дженна Джемессон. Как она была хороша, но годы берут свое.
А мы помним ее без фотошопа в реал-видео. Мы в прошлом веке тоже выглядели лучше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Shtoppi 38 минут назад
мне кажется это называется не "жёсткая зависимость от фотошопа", а "ё_аный стыд".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Kucher 57 минут назад
не вышел рЫжей, рУжей, рЯжей? Там какое-то матерное слово?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

56433



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 4 сентября
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 4 сентября
35 необыкновенных фактов обо всем на свете
35 необыкновенных фактов обо всем на свете
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
10 самых опасных заключенных США
10 самых опасных заключенных США
Рэп про МЦД - теперь мы слышали всё
Рэп про МЦД - теперь мы слышали всё
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Кофе с пенкой

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#животные#история#подборка#женщина#факты#интересное#задержание#собака
#в мире#Юмор#кино#позитив#США#дети#Ynews#школа#сарказм#Россия
#люди#Прикол#фильм#полиция#улыбнуло#Китай#Москва#трейлер#СССР#конфликт
Рэп про МЦД - теперь мы слышали всё Рэп про МЦД - теперь мы слышали всё Смешные ценники с сюрпризом, которые трудно не заметить Смешные ценники с сюрпризом, которые трудно не заметить Объявления с Авито от людей с фантазией Объявления с Авито от людей с фантазией Убойный ЖЭК-арт во дворах России Убойный ЖЭК-арт во дворах России "Ну сфоткай меня!": мужчины, которые готовы ради своих женщина на всё "Ну сфоткай меня!": мужчины, которые готовы ради своих женщина на всё Как выглядят знаменитости в молодости и сейчас Как выглядят знаменитости в молодости и сейчас

На что жалуетесь?

Вернуться