"Коли не вышел р%жей": 16 людей, у которых жёсткая зависимость от фотошопа

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Выглядеть красиво в соцсетях мечтают почти все. Но не всем это дано. Кто-то от природы не так привлекателен, как ему хотелось бы, потому прибегает к хитростям и уловкам редакторов. Да вот только это видно сразу, потому и смешно.
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А мы помним ее без фотошопа в реал-видео. Мы в прошлом веке тоже выглядели лучше.