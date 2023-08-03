"Ну сфоткай меня!": мужчины, которые готовы ради своих женщина на всё

1079
16
Девушки любят красиво фотографироваться. Порой нужен не один дубль и куча разных ракурсов, чтобы сделать идеальный снимок. Хорошо, что есть мужчины, которые готовы помочь своим дамам сердца в непростой момент.
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
Метки: Прикол как снимает парень мужчина фотографирует ну сфоткай меня отношения смешно фото девушки
Новости партнёров
реклама