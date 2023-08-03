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"Ну сфоткай меня!": мужчины, которые готовы ради своих женщина на всё

"Ну сфоткай меня!": мужчины, которые готовы ради своих женщина на всё

Автор:
03 августа 2023 16:51
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   как снимает парень   мужчина фотографирует   ну сфоткай меня   отношения   смешно   фото девушки   
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Девушки любят красиво фотографироваться. Порой нужен не один дубль и куча разных ракурсов, чтобы сделать идеальный снимок. Хорошо, что есть мужчины, которые готовы помочь своим дамам сердца в непростой момент.

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Метки: Прикол   как снимает парень   мужчина фотографирует   ну сфоткай меня   отношения   смешно   фото девушки   
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