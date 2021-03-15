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"Без свинца и ногтей": в Чечне поймали "колдуний"

"Без свинца и ногтей": в Чечне поймали "колдуний" (6 фото + 2 видео)

Автор:
15 марта 2021 01:37
Сообщество : Жить в России
Метки: грозный   задержание   ислам   колдовство   колдунья   целительница   чечня   ясновидящая   
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Телеканал "Грозный" показал задержанных женщин-колдуний, которые лечили свинцом и привораживали с помощью волос и крови.

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Метки: грозный   задержание   ислам   колдовство   колдунья   целительница   чечня   ясновидящая   
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21k
Юрьевич 5 часов назад
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26k
Антон 18 минут назад
Ещё раз скажу, наверное: Нормальные люди в этих республиках -
уезжайте оттуда. Россия большая, спасайте детей от мракобесия. Иначе или религиозник очередной получится, или террорист.
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728
Алексей Полчаса назад
камнями потом забили?
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21k
Батончик с маком Час назад
Животных должны исцелять ветеринары.
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29k
Azesh 2 часа назад
Вот молодец Р.А. , почему у нас РПЦ не гоняет все эти Битвы Эсктрасексов? А ведь официальная позиция РПЦ однозначна- все это бесовщина. И так у людей говно в голове, еще и потомственные колдуны всякие повылезли, бабло скирдуют.
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5k
Alex 3 часа назад
Человек с белой палкой, кажись, с трудом сдерживается, чтобы их не отхреначить... Пару раз он прямо дергался, я думаю, ну сейчас начнется, но он вспоминал, что он вежливый культурный чеченец, исламский медик да еще эта камера пишет, и вовремя останавливался.
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94
Сергей 5 часов назад
шайтов изгонять реально, а вот привороты на крови это мошенничество? Думаю, что им надо создать исламскую инквизицию и для выявления применять "молот ведьм", а не скрытую камеру.
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46
Anatoliy 5 часов назад
интересно, а исламская математика есть? Медицина-то уже есть
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10k
VM Varga Anatoliy 2 часа назад
Есть:

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9k
Бендер Родригес 5 часов назад
Мне кажется, что вот эта вот белая трость, совсем и не трость, а хорошее средство воспитания, которое не попало на видео.
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94
Сергей Бендер Родригес 5 часов назад
трость больше похожа для выявления третьего глаза. Ритуал сложный, потому что его проводят ректально.
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8k
Мегапихель Бендер Родригес 4 часа назад
Нет нет, это посох белого мага. Собственно белый Мага держит этот посох.
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