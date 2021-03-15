"Без свинца и ногтей": в Чечне поймали "колдуний"

Оказывается, что в Чечне по настоянию Рамзана Кадырова много лет назад был создан Центр Исламской медицины. И именно главный врач Центра Адам Эльжуркаев провёл серьёзную беседу с пойманными женщинами.



Телеканал передаёт, что колдуньи-мошенницы были пойманы с поличным и приводит в своём "Инстаграмме" записи скрытой камеры.



Первая "целительница" занималась плавлением свинца, чтобы лечить своих клиентов.

Вторая "колдунья" с помощью ногтей, крови и волос оказывала услуги по привороту мужчин. Полученную смесь нужно было закапывать в землю или подсыпать в еду.

На записи показывают также учительницу истории и обществознания. У неё в свободное от работы время открывался "третий глаз" и она подрабатывала ясновидением. Правда, шарлатанка говорит, что совершенно не помнит об этом.



В репортаже сообщается, что правоохранители поспособствовали поимке "целительниц". Пока неизвестно, понесут ли женщины какую-либо ответственность, кроме профилактической беседы.



Но в любом случае главврач Центра Исламской медицины напомнил мошенницам о том, что "магия запрещена в исламе и эта тропа аннулирует все благие дела, которые совершал человек".