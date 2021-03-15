"Без свинца и ногтей": в Чечне поймали "колдуний"

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Телеканал "Грозный" показал задержанных женщин-колдуний, которые лечили свинцом и привораживали с помощью волос и крови.
Оказывается, что в Чечне по настоянию Рамзана Кадырова много лет назад был создан Центр Исламской медицины. И именно главный врач Центра Адам Эльжуркаев провёл серьёзную беседу с пойманными женщинами.
Телеканал передаёт, что колдуньи-мошенницы были пойманы с поличным и приводит в своём "Инстаграмме" записи скрытой камеры.
Первая "целительница" занималась плавлением свинца, чтобы лечить своих клиентов.
Вторая "колдунья" с помощью ногтей, крови и волос оказывала услуги по привороту мужчин. Полученную смесь нужно было закапывать в землю или подсыпать в еду.
На записи показывают также учительницу истории и обществознания. У неё в свободное от работы время открывался "третий глаз" и она подрабатывала ясновидением. Правда, шарлатанка говорит, что совершенно не помнит об этом.
В репортаже сообщается, что правоохранители поспособствовали поимке "целительниц". Пока неизвестно, понесут ли женщины какую-либо ответственность, кроме профилактической беседы.
Но в любом случае главврач Центра Исламской медицины напомнил мошенницам о том, что "магия запрещена в исламе и эта тропа аннулирует все благие дела, которые совершал человек".
Телеканал передаёт, что колдуньи-мошенницы были пойманы с поличным и приводит в своём "Инстаграмме" записи скрытой камеры.
Первая "целительница" занималась плавлением свинца, чтобы лечить своих клиентов.
Вторая "колдунья" с помощью ногтей, крови и волос оказывала услуги по привороту мужчин. Полученную смесь нужно было закапывать в землю или подсыпать в еду.
На записи показывают также учительницу истории и обществознания. У неё в свободное от работы время открывался "третий глаз" и она подрабатывала ясновидением. Правда, шарлатанка говорит, что совершенно не помнит об этом.
В репортаже сообщается, что правоохранители поспособствовали поимке "целительниц". Пока неизвестно, понесут ли женщины какую-либо ответственность, кроме профилактической беседы.
Но в любом случае главврач Центра Исламской медицины напомнил мошенницам о том, что "магия запрещена в исламе и эта тропа аннулирует все благие дела, которые совершал человек".
Видео частично на русском и частично на чеченском языках:
А если вам интересно, чем же занимается Центр Исламской медицины, то вот есть видео на русском языке:
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Ну что ж, очень гуманно. Могли и на костре сжечь...😑— Wild Jungle (@GRUVIK3) March 14, 2021
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уезжайте оттуда. Россия большая, спасайте детей от мракобесия. Иначе или религиозник очередной получится, или террорист.