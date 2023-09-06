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17 плюс крутых вещей, которые можно сделать из обычного мусора

17 плюс крутых вещей, которые можно сделать из обычного мусора

Автор:
06 сентября 2023 22:47
Сообщество : Сделай сам!
Метки: Вещи   Сделат   идеи   мусор   окружающая среда   упаковки   
1279
19

Население планеты погрязло в излишнем потреблении, и поэтому от жизнедеятельности человека образуется слишком много мусора. Но если вы любитель природы и хотите внести свой вклад в сохранение окружающей среды, то вам подойдут прикольные идеи повторного использования упаковки, для создания замечательных поделок. Взгляните на эти гениальные решения!

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Метки: Вещи   Сделат   идеи   мусор   окружающая среда   упаковки   
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13  комментариев
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76k
Viktor 2 часа назад
Чёта за дуршлаги вспомнилось.

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5k
Трям 3 минуты назад
Нелепую .хуйню с канала 360 увидел. Где обещанные "крутые вещи"???
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7k
Slowly 37 минут назад
Крутое говно.
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2k
Вадим Курбатов 49 минут назад
Симпатично это выглядит только на фотографиях.
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62k
doker Час назад
Не удивили. Я вырос при СССР. Тогда понятие "мусор" относилось напрямую к тому, что использовать уже нельзя. Никак. Одноразовых вещей практически не было.
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64k
Александр Ломовицкий Час назад
"Сделай из мусора Другой МУСОР"
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3k
lekha-fil 2 часа назад
Мусор и есть мусор.
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1M
NAZARETH (модер) 2 часа назад
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19k
Bill 2 часа назад
Вы там в гейропах совсем обнищали что ли? Расскажите еще что водой из Доширака можно носки стирать и чай заваривать.
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