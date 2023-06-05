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Жительница Норильска прогулялась голой по городу, чтобы позлить мужа после ссоры

Жительница Норильска прогулялась голой по городу, чтобы позлить мужа после ссоры

Автор:
05 июня 2023 23:08
Сообщество : Жить в России
Метки: Норильск   Улица   голая   женщина   ссора   хулиганство   
1866
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Необычный и запоминающийся способ мести собственному супругу выбрала жительница Норильска, которая вышла гулять по городу в чем мать родила. И да, это вам не Сочи и даже не прохладная июньская Москва: на улице было 4 градуса тепла... Семейному психологу на заметку.

О раздетой даме на улице Полярной в полицию сообщили жители города Норильска.

По данным агентства РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Красноярскому краю, наряд патрульно-постовой службы отреагировал на зов граждан оперативно и нарушительницу задержал.

Возмутительницей общественного спокойствия оказалась 32-летняя местная жительница. Правоохранителям она рассказала, что вышла на улицу в пасмурную холодную погоду без одежды, чтобы разозлить мужа, с котором поссорилась. Уточняется, что у женщины нет претензий к супругу, он не причинял ей телесных повреждений.

Милые бранятся, только тешатся ))

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Метки: Норильск   Улица   голая   женщина   ссора   хулиганство   
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12  комментариев
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9k
Борис Карабанов 2 часа назад
Вау! Атеисты опять оскорбились из-за голой задницы на фоне жилого дома! Природа создала человека голым. Как может оскорбить естественный вид? Фарисеи!
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2k
Сергей Лаврушкин 24 минуты назад
ни хрена не смешно..
скорее всего к этому мужу должны быть вопросы !
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904
YURA Полчаса назад
...муж разозлился, интересно или он тоже голый погнал гулять по району??
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35k
russger 44 минуты назад
По мужу инфы нет, может он такой же дятел. Но пока что жаль мужика, с такой ипанутой связался. Беги, Форест, беги!!!
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17
Obrval Час назад
По моему, у неё просто головка бобо.
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8k
Артём Час назад
Тема не раскрыта.
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19k
Александр 2 часа назад
Выйду во двор голая
Съест пускай медведь...
Все равно мне, бедненькой,
Нечего надеть.
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0
Valeri Александр Полчаса назад
Знаешь ли ты, вдоль ночных дорог
Шла босиком, не жалея ног.
Сердце его теперь в твоих руках,
Не потеряй его и не сломай.
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13k
Djeff 2 часа назад
Есть видео допроса правоохранителями?
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10k
au3 2 часа назад
"Отморожу уши назло бабушке" вышло на более высокий уровень
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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