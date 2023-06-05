Жительница Норильска прогулялась голой по городу, чтобы позлить мужа после ссоры

Необычный и запоминающийся способ мести собственному супругу выбрала жительница Норильска, которая вышла гулять по городу в чем мать родила. И да, это вам не Сочи и даже не прохладная июньская Москва: на улице было 4 градуса тепла... Семейному психологу на заметку.
О раздетой даме на улице Полярной в полицию сообщили жители города Норильска.
По данным агентства РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Красноярскому краю, наряд патрульно-постовой службы отреагировал на зов граждан оперативно и нарушительницу задержал.
Возмутительницей общественного спокойствия оказалась 32-летняя местная жительница. Правоохранителям она рассказала, что вышла на улицу в пасмурную холодную погоду без одежды, чтобы разозлить мужа, с котором поссорилась. Уточняется, что у женщины нет претензий к супругу, он не причинял ей телесных повреждений.
Милые бранятся, только тешатся ))
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скорее всего к этому мужу должны быть вопросы !
Съест пускай медведь...
Все равно мне, бедненькой,
Нечего надеть.
Шла босиком, не жалея ног.
Сердце его теперь в твоих руках,
Не потеряй его и не сломай.