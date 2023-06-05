Жительница Норильска прогулялась голой по городу, чтобы позлить мужа после ссоры

Необычный и запоминающийся способ мести собственному супругу выбрала жительница Норильска, которая вышла гулять по городу в чем мать родила. И да, это вам не Сочи и даже не прохладная июньская Москва: на улице было 4 градуса тепла... Семейному психологу на заметку.