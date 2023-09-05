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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 5 сентября

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 5 сентября

Автор:
05 сентября 2023 19:07
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
3260
20
Сегодня отмечается Международный день благотворительности. С моим доходом я могу позволить себе лишь благотворительность в виде смешных картинок.
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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8  комментариев
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398
ПухиПухи 2 часа назад
Ага, хрена там! У меня з/п побольше сотки. Дак [мат] приходится 12/7
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37k
russger 14 минут назад
Месяц назад было 30, неделю назад было 25. А теперь, ска, уже в 20 старость?

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sedoisever 21 минуту назад
Так... Школота уже с тридцатилетних на "немного за 20" перешла? Скоро выпускников пенсионерами считать будут...
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1k
Vergüenza Ajena 49 минут назад
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