Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 5 сентября

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Сегодня отмечается Международный день благотворительности. С моим доходом я могу позволить себе лишь благотворительность в виде смешных картинок.
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