Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 13 сентября

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В Бразилии так сильно любят крепкий алкогольный напиток кашаса, что сегодня отмечают его день. Крепость кашасы может составлять до 58 процентов. Кстати, часть мемов из поста была сделана в состоянии лёгкого алкогольного опьянения.
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