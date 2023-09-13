FISHKINET
Сообщество Юмор 17555 постов • 3606 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 13 сентября

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 13 сентября

Автор:
13 сентября 2023 17:32
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
2820
20
В Бразилии так сильно любят крепкий алкогольный напиток кашаса, что сегодня отмечают его день. Крепость кашасы может составлять до 58 процентов. Кстати, часть мемов из поста была сделана в состоянии лёгкого алкогольного опьянения.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
19k
Андрей 57 минут назад
Колобок от Netflix скорее такой будет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
1k
Victor 11 секунд назад
про принца зачёт
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
sedoisever 9 минут назад
Забыл выключить чайник? Это в каком году он забыл?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Самка Хорька Полчаса назад
Ага. А она недовольно перевернётся, фыркнет, вылезет из-под пледа и начнёт умываться с видом, вызывающим в тебе чувство тяжелейшей вины и ощущение тщетности бытия...

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58k
Олег 39 минут назад
"Кстати, часть мемов из поста была сделана в состоянии лёгкого алкогольного опьянения."..... ты, бездарь, даже в тяжелом наркотическом тупой
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
55k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
Причем стоят примерно одинаково))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Никифоридис

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1074880



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Пассажирский самолёт Сочи-Омск экстренно сел на грунт неподалёку от Новосибирска
Пассажирский самолёт Сочи-Омск экстренно сел на грунт неподалёку от Новосибирска
Блогер Даня Милохин срочно уехал из России после новости о том, что его могут забрать в армию
Блогер Даня Милохин срочно уехал из России после новости о том, что его могут забрать...
Набирающие популярность в сообществах
Художница рисует комиксы про нашу типичную жизнь
Художница рисует комиксы про нашу типичную жизнь
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Не мисс мира, а даже круче
Не мисс мира, а даже круче
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Из собаки в медведя

Лучшие демотиваторы
У меня появился любимый дорожный знак!

Перейти в раздел
Популярные теги
#автомобили#машина#фото#интересное#аварии#Автовсячина#Россия#шоу бизнес#фильм#повезло
#автомир#Прикол#животные#подборка#люди#позитив#кино#улыбнуло#Китай#сарказм
#Юмор#в мире#интересно#ДТП#авто аварии#дети#знаменитости#Разное#новости#соцсети
Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 9 сентября Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 9 сентября Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 10 сентября Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 10 сентября Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 7 сентября Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 7 сентября Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 8 сентября Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 8 сентября Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 6 сентября Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 6 сентября

На что жалуетесь?

Вернуться