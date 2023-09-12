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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 12 сентября

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 12 сентября

Автор:
12 сентября 2023 18:40
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
2010
20
В Иране сегодня отмечается День кино. Поэтому если вам довелось лицезреть персидский кинематограф, поделитесь впечатлениями... Понравилось ли?
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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5  комментариев
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1k
Vergüenza Ajena Час назад
Видишь "Никифоридис", можно смело ставить минус за тупость, не ошибёшься.
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9k
Гомерчик 55 минут назад
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34k
ACU900 59 минут назад
Нафиг ей машина. Пусть вручную стирает
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34k
ACU900 Час назад
От куда у вас моя фотография?
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6k
sumrаknn Час назад
Здесь автор неправ. много раз я видел как "специалист" лажает. т.е. знаний у меня не хватает на "сделать сам", но хватает увидеть ошибку/и у "проффи"
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Никифоридис

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