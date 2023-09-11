Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 11 сентября

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Опять в общественном транспорте стало много студентов, спешащих куда-то. Сочувствую им, ведь незаметно пролетят за октябрём ноябрь, а там уже декабрь и зимняя сессия. Отвлекитесь от грустных мыслей, насладитесь порцией свежих мемов.
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Авторы-уепаны-тупые долбоящеры:
а выложу я картинку с "никто"