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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 11 сентября

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 11 сентября

Автор:
11 сентября 2023 21:07
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
2872
20
Опять в общественном транспорте стало много студентов, спешащих куда-то. Сочувствую им, ведь незаметно пролетят за октябрём ноябрь, а там уже декабрь и зимняя сессия. Отвлекитесь от грустных мыслей, насладитесь порцией свежих мемов.
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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7  комментариев
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8k
sedoisever Час назад
Для меня одного "матное" вместо "матерного", звучит, как "ковбоец" вместо "ковбоя" из уст дошкольника?
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58k
Олег Полчаса назад
никифоридис, СОГЛАШАЙСЯ! Хотя твой пидрский юмор уже никого не смешит......
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37k
russger Полчаса назад
Никто:

Авторы-уепаны-тупые долбоящеры:

а выложу я картинку с "никто"
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62k
doker Полчаса назад
Зачем одни евреи покупают сд-диски у других евреев? Они что-то знают? К чему, бл**ь, готовиться?
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16k
Patmaz Час назад
Комментарий к фото
Их двое, а мы одни...
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Никифоридис

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