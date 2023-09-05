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Потрясающие фотографии во время отлива

Потрясающие фотографии во время отлива

Автор:
05 сентября 2023 17:48
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: интересное   океан   отлив   побережье   подборка   прилив   
1891
17
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Отлив отливу рознь. Жители побережья могут наблюдать удивительные штуки, которые творит с океаном Луна.
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Метки: интересное   океан   отлив   побережье   подборка   прилив   
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1  комментарий
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68
Anton 23 минуты назад
Ну насчет связи приливов и луны полный звиздежь
https://fis.wikireading.ru/hB1Yk8Z7n3https://fis.wikireading.ru/hB1Yk8Z7n3
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