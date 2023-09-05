Потрясающие фотографии во время отлива

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Отлив отливу рознь. Жители побережья могут наблюдать удивительные штуки, которые творит с океаном Луна.
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