Как жилось в подводной деревне Кусто?

В Средиземном море был построен первый подводный дом - обычный металлический бочонок, длина которого составила 5 метров, а диаметр 2,5 метра. Кусто и его друзья, Клод Уэсли и Альбер Фалько, назвали её "Диогеном", залезли в неё и прожили на глубине 10 метров под водой неделю.

У них было радио, телевизор, комфортные кровати, еда, библиотека и они постоянно болтали по рации с коллегами на "Калипсо". Уэсли и Фалько ежедневно плавали рядом с домом, внимательно изучая океанское дно, его обитателей, а после возвращались в "Диоген", чтобы продолжать исследовательскую деятельность. За неделю стало понятно, что такая жизнь возможна и не так трудна, как это казалось на суше. Стоило продолжить эксперимент.



