Как жилось в подводной деревне Кусто?

Жак-Ив Кусто был настоящим фанатом своего дела: именно его мир должен поблагодарить за акваланг и за масштабный вклад в изучение мирового океана. Но ему всегда казалось, что он делает недостаточно - Кусто хотел изменить мир, оставить свой след в истории. И в 1962 году он сделал что-то совершенно невероятное.
Немного о самом исследователе.
Он не просто изобретатель и автор документального кино. Во время Второй мировой он принимал участие в Сопротивлении и за подрывную деятельность был награждён орденом Почётного легиона.
Акваланг он и Эмилио Гальяно изобрели в 1943 году, чтобы как раз вести диверсии на воде. Это открытие, уже после войны, принесло ему существенный доход и это дало возможность Кусто жить, не думая о деньгах и вложить их в свой удивительный проект.
Настал 1950 год и Жак-Ив купил судно "Калипсо", которое уже было списанным. Его он переоборудовал под лабораторию и с тех самых пор, до самой своей кончины в 1997 году Кусто стал подводным путешественником. За свои фильмы он получил три "Оскара", его знали практически во всех уголках планеты, его слово было весомым. Но был в его биографии момент, который мог быть описан ну разве что в фантастических романах.
Кусто с командой опустились на океанское дно, установили там дома, где и жили, заодно исследуя жизнь вокруг. Они действительно стали героями, превозмогая кессонную болезнь, отгоняя от себя акул и борясь с тяжёлым и непривычным существованием под водой. Вся команда верила в то, что они стоят на пороге начала новой цивилизации, где мировой океан будет заселён. К несчастью, этот проект совпал по времени с другим, таким же масштабным, нашедшим у людей больший отклик.
Первая деревня была построена в 1962 году, как раз вскоре после полёта в космос Юрия Гагарина, ну и ясное дело, что космическая Одиссея перекрыла подводную. Внимания было не так много, как она того заслужила.
В Средиземном море был построен первый подводный дом - обычный металлический бочонок, длина которого составила 5 метров, а диаметр 2,5 метра. Кусто и его друзья, Клод Уэсли и Альбер Фалько, назвали её "Диогеном", залезли в неё и прожили на глубине 10 метров под водой неделю.
У них было радио, телевизор, комфортные кровати, еда, библиотека и они постоянно болтали по рации с коллегами на "Калипсо". Уэсли и Фалько ежедневно плавали рядом с домом, внимательно изучая океанское дно, его обитателей, а после возвращались в "Диоген", чтобы продолжать исследовательскую деятельность. За неделю стало понятно, что такая жизнь возможна и не так трудна, как это казалось на суше. Стоило продолжить эксперимент.
Новый проект, ещё мощнее, стартовал в 1963 году. ConShelf 1 cтал первым подводным домом, а вот ConShelf 2 был уже подводной деревней. На постоянной основе там жили шесть человек и попугай, а в гости регулярно приплывали люди с "Калипсо". Отличное общежитие увлечённых одним делом людей, за окном которых сновали всякие медузы, рыбы и водолазы.
Для нового эксперимента выбрали Красное море, рядом с побережьем Судана. ConShelf 2 был комплексом из четырёх сооружений и чтобы его построить понадобилось 5 подводных пловцов, 20 моряков и 2 корабля. План был такой: это полноценная подводная деревня с коридорами, шлюзами, обсерваториями и подводными катерами. Пришлось чуть поумерить пыл, но даже этот результат поразил всех!
Центральное здание решили сделать в виде морской звезды, от которой отходили четыре "лучика" и в центре была большая комната. ConShelf 2 также был расположен на десятиметровой глубине и жители "деревни" могли видеть солнечный свет и спокойно плавать рядом с домом несколько часов, не страдая от декомпрессии.
В чём была основная идея: необходимо было понять, могут ли аквалангисты спокойно опускаться на большую глубину и также спокойно возвращаться в подводный дом. И, как выяснилось, это было абсолютно реально. На поверхности многих ждала бы страшная смерть от резкой смены давления при подъёме, а вот подводные дома хорошо решали эту важную проблему.
Тут же находился и воздушный ангар для подводной лодки команды Кусто. После пробуждения и завтрака можно было спускаться на трёхсотметровую глубину, там найти десятки неизвестных рыб и организмов, потом вернуться на обед и заодно зафиксировать всё обнаруженное и обсудить это с коллегами. В 60-х это всё выглядело как один из рассказов Бредбери, только не про космос, а про океан.
И было ещё одно строение. "Ракета" была, пожалуй, самым интересным во всём проекте - располагалась на 300-метровой глубине и её построили, чтобы понять, что именно могут испытывать аквалангисты в очень тяжёлых условия жизни и работы под водой.
Строение напоминало камеру, а не дом: очень мало места, духота, повышенное давление, а вместо воздуха экспериментальная смесь кислорода, гелия и азота. Вокруг непроглядная тьма и медленно проплывающие акулы в иллюминаторах. Настоящая проверка на прочность. Двое добровольцев, проживших там неделю, развлекались единственным доступным им способом: из-за смеси их голоса становились смешными и они частенько звонили "наверх", чтобы повеселиться и повеселить своих товарищей.
Эксперимент оказался удачным. Добровольцы приплыли обратно, относительно здоровые и первое, что сделали - это выкурили по трубочке, после чего рухнули отсыпаться.
Кстати, постоянными жителями деревни были спортивный тренер, инженер, учитель, биолог, таможенник, повар. То есть люди, которые были без опыта регулярных погружений.
Кусто и команда сделали всё, чтобы устроить своим "подопытным" вполне комфортабельные условия. Они ежедневно питались свежими фруктами и морепродуктами, в их распоряжении были выпечка и консервы. Они даже могли позвонить в "Калипсо" и попросить у повара какое-то определённое меню.
Трубы вентиляции были настолько искусно сделаны, что в "Морской звезде" был отличный микроклимат, что позволяло жителям деревни не отказываться от сигарет. Также к ним регулярно заплывал парикмахер и они каждый день принимали искусственные солнечные ванны, чтобы не страдать от дефицита ультрафиолета. Неплохой такой отпуск, не правда ли? Болтаешь с товарищами, читаешь книги, а вокруг плавают всякие подводные существа. Попугай, кстати, тоже отлично справился с житьём под водой, только иногда покашливал из-за курения людей.
Выяснился, кстати, один интересный и весьма неожиданный факт: из-за высокого давления раны на теле зарастали практически за ночь, а вот усы и бороды наоборот заметно замедляли свой рост.
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ConShelf 2 стал настоящим прорывом. Команда Кусто вызвала огромный интерес мира к возможной перспективе человечества, получила "Оскар" за документальный фильм "Мир без солнца. Это полуторачасовая работа, которую снимали на протяжении всего эксперимента, произвела ошеломляющий эффект.
Лучше всего посмотреть этот фильм, если вы его ещё не видели. Это документальная картина, но снята она очень профессионально - подводная жизнь по-настоящему завораживает, а отдельные сцены хочется пересматривать снова и снова.
Жак-Ив получил возможность продолжать свои эксперименты и в 1965 году стартовал проект ConShelf 3. Он стал последней крупнейшей разработкой команды в сфере подводной жизни. Это был амбициозный и захватывающий проект, на голову превосходящий ConShelf 2.
Огромный купол разместили на дне Средиземного моря, уже на глубине ста метров. Шесть человек, среди которых был сын Жака-Ива Филипп, три недели жили в подводном доме. Океанавты не просто жили там, они занимались рядом экспериментов, должных послужить информацией для компаний, добывающих нефть.
Но, к сожалению, океану дали отставку. Правительство как восточного, так и западного блоков решили сделать ставку на космос и к океану интерес был утрачен. Следующим гвоздём в крышку гроба проекта стали спонсоры - нефтехимические корпорации. Они пронаблюдали за всеми тремя этапами и решили, что намного проще и дешевле можно использовать роботов и ныряльщиков, чем организовывать целые подводные деревни для рабочих.
После Кусто возможностью переселения человечества под воду занялись и другие. В мире было около 15 таких же проектов, но им не так повезло со славой, несмотря на отличное финансирование.
В СССР, например, запустили "Ихтиандр 66". Водолазы, по собственной инициативе, построили подводное жилье и жили там трое суток. 67 Ихтиандр стал более серьёзным проектом - проживание длилось две недели, в нём участвовали не только люди, но и животные, а сама конструкция была похожа на ConShelf 2.
Погружение "с заселением" стало не только исследовательским, но и развлекательным.
Отель Jules Undersea Lodge на сегодняшний день - единственный подводный отель. Его переделали из заброшенной подводной базы и за 30 лет существования его посетили примерно 10 тысяч человек и многие из них - только что поженившиеся парочки, захотевшие добавить экстрима в свой медовый месяц.
С одной стороны, кажется, что Жак-Ив Кусто просто мечтатель, который хотел создать невозмжное, а с другой - все те небольшие, но важные шаги, сделанные им в этом направлении, были вполне успешны. Желание освоить Марс не продвинулось дальше желания, а вот под водой люди не просто перемещаются свободно и достаточно долго, но и, как показали эксперименты, могут проживать и даже с относительным комфортом.
Посмотрим, что же будет дальше.
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