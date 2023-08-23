Когда маркетологи не зря едят свой хлеб

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Пост посвящён тем талантливым мальчишкам и девчонкам, которые не просто умеют делать своё дело, но делают его с душой. Талантливый маркетолог даже грязь сможет продать со скидкой и по подписке на год вперёд.
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Метки: Прикол Юмор интересное маркетинг маркетологи подборка
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80 процентов хрена к 20 процентам горчицы (условно) или 20 процентов хрена к 80 процентам горчицы - есть разница?