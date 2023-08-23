Когда маркетологи не зря едят свой хлеб

Пост посвящён тем талантливым мальчишкам и девчонкам, которые не просто умеют делать своё дело, но делают его с душой. Талантливый маркетолог даже грязь сможет продать со скидкой и по подписке на год вперёд.

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1. Как бы из мойвы, но главное, что без консервантов 0

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2. А после длительного использования можно использовать в качестве скрипки 0

3. Нэт 0

4. И какая разница? 0

5. Я не алкоголик, просто слежу за своим лицом 0

6. Прекрасно ведь... 0

7. Зато честно 0

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9. Характер нордический 0

10. Аж семечек захотелось 0

11. По пицце? 0

12. Эйнштейн бы за такое втащил бы 0

13. Если всякий раз сигаретку заменять пломбиром, то можно получить ожирение 0

14. Позвонила? 0

15. Выпечка с лёгким привкусом хэви-метала 0

16. И ведь не поспоришь 0