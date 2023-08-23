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Когда маркетологи не зря едят свой хлеб

Когда маркетологи не зря едят свой хлеб

Автор:
23 августа 2023 21:37
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   интересное   маркетинг   маркетологи   подборка   
1467
18
Пост посвящён тем талантливым мальчишкам и девчонкам, которые не просто умеют делать своё дело, но делают его с душой. Талантливый маркетолог даже грязь сможет продать со скидкой и по подписке на год вперёд.
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Метки: Прикол   Юмор   интересное   маркетинг   маркетологи   подборка   
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2  комментария
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5k
Атомный Крот Полчаса назад
Комментарий к фото
Как это какая?

80 процентов хрена к 20 процентам горчицы (условно) или 20 процентов хрена к 80 процентам горчицы - есть разница?
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22k
Valiko 23 минуты назад
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