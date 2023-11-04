13 знаменитостей, которые даже после смерти имеют миллионные гонорары в 2023 году

Ежегодно американский Forbes публикует рейтинг знаменитостей, которые получают самые высокие доходы даже после смерти. В этом году туда вошли не только актёры и музыканты, но и писатели и художники.

Доходы некоторых оказались практически равны, как, например, Мэрилин Монро и гольфиста Арнольда Палмера, или исполнителей Уитни Хьюстон и Prince. Одни знаменитости попадают в рейтинг ежегодно благодаря регулярным доходам, другие разово оказываются в нём благодаря удачной сделке своих потомков или представителей.