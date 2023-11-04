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13 знаменитостей, которые даже после смерти имеют миллионные гонорары в 2023 году

13 знаменитостей, которые даже после смерти имеют миллионные гонорары в 2023 году

Автор:
04 ноября 2023 09:58
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: гонорары   деньги   знаменитости   после смерти   факты   фото   
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Смотрите ниже, кто больше всего приносит доходов своим наследием.

Ежегодно американский Forbes публикует рейтинг знаменитостей, которые получают самые высокие доходы даже после смерти. В этом году туда вошли не только актёры и музыканты, но и писатели и художники.

Доходы некоторых оказались практически равны, как, например, Мэрилин Монро и гольфиста Арнольда Палмера, или исполнителей Уитни Хьюстон и Prince. Одни знаменитости попадают в рейтинг ежегодно благодаря регулярным доходам, другие разово оказываются в нём благодаря удачной сделке своих потомков или представителей.

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Доход: 10 млн долларов

Откуда деньги? Даже после смерти звезда продолжает зарабатывать на сувенирной продукции, а также доходы идут от совместной NFT-коллекции с Zeblocks, линии накладных ресниц и ногтей от KISS, а также линии нижнего белья Fleur du Mal.

Доход: 10 млн долларов

Откуда деньги? Профессиональный гольфист делит 11 место с легендарной актрисой и продолжает получать доход от продаж своего фирменного напитка на основе лимонада и холодного чая Arnold Palmer, который до сих пор пополняется новыми вкусами.

Доход: 14 млн долларов

Откуда деньги? Гитарист продолжает получать доход за годы музыкальной работы, а также получает проценты с шоу Цирка дю Солей, которое основано на творчестве The Beatles.

Доход: 14 млн долларов

Откуда деньги? Не к одному Фрэнку Синатре американская музыка сводится. Музыка Кросби используется до сих пор, за что он получает проценты. К тому же не так давно на стриминговых площадках вышел его посмертный альбом «Bing Crosby’s Christmas Gems», который уже набирает и будет набирать популярность в предстоящие зимние праздники.

Доход: 16 млн долларов

Откуда деньги? Во-первых, доход идёт по-прежнему с музыки, во-вторых, с использования бренда (образа Боба Марли), который появляется на наушниках, аудиоколонках и других товарах. А также в 2024 году выйдет фильм о жизни и творчестве музыканта «Боб Марли: Одна любовь».

Доход: 22 млн долларов

Откуда деньги? Помимо стабильных авторских отчислений доход Леннона пополняется так же, как и Джорджа Харрисона. Совсем недавно поклонникам представили последнюю совместную композицию The Beatles «Now and Then», которая основана на демо-записи Джона Леннона.

Доход: 30 млн долларов

Откуда деньги? Значительная часть дохода пришлась на фильм «Уитни Хьюстон. Потанцуйте со мной» (2022), который собрал в мировом прокате 60 млн долларов. Остальную часть дохода составили отчисления с коллабораций с брендами, в том числе с Primary Wave, который выпустил линейку именных средств для макияжа.

Доход: 30 млн долларов

Откуда деньги? Во многом, как и у других музыкантов, большую часть дохода составляют авторские отчисления, гонорары за использование имени и образа, а также за посмертно выпущенную музыкальную продукцию.

Доход: 30 млн долларов

Откуда деньги? Наследие американского художника, создателя Снупи, продолжает развиваться благодаря сотрудничеству с компанией Apple, которая выпускает мультфильмы по его комиксу «Мелочь пузатая». Гонорары также идут с продажи брендовых товаров с героями комиксов (часы, посуда и т.п.).

Доход: 40 млн долларов

Откуда деньги? Книги американского писателя до сих пор популярны среди юной аудитории, что и приносит ему основной доход, остальная часть — лицензирование созданных им персонажей типа Гринча, Кота в шляпе и Лоракса.

Доход: 45 млн долларов

Откуда деньги? Один из основателей и клавишник группы The Doors в этом году получил очень крупный гонорар за продажу своих прав на творчество музыкальной издательской компании Primary Wave через своего представителя.

Доход: 100 млн долларов

Откуда деньги? Семейный фонд Пресли имеет множество доходов, в том числе продажа сувенирных изделий и продажа билетов на посещение поместья Грейсленд.

Доход: 100 млн долларов

Откуда деньги? На вершине списка Forbes Майкл оказался благодаря доходу с бродвейского мюзикла «MJ the Musical», также регулярный заработок он получает с шоу Цирка дю Солей «Michael Jackson ONE».

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Метки: гонорары   деньги   знаменитости   после смерти   факты   фото   
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5  комментариев
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5k
Maldini 2 часа назад
То чувство когда жмуры зарабатывают за год больше чем ты за всю свою жизнь.
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47k
Соломей 36 минут назад
Зарабатывают не умершие знаменитости , а на их творчестве зарабатывают компании и родственники, если это прописано юридических документах о наследии.
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