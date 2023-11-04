13 знаменитостей, которые даже после смерти имеют миллионные гонорары в 2023 году

Смотрите ниже, кто больше всего приносит доходов своим наследием.
Ежегодно американский Forbes публикует рейтинг знаменитостей, которые получают самые высокие доходы даже после смерти. В этом году туда вошли не только актёры и музыканты, но и писатели и художники.
Доходы некоторых оказались практически равны, как, например, Мэрилин Монро и гольфиста Арнольда Палмера, или исполнителей Уитни Хьюстон и Prince. Одни знаменитости попадают в рейтинг ежегодно благодаря регулярным доходам, другие разово оказываются в нём благодаря удачной сделке своих потомков или представителей.
Доход: 10 млн долларов
Откуда деньги? Даже после смерти звезда продолжает зарабатывать на сувенирной продукции, а также доходы идут от совместной NFT-коллекции с Zeblocks, линии накладных ресниц и ногтей от KISS, а также линии нижнего белья Fleur du Mal.
Доход: 10 млн долларов
Откуда деньги? Профессиональный гольфист делит 11 место с легендарной актрисой и продолжает получать доход от продаж своего фирменного напитка на основе лимонада и холодного чая Arnold Palmer, который до сих пор пополняется новыми вкусами.
Доход: 14 млн долларов
Откуда деньги? Гитарист продолжает получать доход за годы музыкальной работы, а также получает проценты с шоу Цирка дю Солей, которое основано на творчестве The Beatles.
Доход: 14 млн долларов
Откуда деньги? Не к одному Фрэнку Синатре американская музыка сводится. Музыка Кросби используется до сих пор, за что он получает проценты. К тому же не так давно на стриминговых площадках вышел его посмертный альбом «Bing Crosby’s Christmas Gems», который уже набирает и будет набирать популярность в предстоящие зимние праздники.
Доход: 16 млн долларов
Откуда деньги? Во-первых, доход идёт по-прежнему с музыки, во-вторых, с использования бренда (образа Боба Марли), который появляется на наушниках, аудиоколонках и других товарах. А также в 2024 году выйдет фильм о жизни и творчестве музыканта «Боб Марли: Одна любовь».
Доход: 22 млн долларов
Откуда деньги? Помимо стабильных авторских отчислений доход Леннона пополняется так же, как и Джорджа Харрисона. Совсем недавно поклонникам представили последнюю совместную композицию The Beatles «Now and Then», которая основана на демо-записи Джона Леннона.
Доход: 30 млн долларов
Откуда деньги? Значительная часть дохода пришлась на фильм «Уитни Хьюстон. Потанцуйте со мной» (2022), который собрал в мировом прокате 60 млн долларов. Остальную часть дохода составили отчисления с коллабораций с брендами, в том числе с Primary Wave, который выпустил линейку именных средств для макияжа.
Доход: 30 млн долларов
Откуда деньги? Во многом, как и у других музыкантов, большую часть дохода составляют авторские отчисления, гонорары за использование имени и образа, а также за посмертно выпущенную музыкальную продукцию.
Доход: 30 млн долларов
Откуда деньги? Наследие американского художника, создателя Снупи, продолжает развиваться благодаря сотрудничеству с компанией Apple, которая выпускает мультфильмы по его комиксу «Мелочь пузатая». Гонорары также идут с продажи брендовых товаров с героями комиксов (часы, посуда и т.п.).
Доход: 40 млн долларов
Откуда деньги? Книги американского писателя до сих пор популярны среди юной аудитории, что и приносит ему основной доход, остальная часть — лицензирование созданных им персонажей типа Гринча, Кота в шляпе и Лоракса.
Доход: 45 млн долларов
Откуда деньги? Один из основателей и клавишник группы The Doors в этом году получил очень крупный гонорар за продажу своих прав на творчество музыкальной издательской компании Primary Wave через своего представителя.
Доход: 100 млн долларов
Откуда деньги? Семейный фонд Пресли имеет множество доходов, в том числе продажа сувенирных изделий и продажа билетов на посещение поместья Грейсленд.
Доход: 100 млн долларов
Откуда деньги? На вершине списка Forbes Майкл оказался благодаря доходу с бродвейского мюзикла «MJ the Musical», также регулярный заработок он получает с шоу Цирка дю Солей «Michael Jackson ONE».
Источник:
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