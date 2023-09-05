Каждый человек в нашей стране уже с детства знает о существовании Красной книги, в которую заносят диких животных, находящихся на грани исчезновения. Такая книга есть общемировая, а также в каждой стране — национальная. Представители вымирающей фауны находятся под защитой правительств и людей, что позволяет дать им шанс восстановить популяцию.
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*Такой подход оказался эффективным и за последние 50 лет на Земле удалось спасти от вымирания десятки видов. Например, амурского барса, белоголового орлана, зубра, аравийского орикса, горбатого кита и др.
Вместе с тем, мало кто знает о существовании так называемой Черной книги, где описаны животные, которые еще недавно жили рядом с людьми, но уже исчезли, причем, большинство — по вине человека. Черная книга животных и растений охватывает период в 500 лет — с 1500 года. На сегодня в нее занесены 884 представителей фауны (звери, птицы и рыбы) и более 1000 флоры.
Перечень животных, вымерших за последние 5 веков истории, внушительный и описать всех в одной статье нереально. Но мы познакомим вас с самыми заметными видами из Черной книги, которые перестали существовать в мире и в России.
Маврикийский Дронт или Додо
На тропическом острове Маврикий и соседних островках жили когда-то крупные нелетающие птицы из подсемейства дронтовые. Они не имели естественных врагов, не знали страха и очень спокойно отнеслись к морякам, которые высадились на остров. Доверчивую птицу португальцы назвали Додо, что к переводе означает «дурачок». Буквально за полвека все дронты были просто выбиты — они даже не убегали от своих убийц. Последний представитель погиб в 1681 году. На 200 лет больше существовал дронт-отшельник, который жил на острове Родригес — он был более осторожный и неуловимый. Но освоение джунглей человеком привело к тому, что птицы стали исчезать и к началу 19 века были полностью истреблены.
Тилацин или Тасманийский сумчатый волк
По историческим меркам тилацин исчез совсем недавно — в начале 20 века. Этот единственный преставитель сумчатых хищников, довольно крупный — длина тела с хвостом достигала 2 м, жил в Астралии, на территории Новой Гвинеи и острове Тасмания. В первых двух ареалах животное вымерло несколько тысяч лет назад из-за изменения климата, что привело к исчезновению влажных тропических лесов. А на острове Тасмания одиночные тилацины, которые избегали контакта с человеком, дожили до 20 века — последний волк, которого держали в неволе, умер в 1936 году. Его фото стало символом природы, которую уничтожил человек.
*Так как в музеях по всему миру есть чучела этого зверя, ученые надеются клонировать его с использованием ДНК.
Абингдонская слоновая черепаха
Огромные черепахи населяли остров Пинта (второе название Абингдон) — один из Галапагосских островов. Массовое истребление случилось в середине 19 века, люди объявили вид вымершим. Но в 1971 году на острове случайно был обнаружен Одинокий Джордж — довольно старый самец слоновой черепахи. Для него сделали специальный заповедник, приставили смотрителей и ветеринаров. Были неоднократные попытки спарить Джорджа с черепахами других видов, но он к ним интереса не прявлял.
Умерла последняя слоновая черепаха в 2012 году от инфаркта. Ее ДНК также сохранено и возможно в будущем удасться воскресить этот древний вид фауны.
Гигантская фосса
Это довольно крупное (вес до 20 кг), хищное млекопитающее, обитало в пещерах острова Мадагаскар еще сто лет назад. Впервые его описал французский зоолог Грандидье в 1902 году, присвоив название Cryptoprocta spelea. Чуть позже выяснилось, что существовали два разных вида пещерных фосс, которые вели схожий образ жизни, но между собой не взаимодействовали. Оба вида полностью исчезли приблизительно в 30-х годах прошлого века.
Тайванский дымчатый леопард
Удивительной красоты эндемическая дикая кошка водилась только на Тайване, долгое время была внесена в Красную книгу и охранялась государством. Чтобы следить за жизнью этих зверей, в джунглях острова размещены 13 тысяч инфракрасных камер, но последний раз дымчатый леопард попался в объектив в 2004 году — с тех пор его больше нигде не видели. Через 10 лет это животное перенесли в Черную книгу.
Китайский речной дельфин
Еще тридцать лет назад эти прекрасные млекопитающие не собирались вымирать. Их было много в крупных реках Китая. Но загрязнение воды человеком привело к резкому сокращению популяции — в 2000 году было обнаружено только 13 особей, а в 2006 году они исчезли полностью.
От других дельфинов этот вид отличался необычной формой спинного плавника и розоватым цветом кожи.
Тур
Один из самых мощных первобытных быков. Его особенностью были полые рога. Туры бродили по Европе большими стадами, их боялись даже медведи. Люди массово истребляли этих животных для пищи. Последний тур убит в 1627 году.
*В начале нашего века на севере России был обнаружен хорошо сохранившийся скелет великана, из него извлекли ДНК и теперь ученые работают над его клоникрованием.
Птица моа
Огромная доисторическая птица (рост до 3,5 м) обитала в джунглях Новой Зеландии. Питалась растениями и фруктами. У нее не было естественных врагов, но племена папуасов охотились на моа из-за вкусного мяса и яиц. Это и стало причиной исчезновения.
Официально моа считается вымершей с 1500 года. Но в 1838 году еврпейские путешественники утверждали, что встретили в лесу двух огромных особей, правда, доказательств предоставить не могли.
Бескрылая гагарка
Русский эндемик, полностью уничтоженный человеком. Нелетающая птица обитала на скалистых утесах северных морей и спасалась от охотников только в воде. Питалась рыбой и крилем, ее мясо очень высоко ценилось — гагарок подавали на императорских приемах, а также экспортировали в европейские столицы. Считаться полностью исчезнувшей было решено с 1850 года.
Стеллерова корова
Это огромное морское млекопитающее полностью истреблено человеком в 90-е годы прошлого века. Медлительность и вес до 5 тон не давали возможности скрыться от охотников в зарослях морской капусты у берегов Командорских островов. За вкусное мясо дорого платили европейские рестораны и в течение нескольких десятилетий вся популяция, включая детенышей, была уничтожена.
Источник:
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Папуасы охотились в Новой Зеландии. И как к этому маори отнеслись?
И то что мамонты вымерли в основном из-за того что их массово истребляли люди, это сейчас основная версия причины их вымирания в научном сообществе.
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Очередная манипуляция. Почему именно 500 лет, а не допустим 10 тыс. лет? На этом промежутке хорошо видно вымирание одних только мегафаун Евразии, Америк и Австралии. Чего это на человека не сваливают, ведь когда жили мамонты уже строились пирамиды?
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Абингдонская слоновая черепаха
Были неоднократные попытки спарить Джорджа с черепахами других видов, но он к ним интереса не прявлял. Умерла последняя слоновая черепаха в 2012 году от инфаркта.
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И какой дурак будет скрещивать два РАЗНЫХ вида? Абингдонская слоновая черепаха (лат. Chelonoidis nigra abingdoni) всего лишь подвид галапагосской черепахи (лат. Chelonoidis niger).
И как теперь быть с тем что в 2020 году на острове Исабела была обнаружена молодая самка-гибрид с высоким генетическим содержанием Chelonoidis nigra abingdoni, которая является недавним прямым потомком неизвестной чистокровной особи этого подвида, возможно, всё ещё живущей в этом районе.
Последние коровы исчезли около 1768 года. Это не прошлый и даже не позапрошлый, это 18й век.