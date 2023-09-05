







*Такой подход оказался эффективным и за последние 50 лет на Земле удалось спасти от вымирания десятки видов. Например, амурского барса, белоголового орлана, зубра, аравийского орикса, горбатого кита и др.

Вместе с тем, мало кто знает о существовании так называемой Черной книги, где описаны животные, которые еще недавно жили рядом с людьми, но уже исчезли, причем, большинство — по вине человека. Черная книга животных и растений охватывает период в 500 лет — с 1500 года. На сегодня в нее занесены 884 представителей фауны (звери, птицы и рыбы) и более 1000 флоры.

Перечень животных, вымерших за последние 5 веков истории, внушительный и описать всех в одной статье нереально. Но мы познакомим вас с самыми заметными видами из Черной книги, которые перестали существовать в мире и в России.

Маврикийский Дронт или Додо

На тропическом острове Маврикий и соседних островках жили когда-то крупные нелетающие птицы из подсемейства дронтовые. Они не имели естественных врагов, не знали страха и очень спокойно отнеслись к морякам, которые высадились на остров. Доверчивую птицу португальцы назвали Додо, что к переводе означает «дурачок». Буквально за полвека все дронты были просто выбиты — они даже не убегали от своих убийц. Последний представитель погиб в 1681 году. На 200 лет больше существовал дронт-отшельник, который жил на острове Родригес — он был более осторожный и неуловимый. Но освоение джунглей человеком привело к тому, что птицы стали исчезать и к началу 19 века были полностью истреблены.