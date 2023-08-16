Испанский слизень: готовят почву для экологической катастрофы в Центральной России

А ещё, поедая всякую бяку, моллюски становятся переносчиками паразитов и патогенных микроорганизмов. Поэтому трогать этих товарищей голыми руками крайне не рекомендуется — кто его знает, что (или кто) был у брюхоногого на обед?

Всё вышеперечисленное превращает слабых, почти беззащитных слизняков, в силу, которую человечество не может остановить, несмотря на всю свою организованность и технологическое превосходство.