Испанский слизень: готовят почву для экологической катастрофы в Центральной России

Могучие медведи, хитрые волки и безжалостные крокодилы опасны. Но у людей есть противники посерьёзней. Например, испанские слизни. Эти скромные коричнево-оранжевые моллюски быстро и настойчиво расширяют своё влияние на планете. Почему они оказались настолько серьёзными врагами, что учёные назвали их «одними из самых опасных беспозвоночных на планете»?
Потому что мы не знаем, как их победить. Не поймите меня превратно, выиграть битву с ними не сложно. В конце концов, это обычные слизни, пусть и весьма крупные — от 6 до 14 сантиметров. Они легко высыхают, уязвимы к соли и кислоте и не имеют никакой защиты от физического урона. Их можно уничтожить десятками разных способов. Поэтому очистить сад или парк от присутствия этих жёлтых сопелек можно за пару дней. Но это будет лишь маленький тактический успех на фоне стратегического разгрома.
80 лет назад испанские слизни обитали исключительно на территории Португалии. 70 лет назад их обнаружили в Шотландии. 30 лет назад они проникли в Восточную Европу. В 2019 году 3 колонии слизней появились на территории Подмосковья. А прошлым летом они распространились на все особо охраняемые природные территории Москвы.
У человечества есть 2 союзника в борьбе с видами-вторженцами: климат и местные животные. Но против испанского ползучего суфле они удручающе неэффективны. В отличие от многих других южных видов, жизненный цикл слизняков жёстко привязан к летним месяцам, поэтому они успевают вырасти и отложить яйца ещё до первых холодов. Причём кладки они прячут крайне надёжно: зарывают в землю на глубине в 20 сантиметров, прячут под кору деревьев или в другие щели. В таких условиях у них остаются шансы пережить даже наши зимы.
Хищники тоже не помогают. У слизней много врагов. Ими питаются все земноводные, большинство рептилий, крупные насекомые и мелкие млекопитающие. Но испанский брюхоногий покрыл себя неядовитой, но очень горькой слизью, которой не способны питаться местные виды. Поэтому слизнееды избегают вторженцев. И вместо этого охотятся на местные виды моллюсков, что снижает количество конкурентов чужеземца.
А ещё эти беспозвоночные готовы нести катастрофические потери. Ведь они окажутся оправданы, даже если выживет всего одно животное. Испанские слизни — гермафродиты, которые способны оплодотворять не только друг друга, но и самих себя. Поэтому даже единственный выживший может отложить до 400 яиц, которые проклюнутся в начале следующего лета.
И будут есть всё. Каждый вид нормальных слизней специализируется на каком-то роде или семействе растений. На тех видах, ткани которых он может переварить лучше всего. Испанских моллюсков это не касается. Они могут переваривать даже ту пищу, которая кажется ядовитой их родственникам.
Но и на одних растениях они не останавливаются. Люди, держащие улиток и слизней у себя дома, знают, что для них очень важна подкормка. Чтобы раздобыть больше жиров и белков, испанские слизни охотно кушают падаль и занимаются каннибализмом. Последнее тоже способствует делу слизнячьей интервенции. Поедая самых слабых представителей своего вида, они тормозят распространение болезней и поддерживают генофонд в форме.
А ещё, поедая всякую бяку, моллюски становятся переносчиками паразитов и патогенных микроорганизмов. Поэтому трогать этих товарищей голыми руками крайне не рекомендуется — кто его знает, что (или кто) был у брюхоногого на обед?
Всё вышеперечисленное превращает слабых, почти беззащитных слизняков, в силу, которую человечество не может остановить, несмотря на всю свою организованность и технологическое превосходство.
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Разрезается пластиковая бутылка, пива чуть на донышко, и не нужно за каждым охотиться. Таких забегаловок наставить по участку, регулярно собирать, и в расход.
100% проблему не решает, но очень помогает.
В общем нам нужны синицы - гурманы с подобным пищевым извращением.
Борщевик кончился - слизни тоже.