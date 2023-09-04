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Российские школьники завоевали золотые медали на Международной олимпиаде по информатике

Российские школьники завоевали золотые медали на Международной олимпиаде по информатике

Автор:
04 сентября 2023 12:45
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Венгрия   Международная олимпиада по информатике   Россия   золотые медали   сборная   школьники   
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В этом году мероприятие проходило в Венгрии.

Все четыре российских участника 35-й Международной олимпиады по информатике (IOI 2023) в Венгрии получили золотые медали. В состязании участвовали учащиеся из 90 стран, каждую из которых представляли 4 школьника.


Состязание проходило с 28 по 4 сентября и состояло из двух туров, на которые отводилось по пять часов. За это время школьники должны были решить и запрограммировать три алгоритмические задачи. И российские школьники оказались быстрее и умнее своих соперников, показав лучший результат по времени.

В состав российской сборной по информатике входили: Иван Пискарев из московской школы № 2086, Антон Степанов из московского лицея "Вторая школа" имени В. Ф. Овчинникова", Гимран Абдуллин из лицея-интерната № 2 и Валерий Родионов из лицея имени Н. И. Лобачевского КФУ города Казани.


Российскую команду в качестве руководителей возглавлили доцент факультета информационных технологий и программирования Национального исследовательского университета ИТМО Андрей Станкевич и директор Высшей школы программной инженерии и руководитель Центра развития IT-образования МФТИ Алексей Малеев.

"Замечательный подарок наставникам и всей отечественной системе образования к началу учебного года преподнесли наши ребята — четыре золотые медали. Продолжать подобную работу очень важно в условиях формирования технологического суверенитета страны, а также подготовки прорывных решений в информационных технологиях и других областях науки. От всей души поздравляю ребят и их педагогов с победой!" — прокомментировал победу российских школьников глава Минпросвещения Сергей Кравцов.


Международная олимпиада по информатике проводится с 1989 года. В 2022 в состязании, которое проходило в Индонезии, российские школьники завоевали три золотые и одну серебряные медали.

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Метки: Венгрия   Международная олимпиада по информатике   Россия   золотые медали   сборная   школьники   
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76k
Viktor Час назад
Молодцы!
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1k
iKrek 7 минут назад
Ребята однозначно молодцы! Но, есть два вопроса:
Первый - их пригласят в Кремль и выдадут каждому денежную премию/любой другой хороший подарок?
Второй - почему нет?
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9k
Oleg 8 минут назад
Не совсем понятно, сколько там первых мест? по таблице результатов так любой из кхетайцев набрал больше очков, чем любой из наших. Но парни красавцы.

https://ioi-2023.github.io/https://ioi-2023.github.io/
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13k
geminisf 37 минут назад
Ребята безусловно молодцы
Как только потом получается, что на госуслугах нет возможности привязать сотовый телефон к аккаунту строкой. Надо зайти через банк (!)
или обратиться в МФЦ?
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3k
kca-opa Час назад
В последнее советское время, у меня товарищ, будучи школьником, для папы писал программу для спектрального анализа, не знаю, применял-ли её папа в реальных научных исследованиях, но как-бы, и радует что сейчас у нас есть такие молодые спецы по информатике
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624
leemur86 Час назад
По аналогии с спортсменами, чемпионам-олимпийцам по машине. Только Вычислительной, на хорошем железе.
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3k
kuchipachi Час назад
Всем тем, кто считает, что сегодняшнее поколение школьников сплошь и рядом дебилы, к прочтению данный пост. Но, думаю, что он будет не так интересен людям. Это ж не скандалы, интриги, расследования
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357
Александр Богомолов kuchipachi 6 минут назад
А вдруг они сразу после Олимпиады пойдут всей шайкой одного валить и матом крыть безобидных взрослых. ))
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