Российские школьники завоевали золотые медали на Международной олимпиаде по информатике

В этом году мероприятие проходило в Венгрии.
Все четыре российских участника 35-й Международной олимпиады по информатике (IOI 2023) в Венгрии получили золотые медали. В состязании участвовали учащиеся из 90 стран, каждую из которых представляли 4 школьника.
Состязание проходило с 28 по 4 сентября и состояло из двух туров, на которые отводилось по пять часов. За это время школьники должны были решить и запрограммировать три алгоритмические задачи. И российские школьники оказались быстрее и умнее своих соперников, показав лучший результат по времени.
В состав российской сборной по информатике входили: Иван Пискарев из московской школы № 2086, Антон Степанов из московского лицея "Вторая школа" имени В. Ф. Овчинникова", Гимран Абдуллин из лицея-интерната № 2 и Валерий Родионов из лицея имени Н. И. Лобачевского КФУ города Казани.
Российскую команду в качестве руководителей возглавлили доцент факультета информационных технологий и программирования Национального исследовательского университета ИТМО Андрей Станкевич и директор Высшей школы программной инженерии и руководитель Центра развития IT-образования МФТИ Алексей Малеев.
"Замечательный подарок наставникам и всей отечественной системе образования к началу учебного года преподнесли наши ребята — четыре золотые медали. Продолжать подобную работу очень важно в условиях формирования технологического суверенитета страны, а также подготовки прорывных решений в информационных технологиях и других областях науки. От всей души поздравляю ребят и их педагогов с победой!" — прокомментировал победу российских школьников глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
Международная олимпиада по информатике проводится с 1989 года. В 2022 в состязании, которое проходило в Индонезии, российские школьники завоевали три золотые и одну серебряные медали.
Источник:
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Первый - их пригласят в Кремль и выдадут каждому денежную премию/любой другой хороший подарок?
Второй - почему нет?
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