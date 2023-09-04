Российские школьники завоевали золотые медали на Международной олимпиаде по информатике

Все четыре российских участника 35-й Международной олимпиады по информатике (IOI 2023) в Венгрии получили золотые медали. В состязании участвовали учащиеся из 90 стран, каждую из которых представляли 4 школьника.

Состязание проходило с 28 по 4 сентября и состояло из двух туров, на которые отводилось по пять часов. За это время школьники должны были решить и запрограммировать три алгоритмические задачи. И российские школьники оказались быстрее и умнее своих соперников, показав лучший результат по времени.