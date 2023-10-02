С флагом и гимном. Сборная ВС РФ заняла первое место на чемпионате по пулевой стрельбе в Бразилии

Россия показала высший класс на чемпионате мира по пулевой стрельбе среди военнослужащих в бразильском Рио-де-Жанейро. В медальном зачете наши спортсмены разделили первое место со сборной Швейцарии. У обеих команд по девять наград. Видео военных из 16 стран мира, включая блок НАТО, отдающих воинское приветствие во время исполнения гимна России публикуют международные информационные каналы.
Соревнования в шести видах пулевой стрельбы из винтовки и пистолета, прошедшие в Бразилии определили сильнейших снайперов планеты.
Стрельбище в Рио-де-Жанейро собрало 16 сильнейших команд. Помимо собственно Бразилии, выяснить, кто сильнее сюда приехали сборные военных стрелков из Хорватии, Китая, Люксембурга, Катара, Турции, Словении, Швейцарии, Колумбии, Чили, Венгрии, Австрии, Ирана, Перу, Франции, и команда ВС РФ. Часть стран-участниц была из состава блока НАТО, что не помешало провести стрелковые поединки, в которых профессионализм был выше политики.
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Борьба стрелков была достаточно напряженной. Основными конкурентами нашей сборной стали военные спортсмены из Швейцарии. В итоге сборная ВС РФ разделила первое место со сборной команды Швейцарии — каждая завоевала по девять медалей.
Как сообщили в Минобороны России:
В медальном зачете сборная команда Вооруженных Сил Российской Федерации разделила первое место со сборной командой Вооруженных сил Швейцарии завоевав по 9 медалей (2 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые).
Самое интересное, что не смотря на статус соревнований среди военнослужащих, в российской команде не было профессиональных снайперов и даже возглавлявший команду подполковник Алексей Каменский из ЦСКА, неоднократный чемпион и призер Кубков РФ и Всероссийских соревнований, больше известен по пулевой стрельбе, в частности из пневматической винтовки.
Награда лучшему стрелку из пистолета среди мужчин вручена старшему лейтенанту Леониду Екимову, в копилке которого две медали высшего достоинства.
Сборная команда Вооруженных Сил Российской Федерации на соревнованиях выступала под национальным флагом. В честь победы российских атлетов играл гимн Российской Федерации.
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