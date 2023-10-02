С флагом и гимном. Сборная ВС РФ заняла первое место на чемпионате по пулевой стрельбе в Бразилии

Самое интересное, что не смотря на статус соревнований среди военнослужащих, в российской команде не было профессиональных снайперов и даже возглавлявший команду подполковник Алексей Каменский из ЦСКА, неоднократный чемпион и призер Кубков РФ и Всероссийских соревнований, больше известен по пулевой стрельбе, в частности из пневматической винтовки.

Награда лучшему стрелку из пистолета среди мужчин вручена старшему лейтенанту Леониду Екимову, в копилке которого две медали высшего достоинства.

Сборная команда Вооруженных Сил Российской Федерации на соревнованиях выступала под национальным флагом. В честь победы российских атлетов играл гимн Российской Федерации.