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В РЖД показали эскиз скоростного поезда, который будет курсировать между Москвой и Петербургом

В РЖД показали эскиз скоростного поезда, который будет курсировать между Москвой и Петербургом

Автор:
15 марта 2024 12:49
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Москва   Санкт-Петербург   высокоскоростной поезд   дизайн   ржд   фото   эскиз   
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Путешествие из Петербурга в Москву по железной дороге сократится почти на 2 часа. Правда, ждать ещё 4 года.

В РЖД показали дизайн поездов для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Отмечается, что представленный публике эскизный вариант уже удобрен и утверждён. Как рассказал нынешний глава РЖД Олег Белозёров, это будет 8-вагонный поезд, его максимальная скорость составит 400 км/ч, крейсерская — 360 км/ч.


"Этот поезд можно будет сдваивать, то есть либо 8-вагонной, либо 16-вагонной компоновки. Четыре типа вагонов. Практически сейчас ведется конструкторская документация", — рассказал Белозёров.

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Отмечается, что созданием высокоскоростного поезда занимается компания "Синара - транспортные машины", а производить их будут на предприятии "Уральские локомотивы". Планируется, что там, начиная с 2027 года, ежегодно смогут собирать около сотни таких вагонов. Для этого построят два новых корпуса общей площадью 60 тысяч квадратных метров.

ВСМ Москва — Санкт-Петербург будет иметь 12 остановок и пройдёт по территории шести субъектов. Это Ленинградская, Новгородская, Тверская и Московская области. Общая протяжённость ВСМ — 679 километров.


Сообщается, что интервал движения поездов составит 10-15 минут. Благодаря ВСМ время пути от Москвы до Санкт-Петербурга сократится в 1,8 раза — до 2 часов 15 минут.


При этом стоимость билетов на коростном поезде обойдётся дороже, чем в "Сапсане". За один билет придётся выложить примерно 7700 рублей.

В феврале нынешнего года глава Министерства транспорта Виталий Савельев оценил стоимость проекта в 610 млрд рублей. Известно, что Сбер пообещал оказать финансовую поддержку.

Добавим, что сегодня в России нет железнодорожных линий для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 км/час. Президент России вчера дал старт строительству первой ВСМ между двумя столицами. В будущем планируется соединять посредством ВСМ и другие российские регионы.

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Метки: Москва   Санкт-Петербург   высокоскоростной поезд   дизайн   ржд   фото   эскиз   
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20  комментариев
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3k
Saplus Полчаса назад
610 миллиардов. Пассажиропоток Сапсана 5млн человек в год. 7700*5кк = 38,5мдрд. Окупаемость только строительства ~ 16 лет. Буржуи так не работают, где-то между Питером и Москвой зарыта собака
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28k
Sheir 3 минуты назад
"Отмечается, что созданием высокоскоростного поезда занимается компания "Синара - транспортные машины"
Знакомое название. Синара-принадлежит некоему Пумпянскому. Миллиардеру с детьми в Швейцарии, пардон оттуда уже погнали. Но не в Россию, в Турцию. И с очень-очень интересной жизнью и прошлым.
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3k
Autumn2015 3 минуты назад
Чем " удобрен" эскиз? Навозом?
Как достали эти неучи в авторах!
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2k
Igor Grishaev 5 минут назад
А ещё писали, что в 1980 году будет коммунизм.
От каждого по способностям, каждому по потребностям.
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30
Zement-Flugzeug 15 минут назад
это как обычно будет китайский паровоз с нашим шильдиком .
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8k
Oleg 20 минут назад
Москва-Питер уже есть ласточка, делайте дальше. Скоростную магистраль до Владивостока. Вот отличный стартап
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6k
livaneth 36 минут назад
Вот это должен был быть Российский "сапсан"
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6k
Дмитрий ! 36 минут назад
7700 руб.? 10-15 минут?
Где они столько богачей найдут? Ну, либо ко времени запуска это будут "копейки", что более реально.
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59k
turyst 48 минут назад
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5k
Отвратительный Мужик 50 минут назад
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2k
Андрей Кузнецов 52 минуты назад
А название - то есть ?.. "Как корабль назовешь...." ))) или, как там в мушкетёрах одесской киностудии: " Имя ! , Сестра !.. назови имя ! " )))
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