В РЖД показали эскиз скоростного поезда, который будет курсировать между Москвой и Петербургом

ВСМ Москва — Санкт-Петербург будет иметь 12 остановок и пройдёт по территории шести субъектов. Это Ленинградская, Новгородская, Тверская и Московская области. Общая протяжённость ВСМ — 679 километров.





Сообщается, что интервал движения поездов составит 10-15 минут. Благодаря ВСМ время пути от Москвы до Санкт-Петербурга сократится в 1,8 раза — до 2 часов 15 минут.





При этом стоимость билетов на коростном поезде обойдётся дороже, чем в "Сапсане". За один билет придётся выложить примерно 7700 рублей.