В РЖД показали эскиз скоростного поезда, который будет курсировать между Москвой и Петербургом

Путешествие из Петербурга в Москву по железной дороге сократится почти на 2 часа. Правда, ждать ещё 4 года.
В РЖД показали дизайн поездов для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Отмечается, что представленный публике эскизный вариант уже удобрен и утверждён. Как рассказал нынешний глава РЖД Олег Белозёров, это будет 8-вагонный поезд, его максимальная скорость составит 400 км/ч, крейсерская — 360 км/ч.
"Этот поезд можно будет сдваивать, то есть либо 8-вагонной, либо 16-вагонной компоновки. Четыре типа вагонов. Практически сейчас ведется конструкторская документация", — рассказал Белозёров.
Отмечается, что созданием высокоскоростного поезда занимается компания "Синара - транспортные машины", а производить их будут на предприятии "Уральские локомотивы". Планируется, что там, начиная с 2027 года, ежегодно смогут собирать около сотни таких вагонов. Для этого построят два новых корпуса общей площадью 60 тысяч квадратных метров.
ВСМ Москва — Санкт-Петербург будет иметь 12 остановок и пройдёт по территории шести субъектов. Это Ленинградская, Новгородская, Тверская и Московская области. Общая протяжённость ВСМ — 679 километров.
Сообщается, что интервал движения поездов составит 10-15 минут. Благодаря ВСМ время пути от Москвы до Санкт-Петербурга сократится в 1,8 раза — до 2 часов 15 минут.
При этом стоимость билетов на коростном поезде обойдётся дороже, чем в "Сапсане". За один билет придётся выложить примерно 7700 рублей.
В феврале нынешнего года глава Министерства транспорта Виталий Савельев оценил стоимость проекта в 610 млрд рублей. Известно, что Сбер пообещал оказать финансовую поддержку.
Добавим, что сегодня в России нет железнодорожных линий для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 км/час. Президент России вчера дал старт строительству первой ВСМ между двумя столицами. В будущем планируется соединять посредством ВСМ и другие российские регионы.
Источник:
- Учитель из Подмосковья прошёл из Москвы до Санкт-Петербурга и установил мировой рекорд
- Более 300 тысяч камер в России умеют распознавать лица
- Столичные дизайнеры показали возможный облик новых речных трамвайчиков
- Не «нет денег на ремонт», а суровый московский лофт
- По всей России курьеры Delivery Club устроили забастовку
Знакомое название. Синара-принадлежит некоему Пумпянскому. Миллиардеру с детьми в Швейцарии, пардон оттуда уже погнали. Но не в Россию, в Турцию. И с очень-очень интересной жизнью и прошлым.
Как достали эти неучи в авторах!
От каждого по способностям, каждому по потребностям.
Не применены, правда чоль? Это тебе о Рейтерс, вы ж отечественным не доверяете.