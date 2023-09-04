Хозяйка кота-клептомана извинилась за поведение питомца и предложила соседям забрать свои вещи

С таким котом и работать не нужно.
Клео - кот из Техаса. Он красивый и умный, но ворует соседские вещи. Сначала это выглядело смешно, а потом, когда хозяйка черного усатого поняла, что её питомец - клептоман, ей стало стыдно. Впрочем, Клео настроений своей владелицы не разделяет, и каждый день приносит домой добычу: чужие трусы, майки, носки - словом, всё, что найдет на соседних участках и что сможет унести.
Хозяйка кота-клептомана сначала ходила по домам, чтобы отыскать владельцев украденного, а потом просто выставила перед домом стенд с извинениями, рядом с которым выложила всё, что притащил ей Клео.
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С одной стороны, кот-клептоман - горе в семье, с другой - с таким питомцем не пропадёшь!
Кстати, Клео - не единственный в своём роде. В Новой Зеландии у него есть собрат по увлечению - котик Мо, поставивший своего хозяина в неудобное положение, а в Британии - кот, который приносит домой деньги.
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