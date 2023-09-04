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Сообщество Без кота и жизнь не та 1712 постов • 479 подписчиков подписаться
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Хозяйка кота-клептомана извинилась за поведение питомца и предложила соседям забрать свои вещи

Хозяйка кота-клептомана извинилась за поведение питомца и предложила соседям забрать свои вещи

Автор:
04 сентября 2023 09:14
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   США   Техас   воровство   животные   клептомания   кот   
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С таким котом и работать не нужно.



Клео - кот из Техаса. Он красивый и умный, но ворует соседские вещи. Сначала это выглядело смешно, а потом, когда хозяйка черного усатого поняла, что её питомец - клептоман, ей стало стыдно. Впрочем, Клео настроений своей владелицы не разделяет, и каждый день приносит домой добычу: чужие трусы, майки, носки - словом, всё, что найдет на соседних участках и что сможет унести.


Хозяйка кота-клептомана сначала ходила по домам, чтобы отыскать владельцев украденного, а потом просто выставила перед домом стенд с извинениями, рядом с которым выложила всё, что притащил ей Клео.



С одной стороны, кот-клептоман - горе в семье, с другой - с таким питомцем не пропадёшь!

Кстати, Клео - не единственный в своём роде. В Новой Зеландии у него есть собрат по увлечению - котик Мо, поставивший своего хозяина в неудобное положение, а в Британии - кот, который приносит домой деньги.

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Метки: Видео   США   Техас   воровство   животные   клептомания   кот   
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6  комментариев
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1k
Gadova 2 часа назад
Кот-клептоман - достаток в семье
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7k
Станислав 41 минуту назад
Я где-то читал историю, как мужичок ворону прикормил, за что она ему благодарности носила. В основном мусор и проволока, но иногда и колечки с цепочками попадались.
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8k
Пуриц Жорж Час назад
Был бы у меня такой кот....
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4k
Natalia Час назад
Не клептоман, а хозяйственный
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34k
АнтонПолднев 2 часа назад
А где "О май гад"?
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