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Фанат ловко украл у гонщика «Формулы-1» часы за €300 тыс. пока делал селфи

Фанат ловко украл у гонщика «Формулы-1» часы за €300 тыс. пока делал селфи

Автор:
04 сентября 2023 08:59
Сообщество : Криминал
Метки: Карлос Сайнс   вор   гонщик   кража   фанат   формулы-1   часы   
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Злоумышленники украли наручные часы стоимостью более €300 тыс. у пилота команды Ferrari «Формулы-1» Карлоса Сайнса. Инцидент произошел вечером 3 сентября в центре Милана.

Согласно сообщениям инсайдеров из Италии, где все и произошло, монегаск прогуливался вечером с друзьями и личным тренером в тосканском городе Виареджио. Около 22:00 к ним на неосвещенной улице Виа Сальватори подбежали фанаты Ferrari в целом и Леклера в частности. Как это часто и бывает, болельщики попросили у лидера нынешнего сезона «Формулы-1» автограф и совместное селфи.


Тиффози сбежалось столько, что в толпе вору ничего не стоило незаметно отстегнуть часы с руки Шарля Леклера. Злоумышленник сработал настолько профессионально, что гонщик заметил потерю только через некоторое время.

Сайнс вместе с телохранителем погнался за двумя грабителями и заблокировал им проезд, после чего преступников задержала полиция.

Источник:

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Метки: Карлос Сайнс   вор   гонщик   кража   фанат   формулы-1   часы   
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11  комментариев
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13k
Djeff 51 минуту назад
"Фанат ловко украл у гонщика «Формулы-1» часы за €300 тыс. пока делал селфи"
"Злоумышленники украли наручные часы стоимостью более €100 тыс. у пилота"
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3k
Anners 4 секунды назад
А для чего понадобилось подчеркнуть, что он монегаск?
Что это прибавляет к сути текста?
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5k
Сергей Семенов 14 минут назад
А почему на фото Леклер?!
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47k
Aleksandr 14 минут назад
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15k
Александр Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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28k
Lehoia 41 минуту назад
Так 100 000 или 300 000 ? Определись уже!
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12k
Кот Бегемот 42 минуты назад
На видео "крутят" нигера чтоль? У них то (как и у цыганья ...воровство) криминал в генах прыгает ещё в чёрных зародышах.
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3k
* You All 52 минуты назад
это вот? 300к? игрушка детская какая-то,а не часы внешне
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