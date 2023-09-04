"Фанат ловко украл у гонщика «Формулы-1» часы за €300 тыс. пока делал селфи"

Злоумышленники украли наручные часы стоимостью более €300 тыс. у пилота команды Ferrari «Формулы-1» Карлоса Сайнса. Инцидент произошел вечером 3 сентября в центре Милана.
Согласно сообщениям инсайдеров из Италии, где все и произошло, монегаск прогуливался вечером с друзьями и личным тренером в тосканском городе Виареджио. Около 22:00 к ним на неосвещенной улице Виа Сальватори подбежали фанаты Ferrari в целом и Леклера в частности. Как это часто и бывает, болельщики попросили у лидера нынешнего сезона «Формулы-1» автограф и совместное селфи.
Тиффози сбежалось столько, что в толпе вору ничего не стоило незаметно отстегнуть часы с руки Шарля Леклера. Злоумышленник сработал настолько профессионально, что гонщик заметил потерю только через некоторое время.
Сайнс вместе с телохранителем погнался за двумя грабителями и заблокировал им проезд, после чего преступников задержала полиция.
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"Злоумышленники украли наручные часы стоимостью более €100 тыс. у пилота"
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