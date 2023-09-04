"Фанат ловко украл у гонщика «Формулы-1» часы за €300 тыс. пока делал селфи"

Согласно сообщениям инсайдеров из Италии, где все и произошло, монегаск прогуливался вечером с друзьями и личным тренером в тосканском городе Виареджио. Около 22:00 к ним на неосвещенной улице Виа Сальватори подбежали фанаты Ferrari в целом и Леклера в частности. Как это часто и бывает, болельщики попросили у лидера нынешнего сезона «Формулы-1» автограф и совместное селфи.

Тиффози сбежалось столько, что в толпе вору ничего не стоило незаметно отстегнуть часы с руки Шарля Леклера. Злоумышленник сработал настолько профессионально, что гонщик заметил потерю только через некоторое время.