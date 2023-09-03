В Госдуме задумались о защите мужчин от домашнего насилия

Равноправие пришло откуда не ждали.
Сенатор Елена Афанасьева заявила, что в настоящее время стереотип, что домашнему насилию подвергаются только женщины давно устарел. Мужикам тоже порой приходится не сладко.
И если уж говорить о том, что у нас в стране равноправие, то мужчины также должны получать поддержку от государства, если им с женами не повезло. Сенатор отметила, что не нужно замалчивать эту проблему. Да, на сегодняшний день нет официальной статистики кто кого больше угнетает, но нужно это исправлять.
Афанасьева считает, что необходимо создать госпрограмму по защите мужей и жён от психического и физического насилия, а также реабилитации от последствий.
"Более того, женское насилие, давайте уж начистоту, до сих пор воспринимается в обществе как допустимое… Считается, что мужчины физически сильнее, а значит, им легче избежать домашнего насилия. Но ведь насилие бывает не только физическое. Нередко мужчин ставят в безвыходное положение, манипулируя деньгами, детьми, самой возможностью сохранить брак. Не потому ли мужчины после 40 лет умирают от инфаркта гораздо чаще, чем женщины?" – отметила Афанасьева.
Ну и в чем она не права?
Источник:
Источник:
- Женские особенности, о которых мужчины узнают только после начала совместного проживания
- Женский прессинг, или почему многие мужчины так и не женятся
- Наталья Поклонская призналась, что разочарована в мужчинах
- Вся правда отношений между мужчинами и женщинами в мемах и приколах
- Смешно и грустно, или вся суть межполовых отношений в мемах и твитах
От дурного начальника с работы уйти боится, от дурной бабы из дому уйти боится, защитить себя боится.
Я понимаю, что общество связало мужика по рукам и ногам - налогами, кредитами, законами.
Но... общество, как бы - мы. Или нет?
Мужчина отправил пятилетнего сына смотреть мультики в другую комнату, избил свою жену, приковал наручниками к кровати и обрил наголо машинкой. Три недели женщина была ограничена в движении и не могла покинуть квартиру. Все это время мужчина избивал и насиловал ее, сообщает издание «КП-Пермь».
Издевательства происходили на глазах у маленького сына, который просил его остановиться. В один из дней мужчина заставил жену употребить наркотики, а после принес из гаража топор и начал отрубать ей кисть руки. Когда он не смог отрубить кисть, то оторвал ее от руки. Девушка потеряла много крови и упала на пол.
Только после этого преступник, испугавшись, забрал сына, вызвал скорую помощь и скрылся. Девушку удалось спасти, ее мужа задержали. Мужчина угрожает девушке отобрать сына, когда выйдет из колонии. Пермячка планирует переехать в другой город вместе с сыном, чтобы насильник не нашел ее."