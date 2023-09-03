В Госдуме задумались о защите мужчин от домашнего насилия

Сенатор Елена Афанасьева заявила, что в настоящее время стереотип, что домашнему насилию подвергаются только женщины давно устарел. Мужикам тоже порой приходится не сладко.

И если уж говорить о том, что у нас в стране равноправие, то мужчины также должны получать поддержку от государства, если им с женами не повезло. Сенатор отметила, что не нужно замалчивать эту проблему. Да, на сегодняшний день нет официальной статистики кто кого больше угнетает, но нужно это исправлять.