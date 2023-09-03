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В Госдуме задумались о защите мужчин от домашнего насилия

В Госдуме задумались о защите мужчин от домашнего насилия

Автор:
03 сентября 2023 07:56
Сообщество : Жить в России
Метки: Афанасьева   Госдума   домашнее насилие   жена и муж   мужчины   семья   
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Равноправие пришло откуда не ждали.

Сенатор Елена Афанасьева заявила, что в настоящее время стереотип, что домашнему насилию подвергаются только женщины давно устарел. Мужикам тоже порой приходится не сладко.


И если уж говорить о том, что у нас в стране равноправие, то мужчины также должны получать поддержку от государства, если им с женами не повезло. Сенатор отметила, что не нужно замалчивать эту проблему. Да, на сегодняшний день нет официальной статистики кто кого больше угнетает, но нужно это исправлять.


Афанасьева считает, что необходимо создать госпрограмму по защите мужей и жён от психического и физического насилия, а также реабилитации от последствий.


"Более того, женское насилие, давайте уж начистоту, до сих пор воспринимается в обществе как допустимое… Считается, что мужчины физически сильнее, а значит, им легче избежать домашнего насилия. Но ведь насилие бывает не только физическое. Нередко мужчин ставят в безвыходное положение, манипулируя деньгами, детьми, самой возможностью сохранить брак. Не потому ли мужчины после 40 лет умирают от инфаркта гораздо чаще, чем женщины?" – отметила Афанасьева.


Ну и в чем она не права?


Источник:

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Метки: Афанасьева   Госдума   домашнее насилие   жена и муж   мужчины   семья   
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7  комментариев
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2k
Alexander Gorn 50 минут назад
Государству просто не надо лезть в семью. Не его это дело. А в публичной сфере, например в судах, обеспечить равноправие не на словах, а на деле. Конкретно - отказаться от маразматического "ребенку всегда лучше с матерью", имущество при разводе делить так, чтобы ни с чем оставался виновник/виновница этого развода, ну и за ложное заявление об изнасиловании, да и вообще за любое ложное заявление, давать тот же срок, который светил бы обвиняемому, окажись оно правдой. Словом, перекрыть все возможности одной стороне паразитировать на другой. И всё довольно быстро наладится, в том числе в сфере демографии!
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62k
doker 11 минут назад
Х.З, что за мужик пошёл...
От дурного начальника с работы уйти боится, от дурной бабы из дому уйти боится, защитить себя боится.
Я понимаю, что общество связало мужика по рукам и ногам - налогами, кредитами, законами.
Но... общество, как бы - мы. Или нет?
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2k
Digektor 12 минут назад
А в Госдуме не задумались о защите коренного населения от переизбытка тоджикузбекиргизов?
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14k
KotSkripaley 45 минут назад
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9k
Уретра Брежнева 49 минут назад
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3k
portroy 52 минуты назад
"После нескольких лет совместной жизни мужчина начал истязать свою супругу. Он употреблял наркотики и придумывал предлоги, чтобы издеваться над женщиной. Сейчас он задержан и угрожает отобрать ребенка после того, как выйдет.

Мужчина отправил пятилетнего сына смотреть мультики в другую комнату, избил свою жену, приковал наручниками к кровати и обрил наголо машинкой. Три недели женщина была ограничена в движении и не могла покинуть квартиру. Все это время мужчина избивал и насиловал ее, сообщает издание «КП-Пермь».

Издевательства происходили на глазах у маленького сына, который просил его остановиться. В один из дней мужчина заставил жену употребить наркотики, а после принес из гаража топор и начал отрубать ей кисть руки. Когда он не смог отрубить кисть, то оторвал ее от руки. Девушка потеряла много крови и упала на пол.

Только после этого преступник, испугавшись, забрал сына, вызвал скорую помощь и скрылся. Девушку удалось спасти, ее мужа задержали. Мужчина угрожает девушке отобрать сына, когда выйдет из колонии. Пермячка планирует переехать в другой город вместе с сыном, чтобы насильник не нашел ее."
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20k
сеньор Леонсио Час назад
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