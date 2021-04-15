Минобороны США признало, что фото и видео с НЛО - подлинные

Тем не менее, известно, что в мае 2020 года состоялась серия брифингов, организованных для просвещения персонала Министерства обороны по вопросам НЛО. На брифинге пояснялись некоторые подробности о видео с "зеленым треугольником". Очевидцы рассказывали, что объект был снят на высоте около 210 метров (700 футов) над судном. На самом деле при описании этого эпизода моряки рассказывали о трех похожих объектах, которые "роем пролетали" над кораблем. Просто один из них был наиболее ярким и заметным.