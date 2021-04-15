Минобороны США признало, что фото и видео с НЛО - подлинные

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Речь шла в первую очередь о видео с летающим зеленым треугольником, снятое моряками эсминца «Рассел» у побережья Сан-Диего в июле 2019 года.
Каждый год в Сети появляются новые видео и фото с перемещающимися по небу непонятными объектами. Сторонники паранормальных и неопознанных явлений с радостью записывают их в НЛО, скептики же относятся к этой информации с усмешкой. Тем не менее, совсем недавно Пентагон подтвердил, что видео, снятое в 2019 году моряками ВМС США реальные и подлинные. Об этом сообщает издание Science Alert.
"Хотя НЛО являются темой, связанной с теориями заговоров, факт остается фактом: беспилотные летательные аппараты, иногда также называемые аномальными летательными аппаратами (AAV), тем не менее вполне реальны и представляют собой явления, невозможные к идентификации ни военными, ни научными наблюдателями", - говорится в статье. И Пентагон относится к этим "неопознанным воздушным явлениям" (UAP очень серьезно. Представитель Пентагона Сьюзан Гоф заявила, и это заявление перепечатали тогда многочисленные СМИ , что упомянутые фото и видео были действительно сделаны служащими ВМС США. Тем не менее, Министерство обороны США предпочитает не обсуждать публично ни подробности наблюдений за НЛО, ни какие-либо другие детали, связанные с этим фактом.
Тем не менее, известно, что в мае 2020 года состоялась серия брифингов, организованных для просвещения персонала Министерства обороны по вопросам НЛО. На брифинге пояснялись некоторые подробности о видео с "зеленым треугольником". Очевидцы рассказывали, что объект был снят на высоте около 210 метров (700 футов) над судном. На самом деле при описании этого эпизода моряки рассказывали о трех похожих объектах, которые "роем пролетали" над кораблем. Просто один из них был наиболее ярким и заметным.
May 1st 2020 a classified briefing was generated about the UFO / UAP presence via the Office of Naval Intelligence. I was able to obtain information regarding these & other UAP related briefings - as well as - unclassified slides & some intriguing military captured UAP footage. pic.twitter.com/F6V9h64Qfs— Jeremy Corbell (@JeremyCorbell) April 8, 2021
В другом случае экипаж USS Omaha заметил какой-то сферический аппарат, летящий в океан и исчезающий в воде. Согласно документации, предполагается, что корабль затонул, но последующий поиск с помощью подводной лодки в этом районе не выявил обломков. И хотя, как поясняется в статье, некоторые предполагали, что это могут быть метеорологические шары или иностранные дроны-шпионы. в Пентагоне, объекты проходят как неопознанные воздушные явления UAP.
А потом окажется что в кадр попали испытания истребителей СУ 57 в Сирии— Владлен Хлюстов (@vladlengreat) April 14, 2021
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