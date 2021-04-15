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Минобороны США признало, что фото и видео с НЛО - подлинные

Минобороны США признало, что фото и видео с НЛО - подлинные (6 фото + 1 видео)

Автор:
15 апреля 2021 08:14
Сообщество : Тайны и загадки
Метки: UAP   Пентагон   видео   нло   подлинные фото и видео   сша   уфо   
2148
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Речь шла в первую очередь о видео с летающим зеленым треугольником, снятое моряками эсминца «Рассел» у побережья Сан-Диего в июле 2019 года.

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Метки: UAP   Пентагон   видео   нло   подлинные фото и видео   сша   уфо   
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9  комментариев
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5k
Vadim 56 минут назад
Многие удивляются, почему все НЛО сняты в таком плохом качестве. Все просто, то что снято в хорошем качестве опознается и перестает быть НЛО.
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−145
Сергей 37 секунд назад
Так фотографии с озера Лох-Несс тоже подлинные. Только вместо чудовища, фотографировали чучело, которое сами и сделали)
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479
Александр 4 минуты назад
Насчёт размыто и нечего не видно - не соглашусь. Очень чётко видно: форма - треугольник, нехарактерное для "обычных" транспортных средств - периодические вспышки света исходящие от ВСЕЙ поверхности аппарата!!! Конечно говорить, что это 100% НЛО информации маловато, но и отнести к "известным" аппаратам не возможно. Продолжаем наблюдения....
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−114
sypernova 21 минуту назад
Я видела собственными глазами в небе днём светящийся объект, вроде цилиндра, размер оценить сложно, поскольку высоко. Висел где-то 20 минут, потом объект разделиться на 2 цилиндра, потом опять объединиться в 1 и исчез. Что это было вобще не понятно
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740
iCyanide sypernova 8 минут назад
Вполне понятно же. Это был сборный летающий цилиндр. Вполне себе заурядное явление. :)
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9k
Antilles 37 минут назад
Думаю, всё проще
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−6
московский мольфар 48 минут назад
духовные скрепы помялись((
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10k
net 51 минуту назад
Когда люди поумнеют и перестанут воевать друг с другом без повода, возникнут вопросы нахрена нам эти огромные армии и фантастический слив на них денег. Тогда нам покажут вторжение инопланетян, их опасность для нас и будут воевать с ними где-то в тихом океане. Не веришь? Бери лодку с веслами, плыви проверь.
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7k
Кенвуд Час назад
Неопознанный, значит, не идентифицирован. И совсем не значит, что это инопланентяне. А таких размазаных видео с непонятно чем я могу тысячи наделать
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