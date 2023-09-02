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Девушки устроили потасовку, не поделив туалет на концерте кантри музыки

Девушки устроили потасовку, не поделив туалет на концерте кантри музыки

Автор:
02 сентября 2023 10:55
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   бои   девушки   драка   кантри   конфликт   негатив   туалет   
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Настоящее побоище, в котором приняли участие четыре поклонницы таланта Моргана Уоллена на концерте, организованном 30 августа в Питтсбурге (штат Пенсильвания, США), было запечатлено посетительницей мероприятия.


Видео полного драматизма инцидента, в ходе которого две любительницы кантри музыки напали на девицу и затащили её в кабинку, из которой выходила другая посетительница концерта, привлекло внимание более 5 миллионов человек.

Судя по кадрам записи, прибежавшая на выручку к своей подруге блондинка, вытащила за волосы обоих обидчиц и нанесла им побои, после чего потасовка прекратилась.

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Метки: Видео   бои   девушки   драка   кантри   конфликт   негатив   туалет   
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5  комментариев
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10k
hairov Час назад
А где видео то?!
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11k
DumDum 20 минут назад
Это ещё по-мАленькому...
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11k
Света Полчаса назад
Замес конечно весёлый, девушку в белом боевая, но у меня другой вопрос. Как им, бл.., не жарко летом в сапогах?? Ладно что не жарко, но как там лапы воняют...
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3k
Andy Birkin 36 минут назад
Пьяные британки будут похлеще наших мужиков
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10k
Сергей 38 минут назад
Час назад, открыл этот пост в новом и дата была 2011 год.
Каменты тоже...
Уже ска исправили.
Фишки обсираются всё жетсче
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