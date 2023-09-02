Девушки устроили потасовку, не поделив туалет на концерте кантри музыки

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Настоящее побоище, в котором приняли участие четыре поклонницы таланта Моргана Уоллена на концерте, организованном 30 августа в Питтсбурге (штат Пенсильвания, США), было запечатлено посетительницей мероприятия.
Видео полного драматизма инцидента, в ходе которого две любительницы кантри музыки напали на девицу и затащили её в кабинку, из которой выходила другая посетительница концерта, привлекло внимание более 5 миллионов человек.
Судя по кадрам записи, прибежавшая на выручку к своей подруге блондинка, вытащила за волосы обоих обидчиц и нанесла им побои, после чего потасовка прекратилась.
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Уже ска исправили.
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