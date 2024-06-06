230-килограммовые "гигантские гуси" обитали в Австралии 50000 лет назад

Когда-то "мегаптица" Genyornis newtoni бродила по болотам Австралии, но учёные не знали, как она выглядела. Теперь всё изменилось: палеонтологи обнаружили самый полный из когда-либо найденных черепов этого вида.
Особь ростом в 2 м и весом до 230 кг, судя по новым изображениям, была похожа на гигантского гуся с маленькими крыльями и массивными лапами.
Считается, что додоподобную птицу истребили ранние люди, которые питались её яйцами размером с дыню.
Учёные обнаружили хорошо сохранившийся череп Genyornis newtoni во время экспедиции на озере Каллабонна в Южной Австралии.
Одна из первооткрывателей, доктор Фиби Макинерни из Университета Флиндерса в Аделаиде, сказала, что этот вид похож на "гигантского гуся".
"У Genyornis newtoni была высокая и подвижная верхняя челюсть, как у попугая, но по форме она напоминала гусиную, широкий зев, сильный укус и способность раздавливать мягкие растения и фрукты нёбом", - говорит Фиби Макинерни из Университета Флиндерса.
Этот "гусь" был последним из крупных, нелетающих дроморнитидов, эндемичных для Австралии.
Единственный ранее известный череп этого вида, найденный в 1913 году, был сильно повреждён. Но благодаря новой окаменелости специалисты смогли узнать, как выглядел пернатый.
"Genyornis был приспособлен к жизни в заболоченных местностях и озёрах, - говорится в заявлении учёных, опубликованном в журнале The Conversation. - Сегодня крупные водоёмы с пресной водой, некогда существовавшие на севере Южной Австралии, представляют собой высохшие солёные озёра. Выживание этого вида оказалось под угрозой из-за сокращения и исчезновения пресноводных прудов и озёр".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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