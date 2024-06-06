FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 17008 постов • 1715 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
230-килограммовые "гигантские гуси" обитали в Австралии 50000 лет назад

230-килограммовые "гигантские гуси" обитали в Австралии 50000 лет назад

Автор:
06 июня 2024 12:57
Сообщество : Животные
Метки: Genyornis newtoni   Австралия   вид   гусь   палеонтолог   птица   
977
5

Когда-то "мегаптица" Genyornis newtoni бродила по болотам Австралии, но учёные не знали, как она выглядела. Теперь всё изменилось: палеонтологи обнаружили самый полный из когда-либо найденных черепов этого вида.

Особь ростом в 2 м и весом до 230 кг, судя по новым изображениям, была похожа на гигантского гуся с маленькими крыльями и массивными лапами.

Считается, что додоподобную птицу истребили ранние люди, которые питались её яйцами размером с дыню.

×

Учёные обнаружили хорошо сохранившийся череп Genyornis newtoni во время экспедиции на озере Каллабонна в Южной Австралии.

Одна из первооткрывателей, доктор Фиби Макинерни из Университета Флиндерса в Аделаиде, сказала, что этот вид похож на "гигантского гуся".

"У Genyornis newtoni была высокая и подвижная верхняя челюсть, как у попугая, но по форме она напоминала гусиную, широкий зев, сильный укус и способность раздавливать мягкие растения и фрукты нёбом", - говорит Фиби Макинерни из Университета Флиндерса.

Этот "гусь" был последним из крупных, нелетающих дроморнитидов, эндемичных для Австралии.

Единственный ранее известный череп этого вида, найденный в 1913 году, был сильно повреждён. Но благодаря новой окаменелости специалисты смогли узнать, как выглядел пернатый.

"Genyornis был приспособлен к жизни в заболоченных местностях и озёрах, - говорится в заявлении учёных, опубликованном в журнале The Conversation. - Сегодня крупные водоёмы с пресной водой, некогда существовавшие на севере Южной Австралии, представляют собой высохшие солёные озёра. Выживание этого вида оказалось под угрозой из-за сокращения и исчезновения пресноводных прудов и озёр".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Genyornis newtoni   Австралия   вид   гусь   палеонтолог   птица   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 3012 постов (2839 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

509300



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Москве дети мигранта втроём избивали мальчика на глазах у своего отца
В Москве дети мигранта втроём избивали мальчика на глазах у своего отца
Священник сравнил мигрантов с глистами
Священник сравнил мигрантов с глистами
Набирающие популярность в сообществах
В Москве опять смыло часть дороги
В Москве опять смыло часть дороги
Об издании первого собрания сочинений Пушкина
Об издании первого собрания сочинений Пушкина
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
До слёз

Лучшие демотиваторы
Записка из детства

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#Прикол#Юмор#история#аварии#позитив#новости#Ynews#полиция
#люди#машина#животные#интересное#кино#Автовсячина#фильм#СССР#Китай#инцидент
#в мире#автомир#интересно#авто аварии#ДТП#забавно#Россия#дети#кот#улыбнуло
Император семейства голубиных Император семейства голубиных В Австралии птица ежедневно атакует парня, возвращающегося с работы В Австралии птица ежедневно атакует парня, возвращающегося с работы Сиднейский воронковый паук – скромник, который может организовать массу проблем Сиднейский воронковый паук – скромник, который может организовать массу проблем Палка, палка и… палка = самый необычный представитель привиденьевых Палка, палка и… палка = самый необычный представитель привиденьевых Обладатели самой необычной шерсти на планете Обладатели самой необычной шерсти на планете

На что жалуетесь?

Вернуться