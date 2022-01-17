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35 обманчивых фото, к которым придется присмотреться

35 обманчивых фото, к которым придется присмотреться (36 фото)

Автор:
17 января 2022 19:14
Сообщество : Юмор
Метки: Забавные фото   Юмор   иллюзия   обман зрения   показалось   смотри в оба   фотоиллюзии   
698
36

Чтобы понять, что происходит на этих фото, придется как следует поднапрячь зрение и взять в узду фантазию — ведь их герои пытаются выдать себя за что-то совершенно иное. Получается мило, забавно, а местами даже страшно!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Забавные фото   Юмор   иллюзия   обман зрения   показалось   смотри в оба   фотоиллюзии   
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lekha-fil Час назад
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