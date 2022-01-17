35 обманчивых фото, к которым придется присмотреться

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Чтобы понять, что происходит на этих фото, придется как следует поднапрячь зрение и взять в узду фантазию — ведь их герои пытаются выдать себя за что-то совершенно иное. Получается мило, забавно, а местами даже страшно!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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