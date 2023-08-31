Выходки беременных, от которых мужья рвут волосы на теле

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Истории про странные запросы беременных не вымысел. Кого-то, конечно, это обходит стороной, но порой в женщин просыпаются самые необычные желания: то мороженое с селёдкой, то крема для обуви понюхать...
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А вы помните какие-нибудь забавные желания беременных?
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Беременная жена в ночи отправила мужа за персиками, а их, как назло, нигде не было, зато везде ему предлагали отличные апельсины. Когда он наконец с риском для жизни раздобыл персик при захвате какого-то подпольного казино и принес его жене, та выдала: "Ты принес персик? А я бы гораздо охотнее съела апельсин. "
Родился сын. Сейчас ему 25. Бургеры обожает.
Будит беременная жена мужа зимой в 3 часа ночи. Муж матерясь просыпается.
Жена: Дорогой, я клубнику хочу. Муж: Где я тебе возьму клубнику в 3 часа ночи зимой.
Жена: Вот хочу и все.
Муж пробежался по круглосуточным магазинам и принес клубнику.
Жена: Попробуй.
Муж попробовал: Клубника как клубника.
Жена: Не хочу. Дорогой, я апельсины хочу.
Муж матерясь: Могла бы раньше сказать.
Приносит апельсины, попробовал, апельсины свежие.
Жена: Не хочу. Вань, я говна хочу. Муж: Ты что вообще рехнулась.
Жена: Хочу и все.
Муж поднапрягся, приносит говно. Жена: Поперчи и посоли.
Муж все сделал как жена просила.
Жена: Попробуй.
Муж попробовал.
Жена: Ну как?
Муж: Говно,как говно!
Жена: Ну,тогда я не хочу.
На чьём теле? Это важно.
Я не плачу и не рву
Волосы себе на жопе -
Их и так там больше нет...
(А. Лаэртский)))
На первом нюхать запах выхлопной трубы, самый цинус это был ГАЗ53 на 76 бензине.
На втором полкило красной икры за раз скушать.
Ну соления там всяческие и мел это мелочи :))