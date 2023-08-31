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Выходки беременных, от которых мужья рвут волосы на теле

Выходки беременных, от которых мужья рвут волосы на теле

Автор:
31 августа 2023 11:01
Сообщество : Истории из жизни
Метки: беременная   девушки   желания беременных   запросы беременных   истории   как беременная захотела   
2295
14

Истории про странные запросы беременных не вымысел. Кого-то, конечно, это обходит стороной, но порой в женщин просыпаются самые необычные желания: то мороженое с селёдкой, то крема для обуви понюхать...

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А вы помните какие-нибудь забавные желания беременных?

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Метки: беременная   девушки   желания беременных   запросы беременных   истории   как беременная захотела   
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14  комментариев
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5k
Наталья 2 часа назад
это всё полный идиотизм + эгоизм, неуважение к своим мужьям и возвышение своего "особенного" положения. Беременность- это не болезнь. Я работала до последнего и ездила за рулем, ремонтом руководила и за материалами моталась, за грибами-ягодами ездила. Никаких особенных пожеланий не было, разве что спагетти+помидоры+чеснок+пахучее масло- было очень вкусно) Среди ночи не просыпалась и мужа никуда не гоняла
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18k
тов.Suhov 13 минут назад
О'Генри "Персики".
Беременная жена в ночи отправила мужа за персиками, а их, как назло, нигде не было, зато везде ему предлагали отличные апельсины. Когда он наконец с риском для жизни раздобыл персик при захвате какого-то подпольного казино и принес его жене, та выдала: "Ты принес персик? А я бы гораздо охотнее съела апельсин. "
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1k
Просто прохожий 24 минуты назад
В принципе это твари -эгоистки. А говна на лопате ей не захотелось? Моя родила двух и знала что ночью надо спать, а не проверять по совету ипанутых подруг, муж нормальный или идиот и ночью куда то побежит выполнять идиотское желание. Прожили 30 лет, правда потом ипанулась на интернете.
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16k
banzai7 41 минуту назад
Мою на бургеры тянуло. Мимо Макдака без покупки не проходила.
Родился сын. Сейчас ему 25. Бургеры обожает.
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80k
Доктор Джонс 41 минуту назад
Ну полный ХЗ, у меня двое детей, и никогда у моей жены таких загонов не было...
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486
Александр Сергеев 41 минуту назад
Вспомнился старый баянный анекдот на эту тему:
Будит беременная жена мужа зимой в 3 часа ночи. Муж матерясь просыпается.
Жена: Дорогой, я клубнику хочу. Муж: Где я тебе возьму клубнику в 3 часа ночи зимой.
Жена: Вот хочу и все.
Муж пробежался по круглосуточным магазинам и принес клубнику.
Жена: Попробуй.
Муж попробовал: Клубника как клубника.
Жена: Не хочу. Дорогой, я апельсины хочу.
Муж матерясь: Могла бы раньше сказать.
Приносит апельсины, попробовал, апельсины свежие.
Жена: Не хочу. Вань, я говна хочу. Муж: Ты что вообще рехнулась.
Жена: Хочу и все.
Муж поднапрягся, приносит говно. Жена: Поперчи и посоли.
Муж все сделал как жена просила.
Жена: Попробуй.
Муж попробовал.
Жена: Ну как?
Муж: Говно,как говно!
Жена: Ну,тогда я не хочу.
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5k
Timur 44 минуты назад
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34k
АнтонПолднев Час назад
Выходки беременных, от которых мужья рвут волосы на теле(с)
На чьём теле? Это важно.
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8k
sedoisever Час назад
Одно дело, что за обедом беременной вдруг захочется чего-то особенного. Да и то в пределах вменяемости. Но вот это всё: "хочу жареную жабу в 3 часа ночи", это всё – лесом... Пусть хоть зарыдается. Нихрена с ней не станет.
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1k
basil pupkin 2 часа назад
Два пацана. Запомнились два закидона у жены.
На первом нюхать запах выхлопной трубы, самый цинус это был ГАЗ53 на 76 бензине.
На втором полкило красной икры за раз скушать.
Ну соления там всяческие и мел это мелочи :))
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Спелая кукурузинка

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