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30 удивительных архитектурных шедевров на все времена

30 удивительных архитектурных шедевров на все времена

Автор:
26 мая 2023 16:11
Сообщество : Путешествия
Метки: архитектура   архитектурные шедевры   здания и сооружения   красота   путешественнику на заметку   туристу на заметку   шедевры   
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Тем, кто по-настоящему любит архитектуру, очень непросто: чтобы насладиться красотой уникальных зданий, нужно ехать туда, где они расположены. Тогда эффект будет полным! Ну а когда возможности путешествовать по разным уголкам земного шара нет, а тяга к архитектурным чудесам есть, спасёт Reddit-сообщество с запоминающимся названием ArchitecturePorn.

Это крупное онлайн-сообщество (в нём более 1,4 млн участников) даст возможность любоваться замысловатыми историческими сооружениями и изысканно сложными зданиями, не выходя из дома.



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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: архитектура   архитектурные шедевры   здания и сооружения   красота   путешественнику на заметку   туристу на заметку   шедевры   
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9  комментариев
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2k
ДК Час назад
У Гауди Sagrada Familia производит куда большее впечатление чем это кварталы.
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22k
Mike Miller 17 минут назад
Комментарий к фото
Сколько раз за эти года все "реставрировалось", интерестно.
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20k
Corvus Corax 17 минут назад
Скромно и со вкусом...
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22k
Mike Miller 19 минут назад
Комментарий к фото
Обалдеть. Восхитительное сооружение. 2 тысячи лет! 2 тысячи лет эта самая Сеговия живет, как в раю! Ни войн, ни климатических сдвигов, ни экономического упадка, что заставляет людей уйти, а природе за пару веков позволяет уничтожить все человеческие начинания.
Потрясающе!
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17k
Александр Сучков 24 минуты назад
3, 6, 8, 9, 17, 19 и 21. Остальное, может и красиво и шедеврально, НО не зашло))))
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22k
Mike Miller Полчаса назад
Комментарий к фото
Интересно, стекла с тех времен не меняли? тут же каждая следующая трещина в стекле на пером этаже обходится в очень лютую копеечку.
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22k
Mike Miller Полчаса назад
Комментарий к фото
Интересно, сохранился там хоть один элемент конструкции от тех оригинальных часов? Чет мне кажется, там все или почти все относительный новодел.
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