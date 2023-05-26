30 удивительных архитектурных шедевров на все времена

Тем, кто по-настоящему любит архитектуру, очень непросто: чтобы насладиться красотой уникальных зданий, нужно ехать туда, где они расположены. Тогда эффект будет полным! Ну а когда возможности путешествовать по разным уголкам земного шара нет, а тяга к архитектурным чудесам есть, спасёт Reddit-сообщество с запоминающимся названием ArchitecturePorn.