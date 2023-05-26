30 удивительных архитектурных шедевров на все времена

Тем, кто по-настоящему любит архитектуру, очень непросто: чтобы насладиться красотой уникальных зданий, нужно ехать туда, где они расположены. Тогда эффект будет полным! Ну а когда возможности путешествовать по разным уголкам земного шара нет, а тяга к архитектурным чудесам есть, спасёт Reddit-сообщество с запоминающимся названием ArchitecturePorn.
Это крупное онлайн-сообщество (в нём более 1,4 млн участников) даст возможность любоваться замысловатыми историческими сооружениями и изысканно сложными зданиями, не выходя из дома.
3. 600-летние часы в Праге — самые старые астрологические часы в мире, которые до сих пор работают
12. Асамкирхе — церковь в стиле барокко в Мюнхене, построенная с 1733 по 1746 год парой братьев как частная фамильная церковь
13. Здание технического управления Hoechst, Франкфурт-Хохст, спроектированное Петером Беренсом
17. Rose Cottage, коттедж 18-го века с соломенной крышей в маленькой деревне Хонингтон, округ Стратфорд-на-Эйвоне, Уорикшир, Англия
18. Храм Анмёнам, окутанный морским туманом, с видом на залив Чхонсу, остров Анмён, уезд Тэан, провинция Южный Чхунчхон, Южная Корея
19. Пуэнте-Нуэво («Новый мост») — мост XVIII века высотой 98 м через реку Гуадалевин в городе Ронде в андалусской провинции Малага, Испания
20. Возрождение готики 18-го века: Замок Инверари рядом с городом Инверарей, Аргайл и Бьют, Западная Шотландия
23. Стеклянный потолок Тиффани, гранд-отель Сьюдад-де-Мексико. Ар-нуво, построено между 1895 и 1899 годами
Источник: — переведено специально для fishki.net
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