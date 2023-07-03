15 идеальных кадров, сделанных очень вовремя

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Бывают случайные моменты, когда все участники фотографии и окружающая обстановка выстраиваются настолько уникальным образом, что сложно поверить своим глазам. Но после сделанного кадра, у нас в руках остаются доказательства того, что это реальные снимки, а не очередная шутка вселенной. Взгляните!
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