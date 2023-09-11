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17 панорамных снимков, которые оказались шедеврами

17 панорамных снимков, которые оказались шедеврами

Автор:
11 сентября 2023 21:50
Сообщество : ФотоМир
Метки: Заснять   камера   обзор   панорамные   снимки   шедевры   
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Панорамная фотография – это способ создания изображения, которое демонстрирует широкий угол обзора, превышающий то, что может охватить обычная камера. Но это всё теория, а вот на практике, далеко не сразу получается заснять кадр, так как задумывалось. В этом посте вы увидите неудачные панорамные снимки, которые благодаря неопытности фотографа, получились просто шедевральными.

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Метки: Заснять   камера   обзор   панорамные   снимки   шедевры   
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