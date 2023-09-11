17 панорамных снимков, которые оказались шедеврами

Панорамная фотография – это способ создания изображения, которое демонстрирует широкий угол обзора, превышающий то, что может охватить обычная камера. Но это всё теория, а вот на практике, далеко не сразу получается заснять кадр, так как задумывалось. В этом посте вы увидите неудачные панорамные снимки, которые благодаря неопытности фотографа, получились просто шедевральными.