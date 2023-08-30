Арктическая акула, способная прожить 500 лет, обнаружена в Карибском море

Участница команды Деванши Касана, аспирантка Международного университета Флориды, заметила, что пойманная рыба выглядит "довольно вяло".

"Сначала я была уверена, что это шестижаберная акула, которая хорошо известна на больших глубинах у коралловых рифов, - рассказывает Касана. - Я знала, что это что-то необычное, и рыбаки тоже не видели ничего подобного за годы промысла".

Деванши сфотографировала загадочное животное и отправила снимки научному руководителю. Он предположил, что это гренландская полярная акула. Его версию подтвердили эксперты.