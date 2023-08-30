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Арктическая акула, способная прожить 500 лет, обнаружена в Карибском море

Арктическая акула, способная прожить 500 лет, обнаружена в Карибском море

Автор:
30 августа 2023 13:23
Сообщество : Лагуна акул
Метки: белиз   гренландская акула   история   карибское море   редкость   хищница   
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Хищница, обитающая в ледяных водах Арктики, была замечена в Карибском море за 6500 км от берега. Исследователи обнаружили гренландскую полярную акулу, когда ловили и помечали тигровых акул в водах Белиза.

Участница команды Деванши Касана, аспирантка Международного университета Флориды, заметила, что пойманная рыба выглядит "довольно вяло".

"Сначала я была уверена, что это шестижаберная акула, которая хорошо известна на больших глубинах у коралловых рифов, - рассказывает Касана. - Я знала, что это что-то необычное, и рыбаки тоже не видели ничего подобного за годы промысла".

Деванши сфотографировала загадочное животное и отправила снимки научному руководителю. Он предположил, что это гренландская полярная акула. Его версию подтвердили эксперты.

По другой версии, это может быть гибрид гренландской и тихоокеанской полярной акулы.


Рыбак Омар Фокс признался: "Я всегда с нетерпением жду свой глубоководный улов, потому что знаю, что там есть существа, которых мы еще не видели в Белизе, но я никогда не думал, что поймаю гренландскую акулу".

По данным университета, это первый случай, когда гренландская акула была замечена в западной части Карибского бассейна, у второго по величине кораллового рифа в мире.

Гренландская акула встречается редко и является самым долгоживущим позвоночным животным, возраст которого составляет от 250 до 500 лет.

В начале этого года на пляже в гавани Ньюлин близ Пензанса (Корнуолл) была найдена мертвая гренландская акула, вероятно, появившаяся на свет, когда Англией правил Генрих VIII, а государем всея Руси был Василий III.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: белиз   гренландская акула   история   карибское море   редкость   хищница   
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1  комментарий
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Б.Касторский 42 минуты назад
С подключением к сети! Бедную акулу уже замусолили не раз за 4 года даже на Фишках.
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