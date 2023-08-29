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Китай стал ещё ближе к созданию «искусственного солнца» — на токамаке получена плазма с током в 1 млн ампер

Китай стал ещё ближе к созданию «искусственного солнца» — на токамаке получена плазма с током в 1 млн ампер

Автор:
29 августа 2023 18:42
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Китай   искусственное Солнце   наука   
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Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) сделала значительный шаг на пути к созданию «искусственного солнца», то есть к управляемой реакции ядерного синтеза. Установка HL-2A типа токамак впервые сгенерировала плазму с током силой более 1 млн ампер или 1 МА в режиме улучшенного удержания (H-режим).

CNNC подтвердила успешную работу установки HL-2A в режиме улучшенного удержания, в котором можно добиться значительного роста температуры и плотности плазмы. Это является ключевым этапом в разработке управляемого ядерного синтеза, который, по мнению учёных, может предоставить миру безопасную, экологически чистую и практически неограниченную энергию. В отличие от ядерного расщепления, используемого в современных атомных станциях, синтез производит меньше радиоактивных отходов.


CNNC также отметила, что новый реактор успешно преодолел ключевые технические трудности, связанные с использованием более мощной системы нагрева и передового отводящего устройства. Устройство было разработано в Юго-Западном институте физики в Чэнду (SWIP).


Однако HL-2A не является первым устройством, способным генерировать и поддерживать экстремально горячую плазму. В апреле Экспериментальный передовой суперпроводящий токамак — установка тороидальной формы, предназначенная для магнитного удержания раскалённой плазмы с целью реализации термоядерного синтеза — установил новый рекорд, поддерживая плазму почти 7 минут.

Ученые по всему миру работают над созданием подобных «искусственных солнц», которые генерируют энергию, нагревая атомы водорода до температур выше 100 млн градусов Цельсия, чтобы те соединялись друг с другом. Основная проблема заключается в контроле этого процесса, чтобы реактор не расплавился.


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Метки: Китай   искусственное Солнце   наука   
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11  комментариев
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16k
ss 4 часа назад
Ну, если это не очередная журналистка утка, то...
Моё почтение! Снимаю шляпу перед китайским товарищами.
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4k
10001011101100 Полчаса назад
Китай погубит Землю
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6k
MPEG-8 3 часа назад
Если Китайцы тихим сапом на Марсе высадятся и от туду привет человечеству передадут, то я не удивлюсь.
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20k
scorpick 3 часа назад
Что-то как-то все замолчали про нанотехнологии. В 2000м году читал статью, нанороботы, золото из грязи, международная наногонка, даже Путин организовал лекции в думе, чтобы каждый депутат понимал, о чём речь. Даже сука на моторном масле была приставка "нано". Наноинститут создали под управлением Чубайса.
Вот и сейчас. Холодный синтез, горячий синтез, а как сжигали дрова, так и сжигаем. Хрен с ним, углеводороды
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5k
Alexander 3 часа назад
Мда, все пытаются воду в пар превратить только более современными средствами.
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33k
Юр21 4 часа назад
Нифига не понял - но было интересно!
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Кот Бегемот
"Не шалю, никого не трогаю, починяю примус", — недружелюбно насупившись, проговорил кот...
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