Погребённая и воскресшая. Неоднозначная история одной ирландки

Времена были сложные, эпидемии выкашивали целые города. Не минула эта участь и Марджори. Боясь распространения заразы, «добрые» односельчане отправили несчастную на карантин, выселив в отделённую хижину. Муж женщины Джон был местным лекарем и приложил все усилия, чтобы спасти супругу. Но тщетно: женщина быстро зачахла и скончалась.

Убитый горем вдовец похоронил её на местном кладбище. Вместе с единственной драгоценностью – золотым кольцом. Семья была бедной. И мужчина пытался снять украшение, чтобы продать и закупить провизии для детей. Но безуспешно. А уродовать тело покойной и отрезать палец Джон не захотел.

Естественно, кто-то из присутствующих на церемонии заприметил кольцо. И слух о золоте быстро распространился по нищей деревне. Как только на кладбище опустились сумерки, парочка смелых и жадных парней отправилась на погост, чтобы завладеть колечком.