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Погребённая и воскресшая. Неоднозначная история одной ирландки

Погребённая и воскресшая. Неоднозначная история одной ирландки

Автор:
14 июня 2023 16:44
Сообщество : Тайны и загадки
Метки: Марджори МакКолл   вор   воскрешение   интересно   ирландия   история   кольцо   погребение   случай   смерть   
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«Да, человек смертен, но это было бы ещё полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чём фокус!» Эту фразу мрачного булгаковского Воланда знают многие. Но пресловутая внезапность бывает ошибочной, как и сама смерть.

Это доказала история, случившаяся в далёком 1705 году с обычной женщиной Марджори МакКолл. Мардж была тихой скромной женщиной и проживала в маленькой ирландской деревушке Черч Плейс.

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Времена были сложные, эпидемии выкашивали целые города. Не минула эта участь и Марджори. Боясь распространения заразы, «добрые» односельчане отправили несчастную на карантин, выселив в отделённую хижину. Муж женщины Джон был местным  лекарем и приложил все усилия, чтобы спасти супругу. Но тщетно: женщина быстро зачахла и скончалась.

Убитый горем вдовец похоронил её на местном кладбище. Вместе с единственной драгоценностью – золотым кольцом. Семья была бедной. И мужчина пытался снять украшение, чтобы продать и закупить провизии для детей. Но безуспешно. А уродовать тело покойной и отрезать палец Джон не захотел.

Естественно, кто-то из присутствующих на церемонии заприметил кольцо. И слух о золоте быстро распространился по нищей деревне. Как только на кладбище опустились сумерки, парочка смелых и жадных парней отправилась на погост, чтобы завладеть колечком.

Они быстро раскопали холм и вскрыли гроб. Но лишь только один из них попытался откромсать ножом палец Марджори (понятно, что ребята не были щепетильны в таких вопросах), женщина вдруг резко открыла глаза и села в гробу, уставившись на воришек пустым бессмысленным взглядом.

Гордой поступью похожая на привидение дама – изрядно помятая, лохматая, присыпанная землёй и окровавленная удалилась по направлению деревни, оставив воров сидеть в оцепенении у пустой могилы.

Тем временем Джон сидел дома, с грустью размышляя о будущем, об осиротевших детях. Когда раздался громкий настойчивый стук в дверь, мужчина не удивился: односельчане нередко обращались к нему за помощью даже в поздний час.

Увидев на пороге покойную супругу, белый саван которой был испачкан глиной и кровью, доктор испытал массу эмоций за секунды. И рухнул замертво: организм не выдержал, и сердце несчастного разорвалось.

Легенда гласит, что новоиспечённая вдова МакКолл похоронила мужа, а потом снова вышла замуж. Ещё и детишками во втором браке успела обзавестись. Что касается долго и счастливо, то история о них умалчивает. Но когда пришло время Марджори, то она умерла во второй раз и теперь уже навсегда.

Случай воскрешения, который в науке сейчас известен как синдром  Лазаря, можно было бы списать на выдумки и городские (или как в данной ситуации сельские) легенды.

Но дело в том, что в Лургане – городе, рядом с которым находилась та самая деревенька, на местном кладбище Шанкилл имеется могила женщины с внушительным памятником. На котором начертано следующее посвящение «Марджори МакКолл. Женщина, которая прожила одну жизнь, а была похоронена дважды».

Надгробие было установлено позднее, в XIX веке. Это выяснил местный историк Джим Конвей, которого заинтересовал необычный случай. Но это лишь подтверждает тот факт, что случай имел место, активно обсуждался в народе. В связи с чем власти решили увековечить память о женщине, которой довелось умереть дважды.

Конвел покопался в архивах, обнаружил упоминания о девяти женщинах по имени Марджори МакКолл. Трое из которых были замужем за мужчинами с именем  Джон. Дата смерти – первой смерти не совпала с официальной (1705 год) ни в одном из случаев. В чём причина – искажение передаваемых из уст в уста данных или небрежность писарей – теперь уже не узнать. Но в истории есть ещё несколько подобных случаев, получивших общее название «Дама с кольцом», которые, видимо, и подтолкнули медиков к рассмотрению возможности летаргического сна в случае с мнимыми покойниками.  

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Метки: Марджори МакКолл   вор   воскрешение   интересно   ирландия   история   кольцо   погребение   случай   смерть   
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a_komolow Час назад
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