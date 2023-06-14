Погребённая и воскресшая. Неоднозначная история одной ирландки

«Да, человек смертен, но это было бы ещё полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чём фокус!» Эту фразу мрачного булгаковского Воланда знают многие. Но пресловутая внезапность бывает ошибочной, как и сама смерть.
Это доказала история, случившаяся в далёком 1705 году с обычной женщиной Марджори МакКолл. Мардж была тихой скромной женщиной и проживала в маленькой ирландской деревушке Черч Плейс.
Времена были сложные, эпидемии выкашивали целые города. Не минула эта участь и Марджори. Боясь распространения заразы, «добрые» односельчане отправили несчастную на карантин, выселив в отделённую хижину. Муж женщины Джон был местным лекарем и приложил все усилия, чтобы спасти супругу. Но тщетно: женщина быстро зачахла и скончалась.
Убитый горем вдовец похоронил её на местном кладбище. Вместе с единственной драгоценностью – золотым кольцом. Семья была бедной. И мужчина пытался снять украшение, чтобы продать и закупить провизии для детей. Но безуспешно. А уродовать тело покойной и отрезать палец Джон не захотел.
Естественно, кто-то из присутствующих на церемонии заприметил кольцо. И слух о золоте быстро распространился по нищей деревне. Как только на кладбище опустились сумерки, парочка смелых и жадных парней отправилась на погост, чтобы завладеть колечком.
Они быстро раскопали холм и вскрыли гроб. Но лишь только один из них попытался откромсать ножом палец Марджори (понятно, что ребята не были щепетильны в таких вопросах), женщина вдруг резко открыла глаза и села в гробу, уставившись на воришек пустым бессмысленным взглядом.
Гордой поступью похожая на привидение дама – изрядно помятая, лохматая, присыпанная землёй и окровавленная удалилась по направлению деревни, оставив воров сидеть в оцепенении у пустой могилы.
Тем временем Джон сидел дома, с грустью размышляя о будущем, об осиротевших детях. Когда раздался громкий настойчивый стук в дверь, мужчина не удивился: односельчане нередко обращались к нему за помощью даже в поздний час.
Увидев на пороге покойную супругу, белый саван которой был испачкан глиной и кровью, доктор испытал массу эмоций за секунды. И рухнул замертво: организм не выдержал, и сердце несчастного разорвалось.
Легенда гласит, что новоиспечённая вдова МакКолл похоронила мужа, а потом снова вышла замуж. Ещё и детишками во втором браке успела обзавестись. Что касается долго и счастливо, то история о них умалчивает. Но когда пришло время Марджори, то она умерла во второй раз и теперь уже навсегда.
Случай воскрешения, который в науке сейчас известен как синдром Лазаря, можно было бы списать на выдумки и городские (или как в данной ситуации сельские) легенды.
Но дело в том, что в Лургане – городе, рядом с которым находилась та самая деревенька, на местном кладбище Шанкилл имеется могила женщины с внушительным памятником. На котором начертано следующее посвящение «Марджори МакКолл. Женщина, которая прожила одну жизнь, а была похоронена дважды».
Надгробие было установлено позднее, в XIX веке. Это выяснил местный историк Джим Конвей, которого заинтересовал необычный случай. Но это лишь подтверждает тот факт, что случай имел место, активно обсуждался в народе. В связи с чем власти решили увековечить память о женщине, которой довелось умереть дважды.
Конвел покопался в архивах, обнаружил упоминания о девяти женщинах по имени Марджори МакКолл. Трое из которых были замужем за мужчинами с именем Джон. Дата смерти – первой смерти не совпала с официальной (1705 год) ни в одном из случаев. В чём причина – искажение передаваемых из уст в уста данных или небрежность писарей – теперь уже не узнать. Но в истории есть ещё несколько подобных случаев, получивших общее название «Дама с кольцом», которые, видимо, и подтолкнули медиков к рассмотрению возможности летаргического сна в случае с мнимыми покойниками.
Источник: